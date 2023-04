Top 7 de los mejores invitados al ‘Carpool Karaoke’ de James Corden: ¿cuál es tu favorito?

(CNN) — James Corden se despidió de su programa de televisión, pero dejó un legado de risas para su público…

(CNN) — James Corden se despidió de su programa de televisión, pero dejó un legado de risas para su público (y para internet) en sus segmentos de “Carpool Karaoke”.

A lo largo de nueve temporadas, el presentador condujo hasta su trabajo con algunas de las figuras más famosas del mundo, cantando y hablando de todo: desde “Penny Lane” hasta “Jenny From the Block”.

Estos fueron siete de los invitados más memorables de Corden.

Paul McCartney

Corden incluyó este viaje entre sus favoritos. Este episodio de 24 minutos muestra a Corden llevando a McCartney a lugares memorables de su infancia en Liverpool, incluyendo una barbería y una floristería. En un momento dado, los dos visitan la casa de su infancia, donde el Beatle muestra a Corden dónde solía escribir canciones con John Lennon. Más tarde van a un pub donde McCartney actúa.

Adele

La primera participación de Adele en “Carpool Karaoke” es el video más popular del canal de YouTube de “The Late Late Show”. Los dos cantan “Hello” y “Someone Like You”. Cuando Adele interpreta brillantemente la estrofa de “Monster” de Nicki Minaj, es una sorpresa asombrosa.

Adele también estuvo en el último “Carpool Karaoke”, donde dio las gracias a Corden por ser tan buen amigo.

Mariah Carey

Mariah Carey practica sus acentos, lleva gafas de sol gigantes, un anillo de mariposa, un guante de conducir, y ofrece pura perfección de diva en este episodio.

Corden atribuye a Carey el mérito de impulsar tanto su programa que le ayudó a conseguir invitados muy famosos. Su dueto de “Vision of Love” es un tesoro.

Elton John

Los dos conducen por Los Ángeles bajo la lluvia, y Corden consigue que el cantante admita que su mayor rabieta fue cuando le pidió a alguien que hiciera que el viento dejara de soplar. Terminan el viaje con una épica interpretación de “Don’t Let the Sun Go Down On Me”.

J.Lo

Si alguna vez te has preguntado quién tiene la mejor lista de contactos de famosos en Hollywood, Corden asegura que es Jennifer Lopez.

Después de husmear en su teléfono y ver a Bradley Cooper y Cristiano Ronaldo en la lista, aterriza en Leonardo DiCaprio, enviándole un mensaje “Hey Baby” y firmándolo “J.Lo, ya sabes, from the block”, como su canción.

Madonna

Mientras conducen por Nueva York, Madonna canta “Vogue” y pone los pies en el techo. Sólo por eso ya vale la pena verlo.

Michelle Obama

La entonces primera dama Michelle Obama se une a Corden para dar una vuelta por los jardines de la Casa Blanca, cantando al ritmo de Stevie Wonder y Beyoncé.

Obama baila “Single Ladies”. Luego Missy Elliott se suma al recorrido para cantar “This Is For My Girls” y “Get Ur Freak On”.

