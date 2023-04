Netflix muestra un primer vistazo del príncipe William y Kate Middleton en la temporada 6 de “The Crown”

(CNN) — Antes de la sexta y última temporada de su exitoso drama real “The Crown”, Netflix les ofreció a…

(CNN) — Antes de la sexta y última temporada de su exitoso drama real “The Crown”, Netflix les ofreció a los seguidores de la serie un primer vistazo a los actores que interpretarán al príncipe William y Kate Middleton.

Las imágenes publicadas por Netflix este jueves muestran a los actores recién llegados a la televisión Ed McVey y Meg Bellamy como los futuros príncipe y princesa de Gales en los próximos episodios, que se espera que representen los primeros días de su noviazgo como estudiantes en la Universidad de St. Andrews en Escocia.

A first look at Prince William (Ed McVey) and Kate Middleton (Meg Bellamy) from the sixth and ~final~ season of The Crown, coming later this year. pic.twitter.com/1xsZuXEFUC

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) April 27, 2023

Una imagen muestra a la pareja vestida informalmente y tomados de la mano mientras pasean al aire libre. Las otras imágenes compartidas muestran a Kate en un salón de clases y a William sentado en un sofá, con un blazer y una corbata.

Se espera que el popular drama entre en una nueva década y profundice en el romance de la pareja real cuando la temporada 6 se transmita a finales de este año. Si bien William apareció en el programa cuando era niño, la próxima temporada lo presentará como adulto por primera vez.

Además de las imágenes del set, Netflix también compartió una serie de fotos detrás de escena de McVey y Bellamy filmando en Escocia, incluida una foto fuera de servicio de la pareja afuera de Northpoint Café en St. Andrews, donde se dice que William y Kate se conocieron por primera vez.

McVey y Bellamy se unen a un elenco que también incluye a Imelda Staunton como la reina Isabel II, Jonathan Pryce como el príncipe Felipe, Dominic West como el príncipe Carlos, Elizabeth Debicki como la princesa Diana y Luther Ford como el príncipe Harry adolescente.

La sexta temporada de “The Crown” incluirá el momento en que el príncipe William conoce a Kate Middleton

El príncipe William y Kate Middleton serán interpretados por los recién llegados Ed McVey y Meg Bellamy en la temporada 6 de “The Crown”. (Crédito: Justin Downing/Netflix)

“The Crown”, creada por Peter Morgan, se ha convertido en una de las series originales más exitosas de Netflix desde su estreno en 2016. Sin embargo, el programa ganador de un Emmy y un Globo de Oro ha sido objeto de un intenso escrutinio en los últimos meses, con algunos espectadores y destacadas figuras quejándose del uso de su licencia artística.

El año pasado, Netflix defendió “The Crown” como una “dramatización ficticia”, luego de que el ex primer ministro del Reino Unido John Major criticara las representaciones de su tiempo en el cargo como “ficción dañina y maliciosa”.

En octubre, la actriz ganadora del Oscar Judi Dench afirmó en una carta publicada en el periódico británico Times que “cuanto más se acerca el drama a nuestros tiempos actuales, más libremente parece estar dispuesto a desdibujar las líneas entre la precisión histórica y el crudo sensacionalismo”.

Netflix aún no ha anunciado una fecha de estreno para la temporada 6 de “The Crown”.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.