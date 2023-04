Viaje personal, narrativa y un toque acogedor, o cómo “Camper Van: Make it Home” quiere triunfar

(CNN Español) — Hacer habitable y decorar una camper van mientras viajamos con nuestra mascota y conocemos la historia de una…

(CNN Español) — Hacer habitable y decorar una camper van mientras viajamos con nuestra mascota y conocemos la historia de una protagonista que se descubre a sí misma. Todo ello con una apuesta decidida por la narrativa y por un diseño artístico cuidado al detalle que destila mimo y quiere transmitir paz y bienestar a través de la organización de los objetos personales.

Esa es la premisa del videojuego “Camper Van: Make it Home”, un proyecto llamado a ser uno de los próximos grandes éxitos de la escena independiente tras la acogida de su campaña de micromecenazgo en Kickstarter, con la que logró su objetivo de financiación mínimo en apenas 16 horas. Y va camino de continuar logrando el resto de objetivos que aumentarán el contenido que ofrecerá a los jugadores.

Un prometedor proyecto que será la ópera prima de Malapata Studio, estudio afincado en Málaga, España, formado por desarrolladores jóvenes pero que tienen las ideas muy claras. Esperan que el título esté publicado para diciembre de 2024. De sus orígenes, aspiraciones y temas detalla más su fundadora y directora creativa (aunque se encarga también de marketing, producción y está en casi todos los frentes), Anabel Sánchez, en entrevista con CNN en Español via Zoom.

El viaje de “Camper Van: Make it Home”

Hay mucho de viaje alrededor de “Camper Van: Make it Home”. No es solo que el videojuego consistirá en viajar con la furgoneta por diferentes escenarios mientras se organizan las pertenencias que se llevan. O que uno de los focos principales del juego sea la narrativa en torno a la evolución de una protagonista que experimentará su propio viaje personal, sino que, además, está el propio viaje que simboliza el desarrollo de este juego para Malapata Studios y el éxito que hasta el momento tiene.

Es también el viaje de un equipo de 8 personas “jóvenes pero con experiencia”, como explica Sánchez, que ha conseguido financiarlo en Kickstarter y mostrar que el juego encaja y genera interés, que tiene esencia propia y que saben lo que hacen. El viaje de demostrar a los publishers o distribuidoras de videojuegos que no siempre confían en proyectos de desarrolladores jóvenes, que este empredimiento “valía con números, con estadísticas”. “Y que no ha sido suerte como dice mucha gente: ‘Ay qué suerte vuestro primer proyecto, qué bien ha salido’. Camper Van ha tenido 1 año de preproducción” , enfatiza Sánchez.

Respecto al origen de todo esto, la fundadora relata a CNN lo siguiente: “Yo trabajaba en un publisher y mi labor era todo el tema de estudios de mercado, buscar nichos… Encontramos el de las camper van, empecé a estudiar que juegos podian encajar bien y me encantó. Me animaron desde el publisher donde trabajaba a hacer una novela visual y empecé a trabajar en ello pero la novela visual empezó a transformarse. Al fin y al cabo el tema de las camper van es que es algo que está en superauge, algo que ya todo el mundo lo tiene asentado. En ese momento no habia salido ningún juego sobre eso y entonces pensé que era una oportunidad muy buena de hacer un juego sobre camperizar. Cuando fui estudiándolo me di dando cuenta de que había juegos de gestionar campings o simuladores de conducción pero al investigarlo dices ‘¿al público que le gustan las camper van quiere realmente conducirlas o decorarlas?’ asi se fue transformando. Al final dejé el publisher porque hay muy buena relación y me cedieron totalmente sin ningún tipo de problema la idea.

Anabel Sánchez comenta que todo comenzó en un coworking del Polo de Contenidos Digitales de Málaga donde conoció al resto de miembros del equipo. “Me presenté con el proyecto sin ningún tipo de pretensión. Tenía ganas de desarrollar algo por mi cuenta porque he trabajado mucho tiempo en publishers, llevando la parte de marketing de videojuegos y tenía ganas de hacer algo por mí. Me metí en un Go2work sin esperar absolutamente nada”. En dicho coworking, explica Sánchez, tuvo como mentores a desarrolladores veteranos de la industria de España como Luis Oliván (cofundador de Fictiorama Studios), Mauricio García (CEO del estudio The Game Kitchen) y Arturo Monedero (CEO de TLR Games y vicepresidente de la Asociación Española del Videojuego) a los que “les encantó el proyecto”, algo que le dio “fuerzas de sacarlo para adelante”.

