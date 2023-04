Ha tenido 34 primeras citas en 19 países durante el último año. Esto es lo que ha aprendido

(CNN) — Loni James abordó un vuelo del estado de Washington a Londres el año pasado con una bolsa de…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Loni James abordó un vuelo del estado de Washington a Londres el año pasado con una bolsa de lona, ​​una mochila y un itinerario poco convencional.

Era finales de marzo y su plan era simple: viajar por el mundo y tener una cita con un local en cada país que visitara.

Días después de su llegada a Londres, deslizó a la derecha en Tinder y conoció a un ciudadano con doble nacionalidad francesa y británica al que le encantaba viajar. Pintas de cerveza con él en un pub cerca del Tower Bridge se convirtieron en una cena de cinco horas y largas conversaciones sobre viajes anteriores.

Nunca volvió a ver al hombre. Pero así comenzó su viaje, uno sin un itinerario específico en mente. Durante el año pasado, James dice que usó Tinder, Hinge y Bumble para tener 34 primeras citas en 19 países, una serie de rituales románticos llenos de intriga, sorpresas y primicias culturales.

¿Etiqueta para las aplicaciones de citas? Recomendaciones para tener mejores resultados (y menos decepciones)

Hubo una cita de 13 horas en El Cairo durante el mes sagrado del Ramadán, su primera cita con un musulmán, con un hombre que la cautivó con su sonrisa radiante y las citas del programa de televisión “Friends” en su perfil de Tinder. Su próxima cita fue con otro hombre egipcio en Alejandría, quien le dijo que estaba comprometido y pasó la cita añorando en voz alta un amor pasado.

“Claramente necesitaba a alguien que lo escuchara y yo era un espacio seguro”, dice James. “He tenido conversaciones increíblemente íntimas y vulnerables con personas. Hay algo especial que sucede cuando las personas saben que nunca te volverán a ver”.

Tuvo una cita en la ciudad italiana de Verona con un encantador músico clásico que la paseó en una scooter y le dio un recorrido nocturno por los muchos lugares históricos de la ciudad.

También hubo una cita desastrosa en Turquía con un hombre que se enojó cuando ella rechazó sus avances físicos y la dejó en su tienda de parapente, prometiendo regresar. Nunca lo hizo. Después de esperar durante horas en medio de una tormenta, Lane pasó la noche en un banco de la tienda.

Una captura de pantalla del perfil de Tinder de Loni James. (Cortesía Loni James)

Su cita más reciente fue con un hombre sudafricano en Ciudad del Cabo que sacó una baraja de cartas durante la cena y procedió a hacer trucos de cartas en la mesa.

Pero James, de 40 años, dice que incluso las malas citas fueron memorables y que todas ellas le enseñaron algo.

“En el pasado, veía las citas como un éxito o un fracaso. Si salía con alguien en una cita y no terminaba en un beso de buenas noches, o no terminaba en la segunda cita, lo consideraba un fracaso”, dice. “Ya no pienso en eso. Ahora me doy cuenta del valor de tener una cita y estar tan agradecida de que alguien se abrió y te dio su tiempo… compartió su historia contigo”.

“He aprendido que el romance se presenta de muchas formas”, agrega. “No tiene que ser caro y no hay una fórmula determinada que haga que suceda. Para mí, es cuando hay conexión e intencionalidad. Es la persona que te escucha, la que busca hacerte sentir especial, la que quiere sacarte una sonrisa con un gesto considerado y la persona que quiere saber lo que piensas y busca conocerte de verdad”.

La muerte de su madre la impulsó a aprovechar el momento

La decisión de James de emprender un viaje en solitario surgió de la tragedia.

Observó a su madre luchar contra el alzhéimer de inicio temprano desde los 48 años hasta su muerte hace un año y medio a los 63. James animó a aprovechar el momento y lanzar sus aventuras.

“Mis padres habían hecho todo bien según la cultura estadounidense. Se casaron. Criaron a tres hijos… Tenían buenos trabajos… pagaron la casa”, dice ella. “Tenían grandes planes para su jubilación, pero mi mamá no llegó a la jubilación”.

