La recuperación del adolescente negro que recibió un disparo de un hombre blanco tras llegar a la casa equivocada es un milagro, dice su abogado

(CNN) — Un adolescente negro que, según las autoridades, recibió un disparo en la cabeza por parte de un hombre blanco de 84 años tras equivocarse de dirección en Kansas City tiene un pronóstico favorable, pero aún enfrenta un largo camino hacia la recuperación, según sus abogados.

En una nueva foto, Ralph Yarl, de 16 años, aparece sentado en un banco junto al abogado Lee Merritt, según publicó este miércoles en Instagram el activista y portavoz de la familia Shaun King.

“Está en casa y se ve muy bien. Ralph es un MILAGRO ANDANTE con una cabeza de acero”, escribió King en la publicación que Merritt republicó. “Si la bala hubiera impactado en su cabeza una fracción de centímetro en cualquier otra dirección, probablemente estaría muerto ahora mismo”.

Ralph Yarl se sienta en un banco junto al abogado Lee Merritt en una foto publicada el miércoles por el activista y portavoz de la familia Shaun King. Crédito: Shaun King

También el miércoles, el propietario de la casa, Andrew Lester, se declaró inocente ante el tribunal de los cargos de delito grave de agresión en primer grado y acción criminal armada.

Lester, que se encuentra en libertad bajo fianza de US$ 200.000, intentó hablar con el juez durante todo el procedimiento, pero no se mostró contencioso. Parte de las condiciones de su fianza incluyen presentarse ante la policía en un plazo de 24 horas y posteriormente una vez al mes. No puede poseer armas, debe entregar su pasaporte y permanecer en Missouri, y se le ordenó que no tenga ningún contacto con Yarl ni con sus familiares.

Está previsto que vuelva a comparecer ante el tribunal el 1 de junio.

“Aunque se han presentado cargos, la investigación sigue activa”, declaró la fiscalía en un comunicado. “Seguimos trabajando con las fuerzas del orden para reunir todas y cada una de las pruebas disponibles en este caso”.

CNN no se ha podido contactar con el abogado de Lester.

La comparecencia y la actualización de la salud se producen menos de una semana después de que Lester supuestamente disparara a Ralph en la cabeza y el brazo después de que el adolescente llamara al timbre en la residencia del hombre. La policía y la familia de Ralph dijeron que éste intentaba recoger a sus hermanos pero se equivocó de dirección.

El propietario abrió fuego a través de una puerta de cristal cerrada sin mediar palabra porque pensó que el adolescente intentaba forzar la puerta y estaba “muerto de miedo” debido al tamaño del chico, según declaraciones recogidas en un documento de causa probable obtenido por CNN.

El incidente fue uno de los varios tiroteos ocurridos la semana pasada en los que jóvenes fueron recibidos a tiros tras acudir aparentemente por error al lugar equivocado. En una zona rural de Nueva York, una mujer de 20 años que se encontraba en un vehículo que se había equivocado de entrada fue abatida mortalmente por el propietario de la vivienda, y en Texas, dos porristas fueron baleadas en el estacionamiento de un supermercado después de que una de ellas confundiera el vehículo de un hombre con el suyo.

El caso de Kansas City, en particular, suscitó nuevas preguntas sobre la influencia de la raza en el tiroteo y sobre el trato dado por las fuerzas del orden a Lester. El fiscal del condado Clay, Zachary Thompson, declaró: “En este caso hubo un componente racial”, pero no dio más detalles.

El tiroteo de Ralph avivó las protestas en Kansas City e impulsó una “Marcha de la Unidad” en apoyo del adolescente este martes por parte de unos 1.500 estudiantes del instituto Staley, donde cursa el penúltimo año, informó KMBC, afiliada de CNN.

La familia del adolescente dice que espera una recuperación total

Manifestación de apoyo a Ralph Yarl el martes frente al Tribunal de Estados Unidos en Kansas City, Missouri. Crédito: Charlie Riedel/AP

Las personas cercanas a la familia expresaron su asombro de que Ralph haya sobrevivido y se esté recuperando bien.

“El jueves por la noche, los médicos estaban raspando fragmentos de bala de su cerebro. El sábado le dieron el alta”, declaró Merritt a CNN este martes por la noche, calificando su recuperación de un milagro.

“Tiene un pronóstico de recuperación total, menos las cicatrices y a largo plazo, tal vez, la ETC (encefalopatía traumática crónica) y los síntomas de lesión cerebral postraumática”, añadió Merritt.

Ralph y su madre, Cleo Nagbe, hablaron por teléfono con el presidente Joe Biden el lunes por la noche, según informó un funcionario de la Casa Blanca a CNN. La conversación también trató sobre sus familias, su amor por la música y el sueño de Ralph de estudiar ingeniería química en la Universidad A&M de Texas, dijo el funcionario. La vicepresidenta Kamala Harris también habló con Ralph este martes por la tarde, según Merritt.

Según la publicación de King, la conversación con Biden se alargó mucho más de lo que la familia esperaba e incluyó una invitación a la Casa Blanca.

“En realidad fue una conversación hermosa, reflexiva, significativa y compasiva”, escribió King. “La familia esperaba que la llamada durara entre 2 y 3 minutos, pero les gustó tanto hablar el uno con el otro que se prolongó durante una hora. Fue un momento sorprendente y especial”.

La campaña de GoFundMe iniciada para ayudar a la familia Yarl con los gastos médicos había reunido más de US$ 3 millones de más de 80.000 donaciones separadas hasta la noche del martes, por encima de los US$ 2 millones alcanzados la noche anterior.