Así arrancó Malapata, un equipo al que Sánchez no deja de alabar desde la humildad y convicción que transmite: “Al fin y al cabo somos muy jóvenes, aunque tenemos años de experiencia en la industria seguimos siendo un grupito con mucho que aprender”.

La fundadora de Malapata no se esconde al explicar los motivos por los que decidieron lanzar una campaña para financiarlo vía Kickstarter. “Teniamos otras opciones de financiación pero aseguradas ninguna. Lo primero: queríamos lanzarlo ya y ver si se valida o no. Lo segundo: nos hacia mucha ilusión hacer una campaña y ver qué pasaba. Si no funcionaba ya veríamos cómo ajustábamos. Es verdad que no hemos contactado con publishers ni nada de eso para que nos financien el proyecto y hemos ido directamente a Kickstarter porque pensábamos que tenia cabida ahí porque es cute, bonito y sencillo y sabíamos que iba a salir muy barato porque obviamente es un juego de 4-5 horas como muchísimo, entonces iba a tener un precio reducido y podía tener posibilidades”. Así, el juego lleva ya un año de preproducción y seis meses de desarrollo. “Nada, nada de “Camper Van” es aleatorio. Todo está perfectamente pensado y con base en estadísticas y gustos de la audiencia”.

Decoración, narrativa y estética: el alma de “Camper Van”

La propuesta del juego es permitir a los jugadores que decoren su Camper Van y organicen los diferentes objetos personales en su interior. Todo ello con un diseño artístico muy cuidado en cuanto a lo visual y sonoro para hacer una experiencia tranquila y relajante. La intención es que el hecho de observar y organizar los objetos nos permita conocer más de la historia y del mundo donde sucede el juego. Si hay un juego que viene a la mente al contemplar la propuesta de Malapata es ‘Unpacking’, el aclamado título independiente lanzado en 2021 por Witch Beam en el que había que organizar los objetos personales tras diversas mudanzas. Este ganó dos premios BAFTA, incluyendo mejor narrativa.

De hecho, es una inspiración e influencia ampliamente reconocida por Malapata Studio. En palabras de Anabel Sánchez:”de “Unpacking” tomamos la mecánica de organizar pero en nuestro videojuego, su esencia, es camperizar y decorar tu propia furgoneta. En “Unpacking” también viene todo montado y tú solamente tienes que organizar. Nosotros queríamos meter esa mecánica de organizar porque lo guay de una camper van es dónde metes tus cosas. Entonces, para nosotros lo primordial del juego era poder decorarla y ponerla a tu gusto y también que pudieses viajar y descubrir diferentes paisajes. En lo que si nos inspiramos más en “Unpacking” es en la historia”.

El otro título del que reconocen influencias es de “Assemble With Care”, de Ustwo, del que han bebido “en la direccion de arte, en cómo seleccionan los colores, las texturas, los shaders… Queríamos crear una experiencia satisfactoria visualmente y satisfactoria mecánicamente y creíamos que esos dos juegos eran la unión perfecta”.

En lo relativo a la trama del videojuego, la desarrolladora explica que también viene inspirada por “Come, Reza, Ama”. “Me encanta porque habla al fin y al cabo de escucharte a ti mismo y no dejarte llevar por lo que se supone que tienes que hacer en cada momento. La protagonista de la historia tiene una vida totalmente normal y corriente, es decir, no sufre un drama ni nada. Tiene la pareja que se supone que debería tener en esa epoca de su vida, tiene su trabajo de lo que ha estudiado pero aún así siente que la vida le puede dar más de lo que está disfrutando y se va en una camper van a cambiar de vida. Y entonces todo el drama es qué va a pasar a partir de aqui”.

Tal y como especifican en la sinopsis del videojuego, en ‘Camper Van: Make it Home’ hay un viaje de descubrimiento personal, pero Sánchez también especifica que hay una clara intención de hablar sobre medio ambiente y consumismo. “Queremos que ella se descubra a sí misma durante el viaje. Que haya tres evoluciones. Mostrar que es muy novata al principio con la caravana y que luego se va haciendo más ‘pro'”.

