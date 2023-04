Estos 5 estados serán los primeros en quedarse sin Medicaid a partir de abril

(CNN) — Millones de estadounidenses corren el riesgo de perder su cobertura de Medicaid en los próximos meses, pero los…

(CNN) — Millones de estadounidenses corren el riesgo de perder su cobertura de Medicaid en los próximos meses, pero los residentes de Arizona, Arkansas, Idaho, Nueva Hampshire y Dakota del Sur serán los primeros en sufrir las terminaciones.

El Congreso prohibió a los estados procesar las evaluaciones de elegibilidad de Medicaid desde que comenzó la pandemia de covid-19. Esa prohibición termina el sábado, y algunos estados se mueven mucho más rápido que otros para dar de baja a aquellos que se consideran no elegibles para el programa de seguro médico público para estadounidenses de bajos ingresos.

Eso preocupa a los defensores, quienes dicen que la velocidad resultará en que los residentes elegibles sean dados de baja incorrectamente. Además, podría dificultar el cambio de aquellos que ya no califican a otros tipos de cobertura.

“Esta es la fábula de la tortuga y la liebre”, dijo Joan Alker, directora ejecutiva del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown. “Tomarse el tiempo definitivamente tendrá como consecuencia un mejor resultado para que los niños y las familias elegibles permanezcan cubiertos. Así que la velocidad es una gran preocupación”.

Los cinco estados comenzarán a cortar la cobertura en abril, seguidos por 14 estados más en mayo y 20 estados adicionales, más el distrito de Columbia, en junio. Todos los estados deben completar sus redeterminaciones en los próximos 14 meses.

Alrededor de 15 millones de personas podrían dejar de recibir Medicaid, según varias estimaciones, aunque varios millones de personas podrían encontrar cobertura en otros lugares. Otros aún pueden ser elegibles, pero podrían ser dados de baja por razones de procedimiento, como no completar los formularios de renovación. Las personas que están en riesgo incluyen al menos 6,7 millones de niños, según un análisis de Georgetown.

Inscripciones a la alza

La inscripción en Medicaid se disparó desde marzo de 2020, cuando los legisladores aprobaron la ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus, que impedía que los estados retiraran involuntariamente a cualquier persona de cobertura médica. A cambio, el Congreso impulsó las tasas de coincidencia de Medicaid de los estados en 6,2 puntos porcentuales.

La disposición inicialmente estaba vinculada a la emergencia nacional de salud pública, pero los legisladores la cambiaron como parte del proyecto de ley de gastos federales que se aprobó en diciembre. Además de poder comenzar a realizar terminaciones en abril, los estados recibirán una igualación federal mejorada durante el resto de este año, aunque se reducirá gradualmente con el tiempo.

Más de 92 millones de estadounidenses se inscribieron en Medicaid y Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) en diciembre, un 31% más que en febrero de 2020, según los datos más recientes disponibles de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés).

Revisar la elegibilidad de todos esos afiliados será una tarea monumental para las agencias estatales de Medicaid, muchas de las cuales también se enfrentan a una escasez de personal. Para prepararse, contratarán nuevos empleados, trabajadores temporales o contratistas o trayendo de vuelta a los jubilados, según una encuesta reciente realizada por Georgetown y Kaiser Family Foundation.

La senadora Elizabeth Warren habla sobre la expansión de Medicare y el paquete de reconciliación durante una conferencia de prensa con otros legisladores en el Capitolio de EE.UU. el 23 de septiembre de 2021 en Washington (Foto de Kevin Dietsch/Getty Images)

La mayoría de los estados pueden renovar automáticamente la cobertura para al menos algunos de sus afiliados utilizando otros datos, como la información de salarios del estado. Pero las agencias deben ponerse en contacto con otros en sus programas de Medicaid, lo que resultó ser un desafío incluso antes de la pandemia. La mayoría de los estados utilizan varios métodos para actualizar la información de contacto de los afiliados, incluido el trabajo con aseguradoras que brindan cobertura de Medicaid a los residentes.

Si se devuelven los avisos enviados por correo, los estados deben intentar de buena fe comunicarse con los afiliados a través de al menos otros dos métodos antes de darlos de baja. Y los estados deben cumplir con requisitos adicionales para continuar calificando para la coincidencia mejorada. Si no lo hacen, CMS también podría suspender sus terminaciones, exigir que tomen medidas correctivas o imponer sanciones monetarias.

De los aproximadamente 15 millones de personas que podrían perder la cobertura de Medicaid, alrededor de 8,2 millones ya no calificarán, según un análisis del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) publicado en agosto. Unos 2,7 millones de estas personas calificarían para subsidios federales mejorados para las pólizas de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) que podrían reducir sus primas mensuales a US$ 0.

Sin embargo, se cancelará la inscripción de unos 6,8 millones de personas aunque sigan siendo elegibles.

Línea de tiempo más rápida para algunos estados

Aunque el gobierno federal ha dado a los estados más de un año para realizar las revisiones de elegibilidad y las terminaciones, algunos planean actuar mucho más rápido.

