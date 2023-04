Se conocieron haciendo senderismo y se enamoraron. Dos meses después a ella le diagnosticaron cáncer

(CNN) — Patricia Salazar vio por primera vez a Aaron Toro corriendo por el impresionante sendero Peekaboo en el Parque…

(CNN) — Patricia Salazar vio por primera vez a Aaron Toro corriendo por el impresionante sendero Peekaboo en el Parque Nacional Bryce Canyon en Utah.

Patricia también estaba en el sendero, junto con dos mujeres que acababa de conocer. Ardía el sol de julio y las rocas de cobre circundantes estaban bañadas en una luz cálida.

El sendero Peekaboo es uno de los más extenuantes de Bryce Canyon. Patricia es una corredora empedernida y una entusiasta de los deportes extremos, pero incluso a ella le resultaba difícil, por lo que el hecho de que Aaron subiera corriendo la montaña como si nada fue bastante impresionante. Patricia no pudo evitar comentar sobre su velocidad.

“¿Tratas de ser el más rápido en el camino?”, le gritó Patricia al extraño mientras pasaba.

Aaron dejó de correr, contuvo el aliento y le sonrió a Patricia. Hizo caso omiso del cumplido, saludó amablemente y se ofreció a tomar una foto de Patricia y sus nuevas amigas. Las mujeres le dieron las gracias, luego se fue de nuevo, corriendo. Patricia lo vio irse.

“Estoy como, ‘Oh, Dios mío, parece un hermano Hemsworth’. Estaba bronceado y pulido, con cabello rubio. Y yo estaba como, ‘Dios, qué guapo. Esa será una buena historia para más tarde’”.

Patricia supuso que nunca volvería a ver al corredor. Pero luego, apenas unos minutos después, lo vio en otra curva del camino.

“Las chicas decían, ‘Oh, Dios mío, ahí está, ahí está’. Y, nuevamente, no tenía nada que perder, nada que ganar, al menos eso pensaba. Entonces le grité: ‘Oye, ¿estás soltero?’”.

Aaron se detuvo, se dio la vuelta y sonrió.

“Sí”, dijo. “Tan solo como un billete de un dólar”.

“En ese momento, en mi mente estaba como, ‘Oh, no, ¿cuál es mi siguiente pregunta?'”, recuerda Patricia.

“¿Quieres mi número?”, le preguntó Patricia a Aaron, espontáneamente.

“¿Eres de aquí?”, dijo Aaron en respuesta.

“No”, respondió Patricia. “¿Importa?”, añadió.

“No, supongo que no”, se encogió de hombros Aaron.

Y así intercambiaron nombres y números. Patricia le dijo a Aaron que era de California y que estaba en la ciudad de vacaciones. Aaron dijo que en ese momento residía en Virginia.

Patricia guardó a Aaron en su teléfono celular como “Trail Aaron”.

“Le dije: ‘Está bien, te enviaré un mensaje de texto’”, comenta Patricia. “Nunca pensé que sabría de él o que nos conectaríamos. Y siguió su camino alegre y siguió corriendo”.

Una invitación espontánea

Este es el momento en que Aaron y Patricia se conocieron e intercambiaron números. Cortesía: Patricia Toro

Era el verano de 2021. Patricia tenía 31 años y disfrutaba de lo que parecía un regreso gradual a la “normalidad” después de la pandemia de covid-19.

“Era soltera, vivía sola y había sido atleta de resistencia durante algunos años”, le dice Patricia a CNN Travel.

Patricia nunca había tenido mucha suerte con las aplicaciones de citas. Y conocer gente en persona durante la pandemia se sintió casi imposible. Ese verano, se sentía emocionada por el futuro y la oportunidad de perseguir sus metas y sueños sola.

“Solo iba a ser una atleta de resistencia soltera. Me encantaba andar en bicicleta, me encantaba correr, y eso me llenaría lo suficiente, fue genial”, dice.

Patricia también había hecho un pacto consigo misma: cada año, haría un viaje sola a algún lugar para escapar de las presiones del trabajo y disfrutar de sus pasatiempos y pasiones. En el verano de 2021, con los viajes internacionales aún fuera de la mesa, Patricia eligió Utah como su destino. El estado albergaba hermosos parques nacionales, perfectos para correr senderos. Ese julio, Patricia condujo hasta Utah desde su casa en California.

“Así es como iba por la vida, simplemente explorando por mi cuenta y feliz de estar en el asiento del conductor, no solo de mi viaje por carretera, sino de mi vida”, dice.