“Al principio está más enfocado a una vida consumista y capitalista de tener muchísimas muchísimas muchísimas cosas y que vea que ahí no tenga sentido eso. De ahí que esté un poco relacionado con el tema de tener una mayor conciencia con la naturaleza y es que queremos mostrar tambien esa evolución al estar más conectada y en sintonía con la naturaleza. Respetándola cada vez más. Así la protagonista empieza a tener menos cosas pero más sostenibles con el medio ambiente. El objetivo es que al final tengas una caravana autosostenible”.

En cuanto a las sensaciones e impresiones que se desean provocar en los jugadores, Sánchez se expresa con entusiasmo sobre la intención de apelar a sus emociones: “Sobre todo mucho cariño. Cuando aparezca la mascota nos encantaría que se derritieran porque además la mascota tiene partes importantes en la historia. Nos haría mucha ilusión. Tambien hemos diseñado una parte en la que la protagonista tiene una bajona. Y nos encantaria que ellos sintiesen la bajona con ella. No sé si te ha pasado alguna vez que a lo mejor tienes una ruptura y pasas el luto y estás medio bien, estás con amigos, no piensas tanto y, de repente, un día sin venir mucho a cuento te da. Pues nos encantaría transmitir eso. Que parezca que va todo genial y de pronto… y que sea familiar. Y es en lo que más vamos a trabajar, en la narrativa”.

Precisamente, en relación a la narrativa, Sánchez también explicó que habrá elementos que aludan a la cultura española. La desarrolladora señala que los paísajes por los que se viajarán están inspirados en España, la playa será de Cádiz y tendrá el Faro de Trafalgar. El escenario en la nieve serán Los Pirineos, el acantilado será Asturias y el campo estará inspirado en un sitio mucho más local pero igualmente emblemático del paisaje andaluz: El Chorro de Málaga, conocido también por su cercanía al Caminito del Rey, una de las visitas más populares del sur. “También tendrá ciertos toquecitos mediterráneos como guardar las sartenes en el horno, que es algo que se lo cuentas a alguien del norte de Europa y no lo conoce”.

Una campaña que ilusiona

A la fecha de realización de esta entrevista, ‘Camper Van: Make it Home’ ya había superado los 25.000 euros recaudados en su campaña en Kickstarter. El mínimo para financiar el juego eran 15.000 euros, que fue la cantidad que el estudio logró en menos de 16 horas. Al ser preguntada sobre si esperaban lograrlo, Sánchez responde que no lo esperaban y que esto ya lo consideran un gran éxito. “Nuestras expectativas no eran ni financiarlo, así que nosotros estamos felices y contentos. Hemos visto muchos proyectos de Kickstarter de amigos que desgraciadamente no han seguido hacia adelante y eran proyectos buenos. Y nos quedábamos pensando que no tiene nada que ver que el proyecto sea bueno o que sea malo, sino que encaje, por así decirlo”.

Pese a que estas declaraciones podrían chocar con cómo Sánchez explicaba que había dedicado mucho tiempo a estudiar el mercado y que no había nada similar, la desarrolladora dice que aún estaban “super asustados” pese a tener las cosas claras en cuanto a números, estadísticas y previsiones de venta. “Yo siempre digo que el estudio de mercado y el plan de marketing no te aseguran el exito. Te alejan del fracaso. Por mucho que estudiemos, si no encaja y no gusta a lo mejor le hemos dado la visión o el tono que no es el adecuado. Nada te asegura que salga bien o salga mal. Nos ha salido muchísimo mejor de lo esperado”.

Sobre los futuros objetivos de financiación que aún pueden lograr con la campaña se incluyen posibilidades como editar el color de la caravana si logran llegar a los 35.000 euros o, el que más ilusiona a Sánchez y su equipo: “Me encantaría llegar al port (una versión) de Nintendo Switch”.

“Nos asustan muchas cosas pero creo que nos ilusiona mucho más lo que está por venir que lo que nos pueda dar miedo. Y una cosa al final gana a la otra. Nosotros presentamos lo que teníamos de demo hace 3 o 4 meses que era nada y lo presentamos en el Demo Day del Polo de Contenidos Digitales de Málaga y a la gente ya le encantaba lo que estaba tocando y eso que tenía más fallos… fallaba más que una escopeta de feria. La gente decía “me encanta, es superrelajante, quiero seguir sacando objetos de la lista…”.

‘Camper Van: Make it Home’ aún no tiene una fecha específica de lanzamiento pero sí tiene un equipo que sabe cómo quiere diferenciarse: “Hacemos las cosas con cariño, con detalle, con mimo”.