Idaho, que ha vigilado la elegibilidad de los afiliados durante la pandemia, planea completar sus reevaluaciones para septiembre, siendo uno de los plazos más rápidos del país.

De los casi 450.000 haitantes de Idaho en el programa, alrededor de 150.000 de ellos no califican o no han estado en contacto con el estado en los últimos tres años. El estado comenzó a enviar avisos en febrero a quienes se enfrentan a la terminación. Las personas tienen 60 días para responder antes de que sean dados de baja.

Aquellos que no son elegibles tienen 60 días a partir de la fecha de finalización para inscribirse en el programa estatal Your Health Idaho. El programa recibe información todas las noches de la agencia estatal de Medicaid sobre los residentes que ya no califican para la cobertura pública pero que pueden ser elegibles para subsidios federales para las pólizas de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

El programa se comunica con esas personas semanalmente mientras todavía tienen Medicaid y luego cada 15 días durante el período de inscripción especial de dos meses a través de varios métodos, que incluyen correo postal, correo electrónico y mensajes de texto, dijo Pat Kelly, directora ejecutiva de Your Health Idaho.

Trabajan con 900 agentes, corredores y consejeros de inscripción que pueden ayudar a las personas a inscribirse en pólizas. Y planea iniciar una campaña publicitaria este mes destacando los cuantiosos subsidios. “Realmente tenemos que ayudar a los habitantes de Idaho a saber y comprender que hay opciones de bajo costo disponibles y, lo que es más importante, que es un seguro de salud integral que pueden obtener por US$ 0 al mes”, dijo Kelly.

Aún así, los defensores en Idaho están preocupados de que el impulso del estado resulte en que los residentes elegibles pierdan cobertura.

Muchas personas no saben que una vez más deben demostrar que califican, y la agencia estatal no tiene suficiente personal ni fondos, dijo Hillarie Hagen, asociada de políticas de salud de Idaho Voices for Children. Es posible que las cartas de renovación no lleguen a los afiliados, y es posible que aquellos que necesitan ayuda no puedan comunicarse con el servicio al cliente.

“Nos preocupa mucho que las familias, y en particular los niños, pierdan la cobertura de salud sin su conocimiento, que se enterarán cuando vayan al médico”, dijo Hagen.

Consciente de que muchas personas no saben que tendrán que renovar su elegibilidad, la agencia de Medicaid de Arizona envió el verano pasado mensajes de texto y cartas e hizo llamadas automáticas a los afiliados, pidiéndoles que actualizaran su información de contacto. También está trabajando con socios comunitarios, proveedores de atención médica, farmacias y aseguradoras. Y está intensificando otra campaña de mensajes de texto, dijo Heidi Capriotti, oficial de información pública del Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona.

Si bien el estado puede volver a determinar automáticamente la elegibilidad de alrededor del 75% de sus participantes de Medicaid, todavía tiene que conectarse con alrededor de 670.000 residentes que podrían perder la cobertura porque ya no son elegibles o no han respondido a las solicitudes de la agencia. El estado planea tomar 12 meses para evaluar si sus afiliados todavía califican.

No esperar a que comience la expansión de Medicaid

Dakota del Sur comenzará a dar de baja a los inscritos en Medicaid en abril, aunque algunos adultos de bajos ingresos pueden volver a ser elegibles en julio, cuando comience el programa de expansión de Medicaid del estado.

Los votantes aprobaron la ampliación de Medicaid a adultos de bajos ingresos en las urnas en noviembre, a pesar de las objeciones del gobernador republicano y la legislatura.

Casi 152.000 residentes se inscribieron en Medicaid en enero, un aumento de más del 30% desde marzo de 2020, según el Departamento de Servicios Sociales del estado. Pero más de 22.000 personas parecen no ser elegibles actualmente.

La agencia dijo en una pregunta frecuente que priorizará la revisión de las personas que probablemente no sean elegibles porque ya no cumplen con un grupo de cobertura o sus ingresos han aumentado, entre otras razones.

Aquellos que no sean elegibles serán dados de baja con un aviso de 10 días. Si parecen elegibles para la expansión en julio, recibirán un aviso al respecto cuando sean dados de baja y se les enviará un recordatorio en junio. La agencia alienta a los afiliados no elegibles a volver a presentar una solicitud después de que entre en vigencia la expansión de Medicaid.

Lidia Vilorio, una asistente de salud en el hogar, le da a su paciente Martina Negrón su medicina y galletas para su té el 5 de mayo de 2021 en Haverstraw, Nueva York. (Foto de Michael M. Santiago/Getty Images)

Pero esa brecha de tres meses puede causar estragos en la salud de los residentes de bajos ingresos, dijo Jen Dreiske, subdirectora de South Dakota Voices for Peace, que trabaja con los inmigrantes y refugiados del estado para informarles sobre la solución. Es posible que estas personas tengan que prescindir de sus medicamentos para el corazón o de su tratamiento contra el cáncer. También pueden tener miedo de ir al médico por el costo.

“¿Por qué no podemos esperar hasta el 1 de julio?” dijo Dreiske. “Nuestra preocupación es que las personas se enfermen o mueran porque no podrán acceder a la atención médica que tanto necesitan”.

