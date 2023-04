Ni Chris Evans se ha salvado de quedar “ghosted”

(CNN) — Resulta que ni los hombres guapos, famosos y que interpretan a superhéroes, como Chris Evans, se han salvado…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Resulta que ni los hombres guapos, famosos y que interpretan a superhéroes, como Chris Evans, se han salvado de quedar “ghosted”.

Esta palabra ––además de ser el nombre de la nueva película que protagonizan Evans y Ana de Armas–– viene del término “ghosting” que se utiliza cuando una persona se esfuma o desaparece de una relación sin dar ninguna explicación aparente.

Chris Evans, a quien la revista People eligió como el hombre vivo más sexy del año 2022, declaró que, al igual que muchos de nosotros, enfrentó la decepción de un interés romántico que dejó de comunicarse con él.

En otras palabras, hasta al mismísimo Capitán América lo han rechazado sin ninguna explicación.

“Siento que he vivido cosas peores”, dijo Evans en una entrevista reciente. “Creo que preferiría que me hicieran ‘ghosting’ porque puedes inventarte la historia que quieras. He vivido el lento deterioro de las respuestas de mensajes de texto, y simplemente sabes que la persona se está alejando casualmente”.

Para lidiar con ello, dijo: “Te cuentas a ti mismo una historia, lo que tengas que hacer para seguir adelante”.

El actor, que sale con Alba Baptista desde hace más de un año, explicó que aborda la comunicación en una relación con sensibilidad.

“No me gusta discutir, no me gusta levantar la voz ni ninguna forma de manipulación”, dijo Evans. “Me encanta el amor. Soy un poco sentimental. Me gusta ser sentimental, lloro con bastante facilidad. Ante una buena canción, una bonita puesta de sol, sí, mis emociones brotan”.

Añadió que con la edad se le da mejor disculparse.

“También veo realmente el valor y la fuerza que hay detrás de decir ‘lo siento'”, dijo Evans. “Si eres capaz en esos momentos vulnerables de mantener la calma y escuchar, creo que eso abre una puerta de una manera muy saludable”.

En “Ghosted”, Evans interpreta a un granjero que tiene una cita con un personaje interpretado por Ana de Armas. Cuando ella le deja de hablar sin razón, él descubre que es una agente secreta.

“Ghosted” se estrenará en Apple TV+ el 21 de abril.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.