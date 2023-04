Coachella 2023: horarios, artistas y cómo ver en vivo

(CNN) — El festival de música y artes Coachella está a solo un día, y la edición número 22,que se…

(CNN) — El festival de música y artes Coachella está a solo un día, y la edición número 22,que se llevará a cabo en la ciudad estadounidense de Indio, California, promete ser una de las más extraordinarias.

Durante dos fines de semana consecutivos, el festival recibirá a artistas locales, nacionales y de talla mundial, tanto actuales como de otras generaciones.

Los grupos y solistas que encabezarán el Coachella 2023 son el reguetonero Bad Bunny, el grupo de k-pop BLACKPINK, el rapero Frank Ocean y el conocido grupo Blink-182 que acaba de anunciar su asistencia.

Bad Bunny y Blackpink lideran la lista de artistas en Coachella 2023

Además de ellos, las filas del festival de este año también incluyen a Gorillaz, Rosalía, Blondie, The Chemical Brothers, Charli XCX, Kali Uchis, entre otros.

¿Qué días será el Coachella 2023?

La edición 22 de Coachella se llevará a cabo dos fines de semana seguidos:

Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de abril

Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de abril

Los artistas que se presentan el 14, 15 y 16 abril repiten actuación en el fin de semana del 21, 22 y 23 de abril. Por ejemplo, Bad Bunny se presenta en Coachella el viernes 14 de abril, por lo tanto también tendrá presentación el viernes 21 de abril.

Horario de Coachella 2023 por día

Los horarios son de la franja estándar del pacífico

Viernes – 14 de abril

Bad Bunny (11:25, Coachella)

Maceo Plex (11:15, Yuma)

Metro Boomin (10:35, Sahara)

FKJ (10:35, Mojave)

Ashnikko (10:35, Gobi)

The Chemical Brothers (9:50, Outdoor)

TESTPILOT (9:45, Yuma)

Uncle Waffles (9:30, Sonora)

Whyte Fang (9:25, Gobi)

Two Friends (9:20, Sahara)

Angèle (9:10, Mojave)

Gorillaz (8:35, Coachella)

The Garden (8:15, Gobi)

Mochakk (8:15, Yuma)

Jamie Jones (8:05, Sahara)

Sasha Alex Sloan (7:40, Sonora)

Blondie (7:35, Mojave)

Kaytranada (7:30, Outdoor)

Burna Boy (7:05, Coachella)

Yves Tumor (7:05, Gobi)

Blink-182 (6:45, Sahara)

Idris Elba (6:45, Yuma)

SG Lewis (6:10, Outdoor)

Wet Leg (6:00, Mojave)

TV Girl (5:55, Sonora)

Tobe Nwigwe (5:45, Gobi)

Becky G (5:45, Coachella)

Nora En Pure (5:30, Yuma)

Vintage Culture (5:20, Sahara)

Yungblud (4:55, Outdoor)

Muna (4:50, Mojave)

Magdalena Bay (4:50, Sonora)

Pusha T (4:30, Coachella)

Overmono (4:25, Gobi)

Malaa (4:15, Sahara)

Dennis Cruz + Paw$a (4:15, Yuma)

Benee (3:45, Mojave)

Saba (3:45, Outdoor)

DannyLux (3:40, Sonora)

Doechii (3:30, Coachella)

Gabriels (3:20, Gobi)

Dombresky (3:10, Sahara)

Oliver Koletzki (3:00, Yuma)

Soul Glo (2:55, Sonora)

Record Safari (2:50, Coachella)

Domi & JD Beck (2:40, Mojave)

The Comet Is Coming (2:30, Outdoor)

¿Téo? (2:20, Gobi)

Lava La Rue (2:00, Sonora)

Kyle Watson (2:00, Yuma)

Mary Jane (1:45, Sahara)

Lewis OfMan (1:40, Mojave)

Jupiter & Okwess (1:20, Gobi)

The Murder Capital (1:10, SOnora)

Chris Stussy (1:00, Yuma)

Juicewon (1:00, Outdoor)

Desert Cahuilla Bird Singers (12:45, Gobi)

Black Jade (12:30, Mojave)

Juliet Mendoza (12:00, Yuma)

Jim Smith (12:00, Sonora)

Sábado – 15 de abril

BLACKPINK (9:00, Coachella)

Donavan’s Yard (11:55, Gobi)

$uicideboy$ (11:45, Sahara)

Calvin Harris (11:35, Coachella)

Keinemusik (11:00, Yuma)

Chromeo (10:40, Gobi)

Labrinth (10:35, Mojave)

The Kid Laroi (10:20, Sahara)

Eric Prydz Presents Holo (10:20, Outdoor)

Nia Archives (10:00, Sonora)

Monolink (9:30, Gobi)

Hot Since 82 (9:30, Yuma)

Underworld (9:05, Mojave)

Bakar (9:00m Sonora)

Eladio Carrión (8:20, Gobi)

Boygenius (8:10, Outdoor)

Tale of Us (8:05, Sahara)

WhoMadeWho (8:00, Yuma)

Sunset Rollercoaster (7:55, Sonora)

