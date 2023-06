Amanda Gorman está “destrozada” por la decisión de un distrito escolar de restringir su poema después de que un padre se quejara de que contenía “mensajes de odio”

(CNN) — El aclamado poema escrito por Amanda Gorman para la toma de posesión del presidente Joe Biden fue retirado…

Listen now to WTOP News

(CNN) — El aclamado poema escrito por Amanda Gorman para la toma de posesión del presidente Joe Biden fue retirado de la sección de primaria de una escuela pública del condado Miami-Dade tras la queja de un padre y la revisión de la escuela, según confirmó el distrito este martes.

Uno de los padres de un alumno del Centro Educativo Bob Graham, una escuela de preescolar a octavo grado en Miami Lakes, se opuso al poema de Gorman “The Hill We Climb” (La colina que escalamos), en el que figuraba erróneamente Oprah Winfrey como autora/editora, según documentos obtenidos por la organización Florida Freedom to Read Project.

“No es educativo y tiene indirectamente mensajes de odio”, decía la queja, añadiendo que el poema “causaría confusión y adoctrinaría a los estudiantes”.

La laureada poeta juvenil Amanda Gorman dice que casi se niega a hablar en la toma de posesión de Biden

El mismo padre presentó quejas similares sobre “Love to Langston”, una biografía del poeta negro Langston Hughes basada en la poesía, “The ABCs of Black History” y dos libros sobre Cuba, según muestran las quejas obtenidas por el grupo sin fines de lucro.

Según las actas de una reunión de la comisión celebrada en abril, obtenidas por la organización sin fines de lucro, un grupo de revisión de materiales de la escuela se negó a retirar los libros de la escuela por completo, pero decidió trasladar el poema de Gorman y otros dos artículos en disputa a la sección de enseñanza media de la biblioteca, que es para los grados de sexto a octavo.

La retirada del poema es la más reciente consecuencia de una ley de Florida que exige la aprobación de los libros en las aulas y otorga a cualquier padre la potestad de quejarse sobre obras concretas. Bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis, un republicano que se postula para la presidencia, Florida ha utilizado esta y otras leyes de “derechos de los padres” para prohibir obras sobre temas LGBTQ, justicia social e incluso libros de texto de matemáticas.

Gorman, la primera poetisa laureada del país, tenía 22 años cuando interpretó “The Hill We Climb” en la toma de posesión de Biden en 2021. Inspirado en la insurrección del Capitolio dos semanas antes, el poema de 700 palabras criticaba la “fuerza que destrozaría nuestra nación en lugar de compartirla” y hablaba de la necesidad de justicia y cambio social.

“El nuevo amanecer florece cuando lo liberamos”, concluye el poema. “Porque siempre hay luz, si tan solo somos lo bastante valientes para verla, si tan solo somos lo bastante valientes para serla”.

El poema y su interpretación la lanzaron al estrellato nacional, con apariciones en el Super Bowl, en las portadas de las revistas TIME y Vogue y en las listas de los libros más vendidos.

El escritor Salman Rushdie alerta contra la prohibición de libros en Florida

Gorman critica la retirada del poema

Gorman estaba “destrozada” por la decisión del distrito, dijo en un comunicado este martes.

“Escribí ‘The Hill We Climb’ para que todos los jóvenes pudieran verse reflejados en un momento histórico. Desde entonces, he recibido innumerables cartas y videos de menores que se han inspirado en ‘The Hill We Climb’ para escribir sus propios poemas”, escribió. “Robar a los niños la oportunidad de encontrar su voz en la literatura es una violación de su derecho al libre pensamiento y a la libertad de expresión”.

Este miércoles, la alcaldesa del condado Miami-Dade invitó a Gorman a realizar una lectura.

“Su poema inspiró a nuestros jóvenes a participar activamente en su gobierno y a ayudar a forjar el futuro. Queremos que vengas a Miami-Dade para que leas tu poema. Si estás de acuerdo, lo coordinaremos”, escribió Daniella Levine Cava en Twitter.

En una declaración a CNN este martes por la noche, el portavoz de las escuelas públicas del condado Miami-Dade, Elmo Lugo, dijo: “Ninguna literatura (libros o poema) ha sido prohibida o retirada”.

“Se determinó en la escuela que ‘The Hill We Climb’ es más adecuado para los estudiantes de escuela secundaria y fue archivado en la sección de escuela secundaria del centro de medios. El libro sigue disponible en el centro de medios”, dijo.

Lugo no respondió a la petición de verificar la autenticidad de los documentos de queja publicados por Florida Freedom to Read Project, sino que dijo que el distrito tramitaría la consulta de CNN como una petición formal de registros públicos.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.