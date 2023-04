1TOPFinlGpn 108.21+101.95 Up1628.6 2HuadiIntl 13.18 +10.21 Up343.8 3MgicEmprn 4.00 +2.84 Up244.8 4TopKingAn 8.00 +4.40 Up122.2 5CXApp 12.59 +4.52 Up 56.0…

1TOPFinlGpn 108.21+101.95 Up1628.6 2HuadiIntl 13.18 +10.21 Up343.8 3MgicEmprn 4.00 +2.84 Up244.8 4TopKingAn 8.00 +4.40 Up122.2 5CXApp 12.59 +4.52 Up 56.0 6Bioshengrs 5.05 +1.79 Up 54.9 7UtdInsurance 4.13 +1.43 Up 53.0 8AtomeraInc 7.90 +2.69 Up 51.6 9ElevaOncol 2.63 +.80 Up 43.7 10Lichenn 2.95 +.76 Up 34.7 11FocusUnivs 2.13 +.54 Up 34.0 12Ohmyhomen 6.90 +1.74 Up 33.7 13Nexters 7.60 +1.90 Up 33.3 14TingoGrp 2.30 +.56 Up 32.2 15ImmixBio 2.47 +.60 Up 32.1 16RockwllMdrs 2.76 +.63 Up 29.6 17SiebertFncl 2.55 +.58 Up 29.1 18Travelzoo 7.45 +1.64 Up 28.2 19AtlasLithiun 34.53 +7.32 Up 26.9 20BluebirdBio 4.35 +.92 Up 26.8 21VNYNEThrs 5.26 +1.11 Up 26.7 22ImmunoGen 5.39 +1.13 Up 26.5 23ChinaNResrs 2.30 +.48 Up 26.1 24SilenceTher 6.70 +1.37 Up 25.7 25TwinDisclf 11.45 +2.30 Up 25.1 DOWNS Name LastChgPct. 1Baudaxrs .77 —1.68 Off 68.7 2HomeStreet 9.76 —7.78 Off 44.4 3Nanobiotx 2.14 —1.60 Off 42.8 4MicroCloudn 1.51 —1.11 Off 42.4 5GRIBiors 6.95 —5.05 Off 42.1 6ArteloBiosrs 1.63 —1.15 Off 41.4 7DermatThrs 1.64 — .99 Off 37.6 8ImpinjInc 88.41 —51.58 Off 36.8 9SolunaHldgpf 1.80 —1.05 Off 36.8 10ParatekPhm 1.59 — .90 Off 36.1 11ShplinkGmrs 2.62 —1.45 Off 35.6 12BullfrogAIn 4.47 —2.15 Off 32.5 13EyePtPh 6.28 —2.72 Off 30.2 14eHealthInc 6.00 —2.56 Off 29.9 15ScilexHldg 7.24 —3.03 Off 29.5 16Wang&Leen 2.22 — .92 Off 29.3 17EosEngyA 1.69 — .65 Off 27.8 18AddusHmCre 81.74 —30.73 Off 27.3 19EnphaseEgy 164.20 —59.41 Off 26.6 20WindtreeThrs 1.64 — .57 Off 25.8 21Paranovus 3.32 —1.15 Off 25.7 22EightcoHldrs 1.91 — .66 Off 25.7 23JayudGlAn 3.75 —1.29 Off 25.6 24DermTech 3.04 —.100 Off 24.7 25SeresTherap 4.88 —1.57 Off 24.3 —————————