Cuando conoció a Patricia, Aaron tenía veintitantos años. Al igual que Patricia, Aaron estaba en un momento de su vida en el que se concentraba en sí mismo, en lugar de tener citas. Estaba en medio de un contrato con la Marina de Estados Unidos y descubrió que ser militar en servicio activo no se prestaba a conocer a posibles parejas.

“Viajamos y nos mudamos constantemente y estás por todas partes todo el tiempo”, dice Aaron.

Pasó su tiempo libre disfrutando de los deportes de resistencia.

“Empecé a entrenar muy duro. Y dedicaba todo mi tiempo esencialmente a eso, y estaba bien con eso”, asegura.

En julio de 2021, Aaron estaba en su estado natal de Utah para ponerse al día con sus padres y hermanas y disfrutar de un momento agradable con sus seres queridos antes de comenzar su próximo despliegue.

“Salir a Utah, una semana antes de dejar el país por seis meses, lo último que tenía en mente era conocer a alguien”, dice.

Pero Aaron se enamoró de Patricia desde el momento en que ella le gritó inesperadamente en el camino. Él estaba encantado cuando ella le pidió su número.

“Me fui pensando, ‘Wow, ella es espectacular. Probablemente nunca vuelva a saber de ella en mi vida. Porque, ya sabes, cosas como esta no suceden. Así que dije, ‘Oh, bueno, eso fue amable de su parte. Pero probablemente solo esté bromeando con sus amigas. Y probablemente nunca la volveré a ver’”.

Aaron siguió corriendo por Bryce Canyon y finalmente se reunió con su familia, que había optado por una caminata más tranquila. Pero cuando el grupo salía del parque, Aaron volvió a ver a Patricia, ahora sola, después de haberse despedido de las mujeres que conoció antes. Patricia saludó a Aaron y su familia cuando pasó corriendo.

“Un segundo, los alcanzo”, les dijo Aaron a sus padres y, sin pensarlo mucho, decidió intentar hablar con Patricia nuevamente.

Cuando la alcanzó —no es fácil, dice Aaron, ella es súper rápida— Aaron le preguntó a Patricia si le gustaría caminar juntos la última media milla (aproximadamente 800 metros).

“Empezamos a hablar”, recuerda Aaron, “y fue una muy buena conversación. Ambos estábamos entrenando para carreras similares al mismo tiempo. Obviamente, se ve que es una gran persona. Está fuera de mi alcance, así que me sorprendió bastante que me hablara”.

En el transcurso de la conversación, Patricia y Aaron descubrieron que ambos estaban ansiosos por recorrer uno de los senderos más famosos de Bryce Canyon, el hermoso Fairyland Loop, y acordaron reunirse a la mañana siguiente para intentarlo juntos.

“Sentí que realmente podría ser el compañero de aventuras que nunca pensé que necesitaría, pero después de conocerlo, supe que lo quería”, dice Patricia.

A partir de ahí, Patricia y Aaron tomaron caminos separados. Patricia volvió en bicicleta a su Airbnb, donde se duchó, puso los pies en alto y se preguntaba dónde podría ir a tomar una copa y comer algo, cuando apareció un mensaje de texto de “Trail Aaron” en su teléfono.

Aaron y su familia estaban pasando el rato en la casa de su tío esa noche. Se preguntaba si a Patricia le gustaría unirse.

“En ese momento, había comido comida de bar y barras Clif durante aproximadamente una semana y media en las carreteras, pensé, ‘Oh, sí, comida casera, seguro”, recuerda Patricia.

“Eso realmente suena increíble”, escribió Patricia en respuesta. “¡Cuenta conmigo!”

Cuando Aaron envió la invitación, pensó que no tenía “nada que perder”. Patricia le gustaba mucho, y cuando ella dijo que estaba dispuesta a venir, se emocionó.

Dejó el teléfono y localizó a su familia, que estaba preparando la comida en la cocina de su tío.

“Hola chicos, ¿recuerdan a la chica de los pantalones cortos verdes que pasó corriendo antes? Bueno, ella viene”, dijo.

“Espera, ¿la conoces?”, preguntó su familia confundida.

Pero Patricia encajó enseguida. Era como si ella y Aaron se conocieran desde hace años, no solo por horas.

“Pasé toda la noche conociendo a su familia y jugando pickleball y cornhole”, dice Patricia. “Creo que su familia estaba un poco sorprendida, pero fue una noche increíble”.

“Son grandes personas”, dice Aaron. “Así que fueron más que acogedores”.

