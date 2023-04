Hilary Swank comparte el nacimiento de sus gemelos

(CNN) — La actriz Hilary Swank dio la bienvenida a gemelos con su marido, Philip Schneider. “No ha sido fácil.…

(CNN) — La actriz Hilary Swank dio la bienvenida a gemelos con su marido, Philip Schneider.

“No ha sido fácil. Pero chico (¡y chica!) merece la pena”, publicó en Instagram este lunes, junto a una foto en la que aparece de pie frente a una puesta de sol sosteniendo a dos pequeños bebés.

La actriz de “Alaska Daily” también publicó una felicitación de Pascua y añadió que estaba “posteando desde el paraíso”.

La ganadora del Oscar, de 48 años, anunció su embarazo el año pasado en “Good Morning America”.

“Esto es algo que he deseado durante mucho tiempo y lo siguiente es que voy a ser mamá. Y no solo de uno, sino de dos. No me lo puedo creer”, dijo Swank, conocida por sus papeles en películas como “Million Dollar Baby” y “P.S. I Love You”.

También apareció en “Live with Kelly and Ryan”, donde dijo: “Me siento muy bien ahora mismo, incluso con la hora, ya sabes, estoy en la hora del Pacífico, así que estoy un poco confundida con eso. Pero me siento bien ahora mismo”.

Swank y Schneider comenzaron a salir en 2016 y se casaron en agosto de 2018.

Hilary Swank, en la foto con su marido Philip Schneider, dio a luz a gemelos, según anunció en las redes sociales. (Crédito: Robert Gauthier/Los Angeles Times/Getty Images)

Tras el anuncio de su embarazo, publicó varias fotos de su creciente barriga en Instagram, incluso durante Halloween y Navidad, para mantener actualizados a sus seguidores sobre su progreso.

También publicó en la red social antes de su parto, preguntando en broma a sus seguidores si debería dar a luz con la canción “Push It” de Salt-N-Pepa.

— Marianne Garvey, de CNN, contribuyó con este reportaje.

