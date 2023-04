CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 669¼ 669½ 645 646¼ —15½ Jul 679 682 658 659¼ —13¾ Sep 688 689¾ 670 671¼ —11¾ Dec 704 704¾ 687½ 688½ —9¼ Mar 710 713¼ 697¾ 698¾ —8 May 711½ 714½ 700¾ 701¾ —6¾ Jul 700¼ 701¾ 689¾ 696½ —1¾ Sep 702 705½ 701½ 704¾ +2¾ Dec 712½ 716 712½ 714¼ +4 Mar 723 723 723 723 +7 Est. sales 110,464. Fri.’s sales 131,163 Fri.’s open int 376,542, up 337 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 663¼ 667½ 652¾ 654¼ —9 Jul 615½ 618 604¼ 608 —7¼ Sep 553 556¼ 547½ 550¾ —2 Dec 548 551 542½ 547 —1 Mar 556½ 559¾ 551¾ 556½ — ¼ May 563½ 564½ 557½ 562¼ Jul 563¾ 565½ 559½ 564½ +½ Sep 538½ 542¾ 538¼ 540¾ +½ Dec 530¾ 534¼ 528¼ 532¼ +1¼ Dec 488½ 491¾ 486 490¼ +1¾ Dec 475 475 475 475 — ¾ Est. sales 385,763. Fri.’s sales 461,213 Fri.’s open int 1,292,903 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 332½ 333½ 328¾ 329¾ —3¾ Jul 335¼ 340 335¼ 337½ +1 Sep 345½ 345½ 343¼ 343½ +¼ Dec 354¼ 357 354 357 +2¾ Mar 365 366 365 366 +4 Est. sales 582. Fri.’s sales 811 Fri.’s open int 4,892, up 39 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1483½ 1500 1469 1469¼ —14¼ Jul 1450¼ 1462¼ 1436¾ 1437 —12 Aug 1391 1401¾ 1379½ 1379½ —11½ Sep 1307¼ 1315¾ 1298 1298½ —9 Nov 1286 1291½ 1275½ 1276¾ —8½ Jan 1293¼ 1298½ 1283½ 1284¼ —8½ Mar 1290¼ 1294½ 1280 1280¾ —8¾ May 1289¾ 1297 1282¾ 1283½ —8¼ Jul 1292½ 1298½ 1285¾ 1286 —8 Nov 1220¾ 1230¼ 1216¼ 1216¼ —9 Nov 1142 1142 1142 1142 —6½ Est. sales 236,747. Fri.’s sales 346,966 Fri.’s open int 666,237