“Cuando llegué a la casa y comencé a hablar con su familia, dije: ‘Oh, hombre, él marca todas las casillas de mis sueños: proviene de una familia increíble, está entre dos niñas, tiene dos hermanas, su madre es su mejor amiga, le encanta caminar, le encanta andar en bicicleta…’”, dice Patricia.

Horas más tarde, Patricia y Aaron estaban sentados juntos en el patio trasero, charlando.

“Se acercó y tomó mi mano”, recuerda Patricia. “En el momento en que tomó mi mano, supe que me iba a enamorar de él”.

Aaron se sentía de la misma manera.

“Hay algo en ella, era tan hermosa. Nos divertimos mucho simplemente pasando el rato, nos conectamos en muchos niveles y fuimos los mejores amigos desde el principio”, dice.

“Y no sé por qué, pero algo hizo clic en mi cerebro ese día y esa noche y fue como: ella vale la pena el riesgo. Ver cómo interactuaba con mi familia… Como dije, fue como, ‘Vaya, hay algo especial aquí'”.

Torbellino romántico

Aaron y Patricia se unieron rápidamente por su amor compartido por las carreras de montaña. Patricia Toro

Al día siguiente, Aaron y Patricia recorrieron juntos Fairyland Loop. A partir de ahí, Patricia planeaba dirigirse a Park City en Utah para recorrer más senderos. Le preguntó a Aaron si quería unirse a ella.

Fue solo entonces, cuando estaban en el automóvil en camino, que Aaron mencionó que estaba en el ejército y que se dirigía a un despliegue de seis meses dentro de doce días.

Cuando Aaron conoció a otras parejas potenciales, nunca lideró con el el hecho de que estaba en servicio activo; sabía que no siempre era una idea atractiva, dada la inevitable larga distancia.

Patricia nunca había conocido a nadie en el ejército. No estaba segura de qué pensar. Pero sabía que Aaron la hacía sentir segura y emocionada por el futuro. Decidió que esta noticia no cambiaba nada.

Cuando se detuvieron para cargar gasolina, Patricia le envió un mensaje de texto a su mejor amiga: “Conocí en un sendero al hombre con el que me voy a casar”, dijo.

“No, no lo hiciste”, respondió su amiga.

“Manejamos juntos durante horas, nos quedamos juntos en un Airbnb”, comentó Patricia.

Para su amiga, este mensaje fue menos emocionante y más aterrador, y encendió varias alarmas.

“Está bien, bueno, tienes que enviarme tu ubicación”, respondió ella. “Todos hemos escuchado esta historia antes en cualquier red de noticias”.

Después de concluir su viaje a Utah, Patricia planeaba conducir de regreso a California y visitar a su familia en el camino. Sabiendo que Aaron se iría del país en cuestión de días, decidió dar un salto.

“Oye, no quiero perder el tiempo”, dijo. “¿Por qué no vamos juntos y puedes conocer a mi familia?”

Aaron dijo que sí (después de todo, ella ya conocía a su familia), así que Patricia llamó a su mamá para decirle que traería un plus.

“Conocí a este chico en un sendero, realmente me gusta”, dijo. “Creo que esto es todo”.

“Espera, ¿quién es él?”, preguntó la madre de Patricia, confundida.

“Creo que me estoy enamorando”, dijo Patricia. “Esto es Loco.”

De camino a la casa de los padres de Patricia, se detuvieron en Salt Lake City. Se quedaron despiertos hasta altas horas de la madrugada, hablando.

“Fue la noche en Salt Lake que decidimos realmente ir con todo”, dice Patricia. “Tuvimos muchas conversaciones serias desde el principio: dónde estábamos financieramente, cuáles eran nuestras aspiraciones, dónde estábamos políticamente, cómo eran nuestras relaciones con nuestra familia y qué queríamos realmente de la vida si íbamos a tener otra relación seria”.

Aaron dice que estaba claro que los dos estaban alineados y también listos para encontrarse donde estaban.

“Ambos estábamos muy en nuestro propio camino, y ambos nos estábamos tomando nuestras vidas y nuestras carreras muy en serio”, dice. “Así que simplemente pusimos todo eso sobre la mesa el uno para el otro. Ambos dijimos: ‘Si vuelvo a tener una relación, es de verdad, no es solo salir por diversión'”.

Sus conversaciones eran a veces “pesadas”, agrega.

“Creo que ambos estábamos en el mismo lugar mental, y ambos éramos lo suficientemente maduros como para poner todo eso sobre la mesa”.

A los dos se les ocurrió un “plan de cinco años desde el principio”, como dice Aaron. Sabía que no quería permanecer en el ejército indefinidamente, por ejemplo, y tanto él como Patricia estaban ansiosos por casarse, pero les gustaba la idea de una fuga en una gran boda.