“Ralph está actualmente en casa con la familia. Puede caminar y comunicarse. Un verdadero milagro teniendo en cuenta a lo que ha sobrevivido”, publicó Faith Spoonmore, tía de Ralph, en una actualización de la página.

Aun así, el adolescente, que toca el clarinete bajo y es líder de una banda en la escuela, se enfrenta a un largo camino de recuperación, tanto emocional como física, según su tía.

“Aquel día perdió una parte de sí mismo. Han cambiado muchas cosas desde entonces. La forma en que va a caminar por este mundo, va a ser totalmente diferente por lo que pasó”, dijo Spoonmore.

Dudas sobre la puesta en libertad de Lester

Esta foto de Andrew Lester fue tomada después de que se entregara a las autoridades el martes. Crédito: Oficina del Sheriff del condado de Clay, Missouri

Sigue habiendo dudas sobre por qué Lester fue puesto en libertad pocas horas después de ser detenido la noche del tiroteo del 13 de abril.

Esa noche, le pidieron a Ralph que recogiera a sus hermanos y se dirigió por error al 1100 NE de 115 Street en lugar de al 1100 NE de 115 Terrace, según declaraciones de la policía y la familia de Ralph.

Cuando llegó a la casa, Ralph dijo que llamó al timbre y esperó un rato antes de que un hombre abriera la puerta e inmediatamente le disparó en la cabeza, haciéndole caer, dice la declaración de causa probable. Mientras el adolescente seguía en el suelo, el hombre volvió a disparar, hiriéndolo en el brazo, dijo Ralph a la policía.

Lester dijo a la policía que abrió su puerta interior y “vio a un varón negro de aproximadamente 1,80 metros de altura tirando de la manilla exterior de la contrapuerta”, según el documento.

“Declaró que creía que alguien estaba intentando entrar en la casa y disparó dos veces a los pocos segundos de abrir la puerta”, dice la declaración de causa probable.

El chico dijo a la policía que no había tirado de la puerta, según la declaración de causa probable.

La policía acudió poco antes de las 10 de la noche tras recibir informes de un tiroteo. Llegaron y encontraron a Ralph herido en la calle. El niño había acudido a los vecinos en busca de ayuda después de que le dispararan, según la policía.

Lester fue detenido y puesto en libertad menos de dos horas después, según informaron previamente a CNN dos representantes de la unidad de detención del Departamento de Policía de Kansas City. Thompson, el fiscal, dijo que

Lester fue puesto en libertad porque la policía reconoció que era necesario realizar más trabajo de investigación.

Merritt dijo a CNN este martes por la noche que no ha recibido una respuesta satisfactoria sobre por qué el sospechoso no fue detenido hasta el martes, días después del tiroteo.

El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, expresó su indignación y preocupación por el retraso en la detención, así como su disgusto por el hecho de que Lester quedara en libertad bajo fianza.

“Entiendo cómo funcionan estas cosas, pero es horrible, es desafortunado, que alguien que comete un delito como este, alguien a quien veo como una amenaza para el público, porque no sé en qué casa está ahora mismo”, dijo a Don Lemon de CNN el miércoles. “No sé si es una casa en la que el próximo conductor de Amazon, o trabajador de correos, o trabajador de campaña puede llamar a la puerta, ¿y entonces qué? Entonces, ¿de qué tiene que preocuparse alguien?”.

El alcalde cree que el adolescente fue juzgado por su raza

Una imagen de Ralph Yarl tomada de las redes sociales. Crédito: Instagram

Este martes, el abogado y la tía de Ralph desafiaron la noción de que el tamaño del niño podría haber sido intimidante.

Ralph mide 1,72 metros y pesa 63 kilos, dijo Merritt el martes por la noche.

“Es el chico menos imponente con el que me he cruzado”, dijo Merritt. “Es un músico de 16 años. No es conocido por su destreza física”.

Spoonmore también cuestionó cómo el chico podía parecer amenazador.

“No hay forma de ver miedo cuando miras a ese chico, si lo miras de verdad y no solo por el color de su piel. Es imposible ver miedo”, declaró el martes por la mañana.

Lucas, el alcalde, dijo que cree que Ralph fue objeto de un perfil racial por parte del agresor.

“Pretender que la raza no forma parte de toda esta situación sería tener la cabeza en la arena”, dijo Lucas. “A este chico le dispararon porque existía siendo negro”.

El concejal de Kansas City, Eric Bunch, dijo que la interacción no debería haber terminado en disparos, tanto si Ralph tenía intención de llamar a la puerta de Lester como si no.

“Tienes derecho a acercarte a la puerta de alguien y llamar a su timbre”, dijo Bunch. “Este es un estado de ‘stand your ground’, y creo que desgraciadamente eso lleva a menudo a casos como este. Si a eso le añadimos los prejuicios implícitos, tenemos una receta para el desastre”.

Aún no está claro si las leyes “Stand your ground” desempeñarán un papel en el caso de Lester. Estas leyes permiten a la gente responder a las amenazas o a la fuerza sin temor a ser perseguida penalmente en cualquier lugar en el que una persona tenga derecho a estar.

Merritt dijo a CNN que no cree que tal defensa se aplicaría, diciendo que Ralph nunca fue una amenaza.

“Esos son estatutos de defensa propia”, dijo Merritt el martes por la mañana. “Dicen que tienes derecho a protegerte contra la fuerza ejercida contra ti… Nunca se enfrentó a la fuerza. Ralph ni siquiera intentó abrir la puerta. Llamó al timbre y esperó”.

— Eric Levenson, Taylor Romine, Cheri Mossburg, Paradise Afshar y Chris Boyette contribuyeron con este reportaje.

