CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 680¼ 686 666¼ 674 —4½ Jul 691¾ 698 677¼ 684¼ —6½ Sep 704¾ 710 689¼ 695¾ —7¼ Dec 722½ 728½ 707 713 —8½ Mar 735 739 718½ 723¼ —10 May 741¼ 741½ 725 727 —10¼ Jul 723¼ 723¼ 709 709 —13 Est. sales 185,799. Mon.’s sales 128,541 Mon.’s open int 384,812 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 653½ 657¾ 646¾ 651½ —2½ Jul 630½ 634 623¾ 628¼ —2¼ Sep 570 573½ 563 567¼ —3 Dec 562½ 565½ 554½ 558¾ —4 Mar 570 572¾ 562½ 566½ —3¾ May 574¾ 575¾ 567¾ 571½ —3¾ Jul 577 579¼ 569½ 572½ —4½ Sep 548¾ 550 542¾ 542¾ —6¼ Dec 537¾ 539½ 533 535¾ —2 Mar 545 545 545 545 +½ Dec 489½ 489½ 489½ 489½ — ¼ Est. sales 328,632. Mon.’s sales 288,795 Mon.’s open int 1,336,082 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 341½ 343¾ 339 342½ +2 Jul 340½ 340½ 334¼ 337¾ —1¾ Sep 344½ 344½ 339½ 341 —1¾ Dec 351 351½ 351 351½ — ¾ Mar 361¼ 361¼ 358¾ 359 +2½ Est. sales 579. Mon.’s sales 471 Mon.’s open int 4,655, up 88 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1487¾ 1507½ 1486¼ 1497 +9¾ Jul 1461¾ 1480 1460¼ 1471¾ +10 Aug 1414¼ 1429½ 1411 1422 +9½ Sep 1339 1352½ 1336½ 1344¾ +7¾ Nov 1310¾ 1323½ 1306¼ 1315 +5¼ Jan 1316¾ 1329½ 1313¼ 1321¼ +5 Mar 1311 1322¾ 1307¼ 1315½ +4½ May 1311¾ 1324 1310 1316¾ +4 Jul 1322½ 1324¼ 1314½ 1318 +2¾ Nov 1252¼ 1258¾ 1246¾ 1251¾ +2¼ Jul 1237½ 1237½ 1237½ 1237½ +3¾ Est. sales 255,290. Mon.’s sales 206,779 Mon.’s open int 716,993

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.