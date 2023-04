1CXApp 13.85 +12.35 Up823.3 2PetrosPharrs 4.59 +3.60 Up363.6 3CNSPharmrs 2.35 +1.60 Up213.3 4InnovEyewrn 3.98 +2.56 Up180.3 5SMXSecrAn 2.10 +1.26 Up150.0…

1CXApp 13.85 +12.35 Up823.3 2PetrosPharrs 4.59 +3.60 Up363.6 3CNSPharmrs 2.35 +1.60 Up213.3 4InnovEyewrn 3.98 +2.56 Up180.3 5SMXSecrAn 2.10 +1.26 Up150.0 6NearIntllg 5.97 +3.00 Up101.0 7TESSCOTch 8.77 +4.03 Up 84.9 8GuardfrAIrs 23.34 +10.59 Up 83.1 9WWInternatl 7.56 +3.39 Up 81.3 10Oblongrs 2.70 +1.11 Up 69.8 11CBLIntln 19.95 +8.19 Up 69.6 12CleanSpark 4.13 +1.69 Up 69.3 13KiromicBiors 4.67 +1.81 Up 63.3 14SanaBiotch 5.19 +1.90 Up 57.8 15PulseBiosci 5.78 +2.11 Up 57.5 169FIncrs 2.60 +.93 Up 55.5 17NoginArs 2.87 +1.02 Up 55.1 18IrisEnrgy 4.52 +1.53 Up 51.2 19MarathDigt 11.97 +3.99 Up 50.0 20RiotBlock 13.48 +4.32 Up 47.2 21AvaloTherrs 2.60 +.78 Up 42.9 22MinervNeurs 2.28 +.65 Up 39.9 23BullfrogAIn 6.82 +1.93 Up 39.5 24EloxxPhrmrs 7.78 +2.14 Up 37.9 25EbixInc 17.88 +4.83 Up 37.0 DOWNS Name LastChgPct. 1ViewRay 1.30 —1.85 Off 58.7 2Apollomicsn 5.93 —6.26 Off 51.4 3ProfDvrsrs 2.67 —2.73 Off 50.6 4SHLTelemdn 10.83 —10.47 Off 49.2 5UxinLtdrs 1.21 —1.08 Off 47.1 6Kalerars 1.12 — .97 Off 46.4 7AgileTherrs 6.98 —4.52 Off 39.3 8ContxtLogrs 7.57 —4.73 Off 38.5 9AgileThgtA 2.12 —1.24 Off 36.9 10EverQuote 8.66 —5.05 Off 36.8 11OffPrpIncTr 7.78 —4.02 Off 34.1 12micromobilrs 1.55 — .78 Off 33.5 13Arrivalrs 4.07 —2.03 Off 33.3 14AdtranInc 10.33 —4.57 Off 30.7 15Blkbxstksrs 2.64 —1.08 Off 29.1 16EducDevel 2.10 — .85 Off 28.8 17NaaSTcrs 8.84 —3.52 Off 28.5 18PermaFix 8.25 —3.20 Off 27.9 19USGoldh 4.31 —1.45 Off 25.2 20AudioCodes 11.01 —3.36 Off 23.4 21DeciblTher 2.41 — .70 Off 22.5 22VBIVaccinrs 3.20 — .91 Off 22.1 23NauticRobot 2.28 — .63 Off 21.6 24InflaRx 4.33 —1.17 Off 21.3 25PoseidaTher 2.25 — .60 Off 21.1 —————————