Habían cubierto casi todo cuando Patricia se dio cuenta de repente de que se había olvidado de comprobar cuánto duraría el despliegue de Aaron.

Explicó que serían seis meses y que la mayor parte del tiempo estaría en España.

Patricia pensaba en algo mucho más largo y mucho más lejano. Seis meses parecía factible.

“Hagamos esto”, dijo.

Entonces, los dos se hicieron oficiales en ese momento.

“Teníamos una base bastante buena sobre lo que podíamos esperar el uno del otro, de nuestra relación y de nuestras vidas. Así que el resto fue fácil después de eso”, dice Aaron.

“Con ese pequeño contratiempo en el medio”, dice Patricia. “Todo el lío del cáncer”.

Noticias inesperadas

Aaron y Patricia encontraron la larga distancia relativamente fácil al principio.

Durante los primeros meses, a Patricia y Aaron les resultó relativamente fácil la larga distancia. Hicieron FaceTime todos los días, disfrutando de chats más largos y profundos. En cuestión de semanas, se dijeron el uno al otro que se estaban enamorando. Patricia reservó un viaje a España para septiembre. Su salto de fe en julio parecía estar dando sus frutos.

“Fue realmente manejable, nos sentimos muy afortunados de lo bien que navegamos largas distancias”, dice Patricia.

Luego llegó el otoño y Patricia tuvo un resultado anormal en la prueba de Papanicolaou. Ella no pensó demasiado en ello. Hizo el viaje planeado para visitar a Aaron en España. De regreso en EE.UU., el médico de Patricia la reservó para una colposcopía. Ella mantuvo a Aaron informado.

“No estaba preocupada por eso”, dice Patricia. “Creo que en el fondo de su mente, estaba un poco más preocupado que yo”.

Luego llegaron los resultados: Patricia tenía cáncer de cuello uterino en etapa dos.

Quería contarle la noticia a Aaron por FaceTime en lugar de por mensaje de texto. Para entonces, estaba radicado en algún lugar de África.

“Recuerdo haber esperado hasta tarde esa noche para que él se despertara y le dijera”, dice Patricia.

Estaba en estado de shock. ¿Cómo podía decirle a este hombre del que se estaba enamorando más y más cada día, que actualmente estaba a cientos de kilómetros de distancia a través de los océanos, que tenía un diagnóstico aplastante y un futuro incierto?

“Me senté en la sala de estar, lo contacté por FaceTime y dije: ‘Este es mi diagnóstico’”, recuerda Patricia.

En una de sus profundas conversaciones en Salt Lake City, tanto Patricia como Aaron expresaron su deseo de tener hijos. Ahora, el médico de Patricia había dicho que era poco probable que pudiera tener hijos biológicos. Y el viaje hacia la recuperación iba a ser largo, complicado e incierto.

“Si este no es el camino que quieres seguir conmigo, lo entiendo completamente”, le dijo Patricia a Aaron esa noche. “Te quiero, tú me quieres. Y ha sido divertido, pero no voy a tomar esa decisión por ti”.

Aaron intervino de inmediato.

“No, te quiero para siempre más que cualquier otra cosa”, dijo.

“Quería alcanzarla a través del teléfono, ‘¿De qué estás hablando?’”, recuerda Aaron ahora. “Estamos en esto a largo plazo, pase lo que pase, el cáncer no se interpondrá en el camino, es solo una cosa más”.

Entonces Aaron dijo todas las cosas correctas e hizo todo lo posible para consolar a Patricia desde lejos. Pero él era terriblemente consciente de la distancia. Y el miedo que se arrastra.

“No hay nada que pueda hacer más que tratar de consolarla a través de un teléfono”, comentó.

Aaron apoyó a Patricia durante su tratamiento contra el cáncer.

Durante los siguientes meses, Patricia se sometió a otra biopsia para determinar que el cáncer no se había propagado y comenzó un tratamiento de fertilidad, ya que todavía esperaba tener hijos biológicos algún día. Aaron la apoyó en todo momento y siempre estuvo allí, incluso si no podía estar físicamente allí.

“Él estaba allí todos los días para mí y, no bromeo, hubo noches en las que lloré hasta dormir con él por teléfono, en FaceTime”, dice Patricia.

“Odiaba buscar en Google lo que los médicos me enviaban, así que él buscaba en Google por mí y me decía: ‘No busques eso en Google’”.

Las cosas “empeoraron antes de mejorar”, señaló Aaron.