James, que no está casada ni tiene hijos, comenzó a ahorrar para su viaje dos años antes de la muerte de su madre en octubre de 2021. Se mudó de Seattle a Spokane, Washington, alquiló un apartamento más barato y consiguió una compañera de cuarto. Más tarde vendió todas sus cosas y se mudó con sus padres para pasar tiempo con su madre enferma durante sus últimos días.

No tuvo la oportunidad de compartir sus planes de viaje con su madre antes de morir, pero recuerda un consejo clave que su madre le dio hace años antes de que el alzhéimer le robara la capacidad de comunicarse.

“Le hablé de un chico que me gustaba y me dijo que me asegurara de que le encantaba viajar tanto como a mí”, dice. “Eso fue realmente impactante, que en medio de su enfermedad, supiera lo importante que era para mí… a la hora de buscar pareja”.

El viaje internacional de James coincidió con un aumento de los viajes en solitario, impulsado en parte por la pandemia.

James tomó este autorretrato en el desierto del Sahara en Mauritania. (Cortesía Loni James)

Las búsquedas de Google el mes pasado para “viajar solo” fueron más de tres veces más altas que en marzo de 2020 en Estados Unidos.

“La incertidumbre de estar cerca de otras personas durante una pandemia hizo que los viajeros desconfiaran de viajar en grupos”, dice Janice Waugh, fundadora y editora de Solo Traveler. “Muchos siguieron viajando solos después de descubrir los beneficios de hacerlo, como la flexibilidad, la libertad y el crecimiento personal”.

Si bien no es inusual que los viajeros solitarios encuentren el romance y la amistad, es raro salir con alguien en cada país que visitas, dice Waugh.

Pero James se lanzó a la experiencia y abrazó lo bueno y lo malo. Se hospeda en hosteles y airbnb o con amigos e incluso amigos de amigos, siempre dejando espacio a la espontaneidad.

“La gente simplemente estará en el albergue preguntando: ‘¿Quién quiere ir aquí? ¿Quién está libre durante siete días? ¿Quieres ir a hacer esto?’ Y terminas con extraños en un auto”, comenta.

“Me di cuenta de que los viajes a largo plazo son muy diferentes a simplemente irse de vacaciones… por una semana o dos. Tenía muchas ganas de apoyarme en la cultura y quería tener una experiencia muy diferente estando de gira durante mucho tiempo”.

James toma medidas para asegurar su seguridad

James dice que es sincera con sus citas sobre su objetivo de salir con alguien en cada país que visita. Ella les promete el anonimato y, excepto por compartir algunas fotos, se negó a proporcionar sus contactos a CNN.

Tal vez su experiencia más memorable fue la cita de 13 horas el año pasado con el hombre musulmán en El Cairo. Compartieron conversaciones sobre todo, desde citas en línea hasta cultura musulmana y matrimonios concertados. Debido a que fue durante el Ramadán, compartieron iftar, la comida que comen los musulmanes en ayunas justo después del atardecer.

James compartió esta comida tradicional después del atardecer en una cita con un hombre musulmán en El Cairo el año pasado durante el Ramadán. (Cortesía Loni James)

“Nunca había tenido un hombre que se esforzara tanto en una cita”, dice sobre su día juntos, que también incluyó visitas a museos y un monasterio, un paseo en un rickshaw y un espectáculo nocturno de danza folclórica en el desierto. “Había tanta comida, era tan colorido. Probé todas estas cosas nuevas. La comida egipcia es increíble”.

Desde entonces ha tenido citas en Jordania, Chipre, Turquía, Suiza, Francia, Italia, Eslovenia, Noruega, Islandia, las islas Azores de Portugal, Marruecos, Túnez, Mauritania, Senegal, Gambia, Namibia y Sudáfrica.

Publica sus experiencias en un blog y en Facebook e Instagram con el hashtag #ADateinEveryCountry, donde numerosas mujeres ofrecen comentarios y consejos.

Como mujer que viaja sola, James dice que tiene cuidado con la seguridad. Comparte su ubicación con amigos, no bebe mucho alcohol, se asegura de que su teléfono esté cargado y usa una aplicación de viaje compartido para poder salir de una cita por su cuenta.

