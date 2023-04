CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 643½ 646¾ 628¼ 638¾ —4¾ Jul 657 660½ 642½ 653 —4 Sep 670 672¼ 654¾ 664¾ —4¼ Dec 688¼ 689 672½ 682 —4¼ Mar 696 698½ 683¾ 693¼ —3½ May 699 700¾ 686½ 697¼ —2¾ Jul 692¾ 694½ 679½ 690¾ —3 Sep 700 700 698 698 —1¾ Dec 708½ 709½ 708½ 709½ — ¾ Mar 717¾ — ¼ May 717 — ¼ Jul 703½ — ¼ Est. sales 144,931. Mon.’s sales 140,807 Mon.’s open int 371,777 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 651¼ 653 641½ 646½ —4¾ Jul 609 610½ 601 607¾ +¼ Sep 553 553 545 551¾ +1 Dec 550 550 541¾ 548¼ +¾ Mar 557¾ 559 551¼ 558 +1 May 564 564¾ 557¼ 564½ +1 Jul 566 568 560½ 567½ +1¾ Sep 541½ 543¼ 537 543¼ +½ Dec 533¾ 535¼ 528 534 +¼ Mar 540 541¼ 540 541¼ +¼ May 543 +¼ Jul 542½ +¼ Sep 500¾ +¼ Dec 487½ 490¾ 485 490¾ —1 Jul 500¾ —1 Dec 478 —1 Est. sales 358,515. Mon.’s sales 506,179 Mon.’s open int 1,260,337 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 325 332¾ 319¾ 330¼ +1½ Jul 338 338¾ 328 334 —4 Sep 340½ 345¼ 337¼ 340½ —3¾ Dec 352 357 350¼ 352½ —2¼ Mar 362½ 362½ 358½ 361 —2¼ May 367 —2½ Jul 359½ —2½ Sep 354¾ —2½ Dec 354¾ —2½ Mar 356¼ —2½ Jul 339¾ —2½ Sep 355½ —2½ Est. sales 1,408. Mon.’s sales 828 Mon.’s open int 4,776 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1463½ 1471¼ 1437¾ 1445¼ —20 Jul 1434½ 1439¾ 1411¼ 1417½ —18½ Aug 1377 1381½ 1356 1362¾ —15¾ Sep 1296 1300½ 1280 1287½ —10 Nov 1276 1280 1260 1266 —10¾ Jan 1283 1287 1267¾ 1273¾ —10½ Mar 1280¼ 1283 1265½ 1270¾ —10¼ May 1282 1283½ 1268 1273½ —10¼ Jul 1283 1283¼ 1270¾ 1276¼ —10¼ Aug 1264¼ 1264¾ 1264¼ 1264¾ —9½ Sep 1222½ 1228 1222½ 1228 —9½ Nov 1214¾ 1218 1203½ 1210¾ —6½ Jan 1211¼ —6½ Mar 1200 —6½ May 1191¾ —6¼ Jul 1195½ —6¼ Aug 1184¾ —6¼ Sep 1163¾ —6¼ Nov 1140 1140 1135¼ 1135¼ —6¼ Jul 1131¼ —6¼ Nov 1088 —6¼ Est. sales 313,287. Mon.’s sales 311,614 Mon.’s open int 652,121 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 52.38 52.76 51.61 51.71 —.85 Jul 52.77 52.97 51.92 52.14 —.62 Aug 52.46 52.67 51.69 51.91 —.58 Sep 52.11 52.30 51.34 51.59 —.53 Oct 51.67 51.82 50.91 51.16 —.47 Dec 51.40 51.53 50.63 50.91 —.42 Jan 51.17 51.38 50.54 50.81 —.38 Mar 51.03 51.16 50.43 50.72 —.31 May 50.97 50.97 50.32 50.66 —.28 Jul 50.75 50.78 50.34 50.65 —.26 Aug 50.44 50.51 50.44 50.51 —.26 Sep 50.50 50.50 50.24 50.29 —.29 Oct 50.00 50.02 50.00 50.02 —.28 Dec 50.12 50.12 49.74 49.99 —.25 Jan 49.91 —.26 Mar 49.75 —.26 May 49.76 —.26 Jul 49.80 —.26 Aug 49.75 —.26 Sep 49.74 —.26 Oct 49.56 —.26 Dec 49.58 —.26 Jul 49.49 —.26 Oct 49.48 —.26 Dec 49.34 —.26 Est. sales 170,346. Mon.’s sales 161,073 Mon.’s open int 466,218 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 438.70 441.20 433.00 434.80 —4.70 Jul 436.90 439.10 432.90 435.00 —2.40 Aug 429.40 431.50 425.10 427.40 —2.90 Sep 419.00 420.80 413.80 416.60 —3.10 Oct 410.00 411.30 405.00 407.80 —2.80 Dec 408.20 409.30 403.30 406.30 —2.40 Jan 405.70 406.60 400.90 403.70 —2.40 Mar 397.90 399.40 394.20 396.90 —1.80 May 393.00 393.40 390.00 392.60 —1.60 Jul 391.80 392.30 388.90 391.40 —1.80 Aug 386.90 388.30 385.90 388.30 —1.50 Sep 382.70 388.40 382.10 384.40 —1.10 Oct 377.80 —1.10 Dec 378.40 378.40 375.10 377.40 —1.00 Jan 376.70 —1.00 Mar 373.80 —1.00 May 373.40 —1.00 Jul 373.40 —1.00 Aug 371.30 —1.00 Sep 367.30 —1.00 Oct 366.50 —1.00 Dec 365.70 —1.00 Jul 364.20 —1.00 Oct 364.20 —1.00 Dec 358.60 —1.00 Est. sales 184,725. Mon.’s sales 159,289 Mon.’s open int 452,099