Al principio, parecía que una dosis de radiación podría atacar el cáncer de Patricia. Luego, los médicos comenzaron a hablar sobre la cirugía y concluyeron que Patricia necesitaba una histerectomía. Este sería un procedimiento invasivo con un tiempo de recuperación significativo.

A Aaron se le otorgó un permiso de emergencia para ir a su hogar en EE.UU. para apoyar a Patricia en persona en las semanas antes, durante y después de la cirugía. Él está eternamente agradecido por esto.

A fines de 2021, las reglas relacionadas con covid-19 todavía están restringidas a los visitantes de hospitales de California. Pero cada vez que se le permitía estar en el edificio, Aaron estaba al lado de Patricia.

“Supongo que fue un gran factor de fortaleza en nuestra relación”, dice Patricia sobre este período. “No sabía si podríamos volvernos más fuertes de lo que ya éramos. Y luego eso sucedió”.

Mientras Patricia estaba en el hospital, Aaron conoció a los abuelos de Patricia, con quienes es muy cercana, por primera vez. La abuela de Patricia inmediatamente llevó a Aaron a un lado.

“Su abuela me lleva a la otra habitación. Y me da el anillo de compromiso de la bisabuela de Trisha, que es una reliquia familiar”, recuerda Aaron. “Ella dice: ‘Esto es para cuando le pidas a Trish que se case contigo'”.

Aaron recuerda estar sentado en su automóvil en el estacionamiento del hospital, dando vueltas al hermoso anillo en sus manos.

“Tenía el anillo familiar, y literalmente estaba sentado allí durante horas afuera del hospital bajo la lluvia”, dice, emocionándose al recordarlo. “Supe tan pronto como salió del hospital que le iba a pedir que se casara conmigo”.

En la víspera de Navidad de 2021, Aaron le propuso matrimonio a Patricia.

“Estaba acostado en el sofá. Teníamos puestas unas pijamas navideñas”, recuerda Patricia. “Y en Nochebuena, mi familia generalmente nos deja abrir un regalo de Navidad. Así que dije: ‘Mantengamos esa tradición, abramos un regalo de Navidad’”.

Le dio a Aaron un par de pantuflas. Luego él se arrodilló y le pidió que se casara con él, entregándole el anillo familiar.

“Apenas podía moverme, nueve días después de mi cirugía. Pero salté de ese sofá tan rápido para decir que sí”, recuerda Patricia. “Fue muy emocionante, y nuestras familias estaban muy emocionadas por nosotros”.

Durante la primera mitad de 2022, Patricia continuó recuperándose de la cirugía y pasó cinco semanas de radiación.

“Sabía que había una línea de meta y que Aaron estaría esperándola, así que lo tomé día a día”, asegura.

Luego, en septiembre de 2022, Patricia y Aaron se casaron. Como siempre habían planeado, se fugaron. La ceremonia tuvo lugar en medio de las rocas rojas en Snow Canyon, Utah, no lejos de donde comenzó su relación.

“Era exactamente lo que queríamos”, dice Patricia, quien tomó el nombre de Aaron y se convirtió en Patricia Toro. “Sacamos de nuestros votos la parte de ‘a través de la enfermedad y la salud’, porque ya hemos pasado por eso, sabemos que podemos lograrlo”.

Mirando hacia el futuro

Patricia y Aaron, fotografiados aquí el día de su boda, ahora miran hacia su futuro.

Saltándonos al presente, Aaron está terminando su despliegue naval final y Patricia está en remisión. La pareja mira hacia el futuro.

“El cielo es el límite. No estamos 100% seguros de dónde vamos a terminar, pero tenemos algunos planes en marcha y todo pinta bastante bien”, dice Aaron.

Hace poco menos de dos años que Patricia y Aaron se conocieron por primera vez, pero los dos sienten que han acumulado una vida llena de altibajos en su relación.

Es surrealista pensar en ello, especialmente cuando consideran las escasas posibilidades de que se encuentren en primer lugar.

“No se siente real, se siente como si estuviéramos viviendo en una simulación, porque es simplemente ridículo”, dice Aaron. “Vivimos en costas opuestas, ambos estábamos en Utah, en el mismo Parque Nacional, el mismo día”.

“No soy una persona súper religiosa, y tampoco lo es Aaron. Pero ambos sentimos que hubo algo que nos puso en ese camino ese día”, afirma Patricia. “Y no sé si ese algo sabía las luchas por las que iba a pasar tres meses después. O si supieron que me iba a necesitar en su vida en algún momento. Pero estábamos allí por una razón ese día. Y sé que mi viaje, estos últimos 17 meses, habría sido muy diferente si Aaron no hubiera estado allí”.

