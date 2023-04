Las franquicias de “Harry Potter” y “Game of Thrones” se renuevan en el recién creado streamer Max

(CNN) — Una buena noticia para los amantes de la fantasía y todo lo nerd. Warner Bros. Discovery anunció este…

Warner Bros. Discovery anunció este miércoles que las franquicias de “Game of Thrones” y “Harry Potter” cobrarán nueva vida en Max, el nuevo servicio de streaming del estudio.

Quienes estén ansiosos por volver al mundo mágico de “Harry Potter”, abróchense los cinturones porque la franquicia llegará a Max en forma de serie de televisión con guión. (CNN y Max forman parte de la misma empresa matriz, Warner Bros. Discovery).

La serie será una “adaptación fiel” de los queridos libros de “Harry Potter” de la autora J.K. Rowling, que también será productora ejecutiva del proyecto, según un comunicado de prensa. Los libros de Rowling se publicaron entre 1997 y 2007.

La serie de televisión contará con un reparto de caras nuevas que asumirán los papeles que Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint hicieron famosos en las películas de “Potter”.

Se espera que la serie se emita durante un periodo sin precedentes de 10 años, con la promesa de que cada temporada “será auténtica con respecto a los libros originales y acercará Harry Potter y estas increíbles aventuras a nuevos públicos de todo el mundo, mientras que las películas originales, clásicas y queridas seguirán siendo su núcleo”.

(De izquierda a derecha) Emilia Clarke y Kit Harington en la octava temporada de “Game of Thrones”. Crédito: HBO

En Westeros, Max lanzará una segunda serie precuela del universo de “Game of Thrones”, titulada “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Unit”, basada en las novelas de 2013 “The Tales of Dunk and Egg” del escritor George R.R. Martin.

La precuela está ambientada un siglo antes de los acontecimientos de la entrega original de “Game of Thrones”, que se emitió entre 2011 y 2019, y se centrará en las andanzas de “dos héroes improbables”, Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, según un comunicado de prensa.

“Ambientada en una época en la que la línea Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos improbables e incomparables amigos”, señala el comunicado.

El anuncio de una nueva precuela de “Thrones” se produce después del estreno de “House of the Dragon” en 2022.

“Dragon” es también una serie precuela, basada en la guerra civil de los Targaryen y ambientada casi 200 años antes de “Game of Thrones”. Está basada en el libro “Fire & Blood” de Martin publicado en 2018.

Todavía no se han anunciado las fechas de estreno de las nuevas series.

