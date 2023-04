Encuesta CNN: la mayoría de los estadounidenses aprueba la acusación a Trump

(CNN) — El 60% de los estadounidenses aprueba la acusación contra el expresidente Donald Trump, según una nueva encuesta de…

(CNN) — El 60% de los estadounidenses aprueba la acusación contra el expresidente Donald Trump, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS tras la noticia de que un jurado investigador de Nueva York votó a favor de acusarlo en relación con supuestos pagos de dinero por silencio realizados a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels.

Alrededor de tres cuartas partes de los estadounidenses dicen que la política jugó al menos algún papel en la decisión de acusar a Trump, incluido el 52% que dijo que jugó un papel importante.

Los independientes se alinean mayoritariamente a favor de la acusación: el 62% la aprueba y el 38% la desaprueba. Los demócratas son casi universales en su apoyo a la acusación (el 94% la aprueba, incluido el 71% que la aprueba firmemente), con los republicanos menos unificados en la oposición (el 79% la desaprueba, con un 54% que la desaprueba firmemente).

Aunque las opiniones sobre la acusación están divididas en función de los partidos, la encuesta revela que la mayoría de los principales grupos demográficos aprueba la decisión de acusar al expresidente. Esto incluye el género (62% de las mujeres, 58% de los hombres), los grupos raciales y étnicos (82% de los adultos negros, 71% de los adultos hispanos, 51% de los adultos blancos), las líneas generacionales (69% menores de 35 años; 62% de 35 a 49 años; 53% de 50 a 64 años; 54% de 65 años o más) y los niveles educativos (68% con títulos universitarios, 56% con algunos estudios o menos).

CNN informó que el expresidente se enfrenta a más de 30 cargos relacionados con fraude empresarial, pero la acusación permanece sellada y los cargos no se conocían públicamente en el momento del sondeo. La investigación está relacionada con un pago de US$ 130.000 realizado por el entonces abogado personal de Trump, Michael Cohen, a Daniels a finales de octubre de 2016, días antes de las elecciones presidenciales de ese año, para silenciarla y que no hiciera pública una supuesta aventura con Trump una década antes. Trump ha negado el romance. Lo que está en juego en la investigación es el pago realizado a Daniels y el reembolso de la Organización Trump a Cohen.

Un escaso 10% de los encuestados considera a Trump inocente de los pagos realizados a Daniels, pero los estadounidenses están divididos sobre si sus acciones fueron ilegales o simplemente poco éticas. Alrededor de 4 de cada 10 dicen que actuó ilegalmente (37%), el 33% dijo que fue poco ético pero no ilegal, y otro 20% dijo que no estaba seguro. Solo el 8% de los independientes políticamente dicen que Trump no hizo nada malo, y entre el resto están mayoritariamente de acuerdo con la acusación incluso si no están ya convencidos de que Trump hizo algo ilegal.

Incluso entre los que desaprueban la acusación, la percepción de que las acciones de Trump fueron cuestionables está bastante extendida, con cerca de la mitad de ese grupo diciendo que Trump hizo algo mal en relación con los pagos a Daniels (52%). Sin embargo, muchos más en ese grupo dicen que actuó de forma poco ética en lugar de ilegal (49% poco ético, 3% ilegal), con el resto dividido entre pensar que no hizo nada malo (23%) y no estar seguro (24%). Entre los que aprueban la decisión de acusar a Trump, solo el 1% dice que sus acciones no estuvieron mal en absoluto, mientras que el 59% las califica de ilegales y el 23% de poco éticas.

La encuesta sugiere que la acusación no tuvo un efecto importante en la opinión personal sobre Trump. El sondeo sitúa su índice de aprobación en un 34% favorable frente a un 58% desfavorable, similar a su posición en una encuesta de CNN de enero, en la que el 32% tenía una opinión favorable del expresidente y el 63% una desfavorable. Entre los republicanos, el 72% tiene una opinión favorable en la nueva encuesta, similar al 68% que opinaba así en enero.

La mayoría de los estadounidenses (76%) cree que la política desempeñó al menos algún papel en la decisión de acusar a Trump, que es a la vez expresidente y actual candidato a la nominación presidencial republicana de 2024. Alrededor de la mitad (52%) considera que desempeñó “un papel importante” en la decisión, mientras que alrededor de una cuarta parte dice que jugó un papel menor y un 14% ningún papel en absoluto. Otro 10% no está seguro de si la política fue un factor en la votación del jurado investigador.

Casi todos los republicanos, el 93%, consideran que la acusación tuvo una motivación política, incluido el 83% que afirma que la política desempeñó un papel importante. Entre los independientes, el 52% dice que la política desempeñó un papel importante, porcentaje que desciende al 25% entre los demócratas.

Los estadounidenses están divididos sobre el efecto que la acusación puede tener en la democracia. Aproximadamente tres de cada diez opinan que la decisión refuerza la democracia estadounidense (31%) y un porcentaje idéntico opina que la debilita (31%). Aproximadamente una cuarta parte opina que no tiene ningún efecto sobre la democracia (23%) y el 15% no está seguro.

En general, los republicanos consideran que debilita la democracia (62%). Dos tercios de los que desaprueban la acusación opinan lo mismo (67%), al igual que el 54% de los que creen que la política desempeñó un papel importante en la decisión de acusar. La mayoría de los demócratas consideran que refuerza la democracia (55%). Entre los que aprueban la acusación, el 48% dice que refuerza la democracia y el 30% que no tiene ningún efecto sobre ella.

La encuesta también revela que los estadounidenses están divididos sobre la investigación iniciada por los republicanos de la Cámara de Representantes sobre la gestión del fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg en el caso Trump, con un 38% que dice que desaprueba los esfuerzos del Partido Republicano para investigarlo, un 35% que dice que lo aprueba, y un considerable 27% que no está seguro de cómo se siente acerca de la investigación.

Más de 9 de cada 10 estadounidenses han oído hablar al menos un poco de la histórica acusación, con un 51% que dice haber oído mucho. Los demócratas son los más propensos a estar muy al tanto, con un 56% que dice haber oído hablar mucho de las acusaciones, frente al 48% de independientes y republicanos.

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS los días 31 de marzo y 1 de abril entre una muestra nacional aleatoria de 1.048 adultos encuestados por mensaje de texto tras ser reclutados mediante métodos probabilísticos. Los resultados de la muestra completa tienen un margen de error de muestreo de más o menos 4,0 puntos porcentuales. Es mayor para los subgrupos.

Ariel Edwards-Levy contribuyó a este artículo.

