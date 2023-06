Abuchean a la ucraniana Marta Kostyuk en el Abierto de Francia por negarse a darle la mano a la bielorrusa Aryna Sabalenka

(CNN) — La tenista ucraniana Marta Kostyuk se negó a estrechar la mano de su rival bielorrusa Aryna Sabalenka tras…

Listen now to WTOP News

(CNN) — La tenista ucraniana Marta Kostyuk se negó a estrechar la mano de su rival bielorrusa Aryna Sabalenka tras su partido de la primera ronda del Abierto de Francia, lo que provocó los abucheos de parte del público.

Después de que Sabalenka se impusiera por 6-3 y 6-2, Kostyuk se dirigió directamente a la árbitro para estrecharle la mano y luego regresó a su asiento, negándose a encontrarse con Sabalenka en la red para el habitual apretón de manos.

El público de Roland Garros volvió a abuchear a Kostyuk cuando abandonó la pista.

Kostyuk, originaria de Kyiv, declaró en el Abierto de Australia de enero que no daría la mano a ninguna rival rusa o bielorrusa mientras en su país se estuviera librando una guerra.

Con Rafael Nadal ausente y el dominio de Iga Swiatek amenazado, el Abierto de Francia es difícil de predecir

Kostyuk fue abucheada al abandonar la pista. (Crédito: Clive Brunskill/Getty Images)

Sabalenka tuvo que hacer frente a algunas preguntas difíciles en su rueda de prensa posterior al partido, entre ellas la de un periodista que la acusó de “tergiversar la situación como si los ucranianos la odiaran” y de “evitar” las preguntas en las que se le pedía que condenara la guerra, ya que Bielorrusia está siendo utilizada como escenario clave de la guerra de Rusia en Ucrania.

Sabalenka dijo en marzo que le costaba entender el “odio” que encontraba en el vestuario en medio de las tensas relaciones entre algunas jugadoras tras la invasión rusa de Ucrania.

“En primer lugar, cuando me preguntan por los ucranianos, [los periodistas] me preguntan: ‘Entonces, ¿sabes que te odian? Así que respondo a las preguntas: ‘Si me odian’.

“Sobre la situación de la guerra, lo he dicho muchas, muchas veces, nadie en este mundo —atletas rusos, bielorrusos— apoya la guerra. Nadie. ¿Cómo podemos apoyar la guerra? La gente normal nunca la apoyará”.

“¿Por qué tenemos que hablar alto [en público] y decir cosas, es como decir ‘uno más uno son dos’, ya sabes, por supuesto que no apoyamos la guerra. Y si pudiéramos afectar a la guerra de alguna manera, si pudiéramos pararla, lo haríamos, pero desgraciadamente no está en nuestras manos”.

Nadal, Djokovic y Murray critican la decisión de Wimbledon de vetar a tenistas rusos y bielorrusos

Sabalenka pasó a la segunda ronda en sets corridos. (Crédito: Christophe Ena/AP)

Sabalenka añadió más tarde que entiende por qué los jugadores ucranianos no le dan la mano y dijo que Kostyuk no merecía ser abucheada por el público.

En la actualidad, jugadores rusos y bielorrusos siguen compitiendo en las grandes competencias como atletas neutrales, sin mostrar su bandera ni su país.

Tras ganar el ATX Open de Texas en marzo, Kostyuk también se negó a estrechar la mano de su derrotada rival rusa, Varvara Gracheva.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.