Jai Paul (7:40, Mojave)

Rosalía (7:00, Coachella)

Yaeji (7:00, Gobi)

Diljit Dosanjh (6:50, Sahara)

Jan Blomqvist (6:45, Yuma)

The Breeders (6:40, Sonora)

Sofi Tukker (6:35, Outdoor)

Remi Wolf (6:25, Mojave)

Shenseea (5:55, Gobi)

Charli XCX (5:35, Coachella)

The Linda Lindas (5:35, Sonora)

Elderbrook (5:30, Sahara)

DJ Tennis + Carlita (5:30, Yuma)

Mura Masa (5:20, Mojave)

Hiatus Kaiyote (5:20, Outdoor)

Dinner Party (4:40, Gobi)

Ethel Cain (4:30, Sonora)

070 Shake (4:20, Coachella)

Kenny Beats (4:20, Sahara)

Yung Lean (4:15, Mojave)

Mathame (4:15, Yuma)

Earthgang (4:10, Outdoor)

UMI (3:35, Gobi)

Destroy Boys (3:35, Sonora)

Flo Milli (3:20, Sahara)

Snail Mail (3:10, Mojave)

Marc Rebillet (3:00, Coachella)

Rebelution (3:00, Outdoor)

Colyn (3:00, Yuma)

Bratty (2:40, Sonora)

Elyanna (2:30, Gobi)

Brn Luxxry (2:20, Coachella)

AG Club (2:10, Mojave)

Chloé Caillet (2:00, Yuma)

Venessa Michaels (1:50, Sahara)

Scowl (1:45, Sonora)

Yimbo (1:40, Outdoor)

dxsko (1:10, Gobi)

Francis Mercier (1:00, Yuma)

Horsegirl (1:00, Sonora)

wave Groove (12:50, Mojave)

Talon (12:00, Yuma)

Buster Jarvis (12:00, Sonora)

Domingo – 16 de abril

Frank Ocean (10:05 Coachella)

Björk (7:25, Coachella)

Kali Uchis (6:00, Coachella)

Porter Robinson (4:45, Coachella)

Fisher + Chris Lake (8:40, Outdoor)

A Boogie (9:05, Sahara)

Dominic Fike (6:50, Outdoor)

Jackson Wang (6:45, Sahara)

Latto (5:00, Sahara)

The Blaze (8:55, Mojave)

Willow (7:45, Mojave)

Glorilla (3:40, Coachella)

Jai Wolf (7:45, Sahara)

Boris Brejcha (11:20, Sahara)

2manydjs (5:55, Gobi)

Christine and the Queens (6:25, Mojave)

Rae Sremmurd (5:40, Outdoor)

Weyes Blood (5:15, Mojave)

Alex G (6:00, Sonora)

DPR Live + DPR IAN (9:20, Gobi)

Stick Figure (3:00, Outdoor)

Adam Beyer (9:00, Yuma)

Big Wild (4:15, Outdoor)

MK (4:00, Sahara)

Cannons (7:10, Gobi)

Romy (4:45, Gobi)

Gordo (10:30, Yuma)

Fousheé (3:40, Gobi)

Noname (4:10, Mojave)

Sudan Archives (9:10, Outdoor)

Knocked Loose (8:10, Outdoor)

Camelphat (7:30, Yuma)

IDK (3:05, Mojave)

Sasha & John Digweed (6:00, Yuma)

Mareux (7:15, Outdoor)

Pi’erre Bourne (2:50, Sahara)

Cassian (4:30, Yuma)

Joy Crookes (2:45, Gobi)

TSHA (3:00, Yuma)

El Michels Affair (2:55, Outdoor)

Paris Texas (2:05, Mojave)

LP Giobbi (2:00, Yuma)

Momma (5:05, Outdoor)

Ali Sethi (1:50, Gobi)

Minus the Light (12:00, Yuma)

Los Bitchos (1:55, Outdoor)

Connexión Divina (1:00, Outdoor)

Airrica (1:00, Yuma)

Los Fabulosos Cadillacs (2:30, Coachella)

Jackq Glam (1:40, Outdoor)

Sleaford Mods (4:00, Outdoor)

Argenis (12:00, Outdoor)

Drama (8:15, Gobi)

Gingee (12:30, Gobi)

DJ Lil Buddha (12:45, Mojave)

Løren (6:00, Sahara)

Loboman (1:25, Sahara)

¿Dónde ver la transmisión de Coachella 2023?

Si no tienes la oportunidad de presenciar este festival en persona, aún puedes disfrutar del evento con la transmisión en directo desde el canal de YouTube de Coachella.

Según la plataforma, esta será la primera vez en once años que la organización de Coachella permite grabar en los 6 escenarios que se distribuyen en el festival: el Coachella Stage, Outdoor Theatre, Sahara, Mojave, Govi y Sonora.

La transmisión en los 6 escenarios será de manera simultanea. Además, Youtube ha anunciado que mostratrá contenido exclusivo del festival entre cada presentación.

Transmisión de Coachella en los distintos escenarios:

Outdoor Theater

Sahara

Mojave

Gobi

Sonora

