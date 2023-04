Ganadores Premios Platino 2023: la lista completa por categorías

(CNN Español) — Este sábado se llevó a cabo en Madrid la décima edición de los Premios Platino, que celebran lo…

(CNN Español) — Este sábado se llevó a cabo en Madrid la décima edición de los Premios Platino, que celebran lo mejor del cine y la televisión hispana.

La ceremonia estuvo conducida por Paz Vega, Omar Chaparro y Carolina Gaitán.

“Argentina, 1985” fue la producción más premiada con cinco Platino. Le siguió “As Bestas”, de España, con cuatro.

“Noticia de un secuestro”, fue la serie más galardonada de la noche con cuatro premios, entre ellos, la elección del público.

Cuba se alzó con su primer Platino con el documental “El caso Padilla” sobre la vida del poeta Heberto Padilla, encarcelado por sus escritos críticos contra Fidel Castro y obligado a retractarse de su obra.

Bolivia también hizo historia al llevarse dos Platino por “Utama”.

Benicio del Toro fue galardonado con el Platino de Honor 2023. En su discurso de aceptación, Del Toro habló sobre sus temores como actor latino en Estados Unidos.

“En la mayoría de las historias no se profundiza en los personajes que representan las minorías y por eso no faltan los estereotipos. Y, seamos honestos, aunque las cosas han cambiado un poco, todavía hoy existe ese problema. A mí lo que me preocupaba no era el ser encasillado como actor latino, lo que me preocupaba era interpretar personajes que no tuviesen matices, como si todos fuesen iguales y no poder romper el estereotipo”, dijo Del Toro.

Tributo a Iberoamérica a través de la música en los Premios Platino

La música, como en casi toda producción, usualmente es un personaje omnipresente. En la décima edición de los Premios Platino se llevó un rol protagónico a lo largo de la gala.

Omar Chaparro se encargó de recordar una de las canciones que unió continentes e idiomas, la “Macarena” de la agrupación española Los Del Rio. También, casi al final de la ceremonia Chaparro y Gaitán recordaron a Puerto Rico y el reguetón con un extracto de “Cuéntale” de Don Omar.

Además, se rindió homenaje a Cuba y Celia Cruz con su éxito “Sazón”, interpretado por Lucrecia.

El actor argentino Michel Brown sorprendió a los presentes al interpretar “Lamento Boliviano” de Los Enanitos Verdes.

Carolina Gaitán llevó a público a Santa Marta, Colombia, al interpretar “La Bicicleta”, el éxito de Carlos Vives y Shakira.

México también estuvo presente musicalmente con Clara Alvarado y Mané de la Parra interpretando “Me gustas mucho”, de Juan Gabriel. Esta canción también es recordada por muchos a través de la voz de Rocío Dúrcal.

Sebastián Yatra estuvo presente en la ceremonia e interpetó su más reciente éxito, “Una noche sin pensar”. Blanca Paloma, representación de España para Eurovisión 2023, interpretó su tema “EAEA”.

El actor argentino Ricardo Darín habla después de recibir el premio al Mejor Actor por la película, ‘Argentina 1985′ en la ceremonia de los Premios Platino en Madrid el 22 de abril de 2023. Crédito: OSCAR DEL POZO/AFP vía Getty Images

Los ganadores de la X edición de los Premios Platino

Categorías cine:

Mejor película iberoamericana de ficción: “Argentina, 1985” (Argentina)

Mejor comedia iberoamericana de ficción: “Competencia oficial” (España, Argentina)

Mejor dirección: Rodrigo Sorogoyen (“As Bestas” – España)

Mejor guion: Mariano Llinás y Santiago Mitre, (“Argentina, 1985”)

Mejor música original: “Utama” (Bolivia, Uruguay)

Mejor interpretación masculina: Ricardo Darín, (“Argentina, 1985” – Argentina)

Mejor interpretación femenina: Laia Costa, (“Cinco Lobitos” – España)

Mejor interpretación masculina de reparto: Luis Zahera (“As Bestas” – España)

Mejor interpretación femenina de reparto: Susi Sánchez (“Cinco Lobitos” – España)

Mejor película de animación: “Águila y Jaguar: los guerreros legendarios” (México)

Mejor película documental: “El caso Padilla” (Cuba, España)

Mejor ópera prima de ficción iberoamericana: “1976” (Chile, Argentina)

Mejor dirección de montaje: Alberto del Campo (“As Bestas”, España)

Mejor dirección de arte: Micaela Saiegh (“Argentina, 1985” – Argentina)

Mejor dirección de fotografía: Bárbara Álvarez, (“Utama” – Bolivia, Uruguay)

Mejor dirección de sonido: Aitor Berenguer, Fabiola Ordoyo y Yasmina Praderas (“As Bestas” – España)

Premio Platino al cine y educación en valores: “Argentina, 1985” (Argentina)

Categorías series:

Mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana:

Mejor interpretación masculina: Guillermo Francella, (“El Encargado” – Argentina)

Mejor interpretación femenina: Cristina Umaña, (“Noticia de un secuestro” – Colombia y Chile)

Mejor interpretación masculina reparto: Alejandro Awada, (“Iosi, el espía arrepentido” – Argentina)

Mejor interpretación femenina de reparto: Majida Issa, (“Noticia de un secuestro” – Colombia y Chile)

Mejor creador de miniserie o teleserie cinematográfica: Andrés Wood y Rodrigo García, (“Noticia de un secuestro” – Colombia y Chile)

