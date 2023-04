Mueren 2 personas en Oklahoma tras el paso de casi una docena de tornados por el centro y medio oeste de EE.UU.

(CNN) — Al menos dos personas murieron a causa de una fuerte ronda de tormentas en Cole, Oklahoma, según el…

(CNN) — Al menos dos personas murieron a causa de una fuerte ronda de tormentas en Cole, Oklahoma, según el ayudante del sheriff Scott Gibbons, de la oficina del sheriff del condado de McClain.

Los esfuerzos de búsqueda y rescate están en curso en la ciudad de alrededor de 600 personas, dijeron las autoridades.

Casi una docena de tornados azotaron EE.UU. este miércoles por la noche en al menos tres estados, mientras poderosas tormentas azotaban comunidades con granizo peligrosamente grande y vientos dañinos, dejando a algunos atrapados y a miles sin electricidad.

Las tormentas se registraron en Oklahoma, Kansas y Iowa, siendo Oklahoma el estado más afectado, con al menos cuatro tornados que dejaron sin electricidad a unos 20.000 hogares y empresas.

El tornado más importante arrasó Cole, Oklahoma, una localidad de más de 600 habitantes situada a unos 50 kilómetros al sur de Oklahoma City.

Las autoridades de emergencia del condado de McClain, donde se encuentra Cole, dijeron que los equipos estaban atendiendo a los heridos y que algunas personas estaban atrapadas en refugios, según una publicación de Facebook.

A unos 100 kilómetros al este de Cole, se confirmó un tornado grande y muy peligroso en Shawnee, una ciudad de unos 30.000 habitantes en el condado de Pottawatomie. La tormenta se movía erráticamente al norte de la ciudad alrededor de las 10 p.m. hora central de EE.UU., dijo el Servicio Meteorológico Nacional en Norman.

La agencia de gestión de emergencias del condado de Pottawatomie advirtió a los residentes que no salieran de sus casas para observar los daños en sus ciudades, señalando que eso dificulta los esfuerzos de respuesta.

“Hay enormes cantidades de estanques en las áreas que las tormentas han atravesado, así que por favor no conduzcan a través del agua”, dijo la agencia.

Del mismo modo, las autoridades de la Universidad Baptista de Oklahoma –situada en Shawnee– instaron a los estudiantes a no estar al aire libre.

“Debido a los daños causados en el campus por los tornados, permanezcan en el interior si están seguros y no deambulen por el campus. La administración está evaluando la situación y dará los siguientes pasos”, dijo la universidad en las redes sociales.

11 tornados en 3 estados

Además de los tornados de Oklahoma, cuatro se produjeron en Iowa y tres en Kansas, con un total de al menos 11 tornados en EE.UU. este miércoles.

[8:25PM 4/19/23] Severe thunderstorms continue to move northeast into Osage, Pawnee, Creek, and Okfuskee counties this evening. These storms are capable of producing large hail and damaging winds, with a limited tornado potential, along west of Hwy 75. #okwx pic.twitter.com/GiFNNhuU7b

— NWS Tulsa (@NWStulsa) April 20, 2023

Según el Centro de Predicción de Tormentas, a primera hora de este miércoles había una alerta de tornado para el oeste de Iowa, el sureste de Nebraska, el noreste de Kansas y el noroeste de Misuri.

El centro de predicción advirtió que “tormentas eléctricas severas con el potencial de granizo muy grande, un riesgo de un par de tornados, y ráfagas severas serán posibles a finales de la tarde del miércoles hasta la noche del miércoles a través de partes de los estados centrales”.

El tiempo extremo de este miércoles también estaba afectando a otras partes de Oklahoma.

“Las tormentas eléctricas severas continúan moviéndose hacia el noreste en los condados de Osage, Pawnee, Creek y Okfuskee esta noche. Estas tormentas son capaces de producir granizo grande y vientos dañinos, con un potencial de tornado limitado, a lo largo del oeste de la autopista 75”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en Tulsa.

Se espera este jueves que la amenaza de tormentas severas se desplace hacia el este para incluir el este de Texas, el noroeste de Luisiana, el sureste de Oklahoma, el sureste de Missouri y gran parte de Arkansas.