Se comunica con los hombres a través de las aplicaciones de citas y no da su número de teléfono hasta después de conocer a una cita en persona. Tampoco permite que una cita la recoja del lugar donde se hospeda.

Waugh, la experta en viajes en solitario, alienta a las mujeres a encontrar citas en lugares públicos y tener cuidado con las personas a las que se acercan para pedir direcciones.

“Conozco gente todo el tiempo y lo hago dando el primer paso. Creo que es más probable que una persona inapropiada me elija a mí que yo a ella”, dice Waugh. “Yo elijo con quién hablo, a dónde voy o dónde me siento. Si necesito pedir direcciones, mi primera opción es acercarme a una familia y luego quizás a una pareja”.

James aún no se ha sentido insegura en una cita, pero ha tenido algunas experiencias frustrantes. Los hombres la han plantado dos veces: en Paphos, Chipre, y en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

James en la mezquita de Ibn Tulun en El Cairo. “Cuando escribo sobre estos lugares, espero que genere curiosidad”, dice. (CortesÍa Loni James)

Luego estaba el hombre en Zúrich que la recogió en un Lotus, la llevó a cenar a un restaurante costoso a pesar de sus objeciones y le pidió comida, junto con una copa de Chablis de US$ 84. Luego le pidió dividir la cuenta y arruinó su presupuesto semanal.

“Sé que suena glamoroso, y algunas de mis citas han sido glamorosas”, dice James. “He ido en parapente (en Fethiye, Turquía) en citas. También he ido a pescar en el Círculo Polar Ártico en citas. Pero también he estado en algunas realmente extrañas”.

Su aventura cambió su perspectiva sobre las citas

James no ha regresado a EE.UU. desde que se fue en la primavera de 2022. Planea viajar varios meses más por África antes de dirigirse a Asia, Australia y Sudamérica.

Espera convertir su aventura global en un libro que sea a la vez entretenido y educativo.

“Tal vez alguien no va a elegir un libro sobre Egipto, Namibia o Túnez. Pero tal vez estarían intrigados por mi historia de citas, y si descubren estas otras cosas sobre este país durante esa historia de citas, entonces lo considero una gran ventaja”, asegura.

“Me doy cuenta de que Egipto tal vez no esté en la lista de deseos de todos, tal vez Marruecos no lo esté, incluso Namibia. Cuando escribo sobre estos lugares, espero que genere curiosidad… Espero que las historias hagan reír a la gente, soñar y cruzar océanos para conocer gente interesante por todas partes”.

Hasta entonces, seguirá viajando, al menos durante el próximo año. Hay mucho más que ver, mucho más que hacer.

James todavía no encuentra pareja. Dice que está abierta a tener un novio que viva en otro país. Pero si no sucede, disfruta casi cada momento de su viaje.

“Me encanta tener diferentes razas y religiones y música y estilo y conocimiento y antecedentes”, dice. “Hay tanto que aprender cuando te rodeas de personas de todas las diferentes áreas (del mundo)”.

James, caminando cerca del Mont Blanc en la frontera franco-suiza en los Alpes. (Cortesía Loni James)

Conocer hombres en diferentes países cambió su perspectiva sobre las citas, comenta.

Cuando era más joven, vio las citas como un medio para un fin: encontrar marido. Pero ahora, dice, considera un privilegio escuchar la historia de alguien y conocerlo sin el peso de las expectativas.

“Aprendí que los desafíos de las citas modernas existen en todas partes”, asegura. “La gente todavía aprende cómo abordar las citas en línea, y a la gente todavía se le ignora. Que te dejen plantada apesta, incluso cuando sucede en una hermosa isla. Tus inseguridades no desaparecen simplemente cuando cruzas un océano”.

James dice que está contenta de no haber aplazado los viajes hasta tener una pareja, como había hecho en el pasado. Antes, asegura, le ha enseñado mucho sobre sí misma.

“Aprendí que soy la mejor versión de mí misma cuando viajo: la más abierta y la más curiosa”, afirma. “Estoy fascinada por la forma en que diferentes países abordan las mismas cosas. Constantemente me recuerdan que no hay una forma correcta de hacer las cosas”.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.