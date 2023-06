ANÁLISIS | Por qué Ron DeSantis puede ganar la nominación republicana para la presidencia

(CNN) — De Ron DeSantis se espera que ingrese a la carrera presidencial de 2024 esta semana. Pero el gobernador…

(CNN) — De Ron DeSantis se espera que ingrese a la carrera presidencial de 2024 esta semana. Pero el gobernador de Florida comienza su campaña para ganar la nominación republicana con los números de las encuestas tambaleándose y con el expresidente Donald Trump como claro favorito en las primarias.

Aún así, DeSantis sigue siendo, con mucho, la mejor esperanza para las fuerzas anti-Trump dentro del Partido Republicano. Y algunos ejemplos históricos recientes indican que tiene una oportunidad real de ser el candidato de su partido.

Trump convirtió lo que las encuestas alguna vez mostraron como un enfrentamiento competitivo en las primeras a lo que actualmente es una gran ventaja sobre DeSantis. El expresidente Trump estaba por delante de DeSantis por unos 10 puntos a nivel nacional a fines del año pasado. Trump estaba en las encuestas con unos 40, mientras que DeSantis rondaba los 30 puntos.

Hoy, Trump tiene un promedio de más del 50% a nivel nacional entre los votantes republicanos. DeSantis ha vuelto a caer a los veintitantos. Nadie más está ni siquiera en dos dígitos.

Los números parecen ligeramente mejores para DeSantis en los estados de votación anticipada. Lo que había sido una ventaja de DeSantis en Nueva Hampshire, según las encuestas de la Universidad de Nueva Hampshire, ahora se ha convertido en una ventaja para Trump. Trump subió entre un 42% desde un 22% en su última encuesta. Los datos publicados limitados en Iowa apuntan a una línea de tendencia similar.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habla durante un evento republicano de Iowa en Cedar Rapids el 13 de mayo de 2023. (Crédito: Stephen Maturen/Getty Images)

El camino hacia un regreso al tope de las encuestas

Si bien los números no se ven muy bien para DeSantis en este momento, vale la pena recordar que él aún no ha entrado formalmente en la carrera. No sabemos qué podría pasar cuando llegue a la campaña electoral como candidato. La historia nos muestra que hay tiempo para que DeSantis regrese.

En 2007, el senador de Illinois Barack Obama tenía un promedio nacional de unos 20 puntos antes de la temporada de primarias demócratas de 2008. La senadora de Nueva York, Hillary Clinton, dominaba las encuestas nacionales para la nominación demócrata con casi el 40% de los votos. Su ventaja creció ligeramente durante la segunda mitad del año.

Y sin embargo, Obama terminó derrotando a Clinton.

En ese mismo ciclo, el senador de Arizona John McCain se quedó atascado en alrededor de los 20 puntos en las primeras encuestas nacionales de las primarias republicanas. Después de volver a caer a mediados de los 10 puntos en la segunda mitad del año, McCain también haría una reaparición contundente.

La historia sugiere que alguien en la posición electoral de DeSantis tiene aproximadamente 1 en 5 (20%) de posibilidades de ganar la nominación. Para poner eso en perspectiva, tienes una probabilidad de 1 en 5 de elegir tu dedo meñique en un juego de manos.

Trump, por supuesto, tiene una probabilidad significativamente mayor de ganar el visto bueno del Partido Republicano. El único candidato anterior que se acercó a los porcentajes de Trump en la votación primaria en las primeras encuestas nacionales y luego no se convirtió en el candidato de su partido fue el senador de Massachusetts Ted Kennedy en el ciclo de 1980. La mayoría de los candidatos que se encontraban en la posición actual de Trump o una posición mejor (Bob Dole en 1996, Al Gore en 2000, George W. Bush en 2000 y Hillary Clinton en 2016) ganaron las nominaciones de su partido con relativa facilidad.

Estos primeros números de la encuesta son significativos en lo que nos dicen sobre el estado de la carrera electoral. Trump está en una posición mucho mejor que en este punto del ciclo de 2016, cuando estaba en un solo dígito. (Sin embargo, ese ciclo es una terrible comparación con este: el líder en este punto de la carrera en ese entonces, el gobernador de Wisconsin Scott Walker, estaba entre los 14 y 16 puntos a nivel nacional).

Cómo puede DeSantis ganar

Para superar las probabilidades en contra, DeSantis necesita probablemente que suceda al menos una de dos cosas.

Uno, necesita asegurarse de que más miembros del establecimiento del partido no apoyen a Trump. El expresidente ya tiene más de cuatro veces más respaldos de miembros del Congreso y gobernadores que durante el ciclo primario de 2016.

Es probable que Trump no se detenga si tiene el apoyo del partido y es capaz de dominar la cobertura de prensa como ha demostrado que puede hacerlo.

Ten en cuenta que todos los contendientes presidenciales con una proporción similar de apoyos de altos funcionarios electos en esta etapa temprana del ciclo se han convertido en los candidatos de su partido. Dicho esto, la mayoría de los miembros republicanos del Congreso y los gobernadores aún no han intervenido. En otras palabras, el partido aún no ha decidido.

La segunda opción para DeSantis es ganar en Iowa o Nueva Hampshire. Eso no es suficiente para ganar la nominación, pero probablemente sea necesario. Tanto Obama (Iowa) como McCain (Nueva Hampshire) ganaron una de las primeras elecciones lo que impulsó sus campañas.

La buena noticia para DeSantis es que está obteniendo mejores resultados en las encuestas en esos estados que a nivel nacional, incluso si va detrás de Trump en ambos. Una victoria de DeSantis en cualquiera de los estados nos mostraría si la ventaja de Trump está construida sobre una base sólida o como una baraja de cartas.

El resultado final para DeSantis es este: tiene una sólida oportunidad de ganar la nominación de su partido, pero no será fácil.

