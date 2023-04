Para Fonseca, colaborar con Juan Luis Guerra siempre fue un sueño. El cantante cuenta cómo lo hizo realidad con “Si tú me quieres”, su nuevo tema

(CNN Español) – Durante años, el cantante colombiano Fonseca recibió la misma pregunta, tanto de la prensa como de músicos:…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) – Durante años, el cantante colombiano Fonseca recibió la misma pregunta, tanto de la prensa como de músicos: ¿cuál es esa colaboración que te falta?

La respuesta siempre fue la misma, un tema con el maestro Juan Luis Guerra.

Ese sueño finalmente se materializó con el sencillo “Si tú me quieres”, una canción que mezcla magistralmente los estilos de cada uno de los intérpretes.

“Es un sueño cumplido”, expresó Fonseca durante una conversación con Zona Pop CNN vía Zoom.

La música de Juan Luis Guerra ha marcado varias generaciones y ha estado presente en todo el continente americano, por lo que ha influenciado no solo a el público común, sino también a múltiples artistas.

“Yo me acuerdo de esos primeros amores en el colegio, uno bailando la música de Juan Luis, la bailada del merengue así apretado”, recordó Fonseca.

El colombiano explica que el maestro dominicano ha sido parte de su vida “en muchos aspectos”. Por eso esta colaboración es tan especial: “Es sin duda uno de los lanzamientos más importantes de mi carrera y un momento es muy importante para mí”.

El sí quiero colaborar de Juan Luis Guerra a Fonseca

Fonseca llevaba años buscando la canción perfecta para proponerle a Juan Luis Guerra, contó el colombiano.

“Esa es una propuesta que tiene uno que hacer con mucho cuidado”, le dijo Fonseca a Zona Pop CNN.

Y justo cuando Fonseca finalizó el primer demo vino a su mente la voz del dominicano.

“En ese momento vi la voz de él ahí, y sentí que podía hacerle esa invitación y desarrollé muchísimo más la canción. Hice un planteamiento ya más allá de un simple demo y se la envié y su respuesta fue muy rápida. Eso fue lo que más me emocionó”, relató Fonseca.

El videoclip de la canción muestra lo que fue todo el proceso de grabación de las voces y los instrumentos que forman la melodía.

Y una cara en particular llama la atención, la de un gran amigo de Fonseca.

(Crédito: Sony Music Latin)

Así llegó Juanes a coproducir para Fonseca

El cantautor Juanes aparece entre toma y toma. No es algo fortuito ni tampoco se trata de la sola presencia de un gran amigo en el estudio mientras desarrollan una idea.

El intérprete de “La camisa negra” fue coproductor de esta canción.

“Cuando yo le conté a Juanes que Juan Luis me había aceptado la invitación a ser parte de esta canción, le mostré lo que tenía yo en ese momento y ahí Juanes me dio algunas ideas. Me dijo se me ocurre que esto podría ser así. Entonces lo invité y aceptó”, explicó Fonseca.

Aunque a ambos cantantes les une una amistad de años, a Fonseca sí le sorprendió uno que otro aspecto de Juanes en su faceta de productor.

“A Juanes lo he admirado desde siempre y nos conocemos muy bien. Pero ya entrar, digamos a nivel de producción, a ver lo meticuloso que es, además su manera de acercarse, de opinar, su manera de proponer es muy bien sustentada y siempre muy acertada”, contó Fonseca.

Con un disco en el horno

“Si tú me quieres” será parte del próximo álbum de Fonseca, del cual no sabemos aún la fecha de publicación.

El sencillo se da a conocer relativamente rápido, considerando que Fonseca se encuentra en medio de una gira promocionando el disco que lanzó hace apenas un año, “Viajante”.

“Esta canción venía ya trabajándose desde hace como un año, desde que se lanzó Viajante. Esto se empezó a trabajar, se empezó a cocinar y no nos aguantamos las ganas y dijimos vamos a lanzar esto”, dijo el cantautor.

Fonseca señaló que aunque no sabe a ciencia cierta cuándo se lanzará su próximo disco, sí está avanzado en el proceso de composición. Sin embargo, su actual gira no le ha permitido dedicarse a la producción como quisiera. Eso sí, anticipó Fonseca, lo que escuchamos en “Si tú me quieres” va en línea con la personalidad de esta próxima producción.

“Algo que te puedo decir es que para mí esta canción marca como una pauta de como yo quiero que suene ese próximo álbum. Cuando ya terminamos esta canción y oí finalmente el master, después de un proceso largo, dije así quiero que suene o, por lo menos más allá del sonido, esta quiero que sea como la esencia de mi próximo álbum”, cuenta.

“Si tú me quieres” está disponible en las principales plataformas de streaming.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.