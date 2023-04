Carroll testifica: “Donald Trump me violó, y cuando escribí sobre eso, dijo que no había pasado”

Nota del editor: esta nota presenta detalles de un presunto abuso sexual que pueden resultar perturbadores. Nueva York (CNN) —…

Nota del editor: esta nota presenta detalles de un presunto abuso sexual que pueden resultar perturbadores.

Nueva York (CNN) — La excolumnista E. Jean Carroll subió al estrado este miércoles por la mañana en su demanda por agresión y difamación contra el expresidente Donald Trump.

“Estoy aquí porque Donald Trump me violó, y cuando escribí sobre ello, dijo que no había pasado”, testificó Carroll. “Mintió y destrozó mi reputación y estoy aquí para intentar recuperar mi vida”.

Carroll demandó a Trump por agresión y difamación, alegando que la violó en un vestidor de Bergdorf Goodman en la primavera de 1996 y luego la difamó años más tarde cuando ella hizo públicas las acusaciones. Trump ha negado repetidamente sus acusaciones.

En el estrado, Carroll recordó estar “encantada” de ir de compras con Trump, pensando que sería una gran historia que contar a sus amigos.

“Fue una escena neoyorquina muy divertida”, dijo Carroll que pensó en ese momento. “Me encanta dar consejos y aquí estaba Donald Trump pidiéndome consejo sobre la compra de un regalo”.

No tenía ningún miedo de Trump, que se mostró amable y muy divertido. “Estaba absolutamente encantada, solo podía pensar en una escena que es una gran historia”, dijo Carroll.

El tono de su conversación fue “muy jocoso y ligero” mientras avanzaban por la tienda.

Carroll estaba demasiado concentrada en Trump como para fijarse en nadie más una vez que tomaron las escaleras eléctricas en el primer piso, declaró.

“No estaba mirando, estaba observándolo a él y vigilando que no me cayera cuando la escalera eléctrica llegara arriba”.

Carroll recordó que probablemente estuvo coqueteando con Trump todo el tiempo antes de la supuesta agresión, sin pensar que fuera algo íntimo o serio.

Cuando los dos se dirigieron al departamento de lencería, Carroll dijo que “la comedia se estaba intensificando”, pero nunca se le ocurrió que Trump pudiera intentar violarla.

Trump se fijó en un body gris transparente y le dijo a Carroll que se lo probara. Ella le dijo en broma que se lo probara él.

Carroll no tenía intención de probarse la lencería, declaró este miércoles, pero siguió el gesto de Trump hasta el vestidor pensando que el momento podría ser una escena divertida de “Saturday Night Live”.

“No me imaginaba nada de lo que estaba a punto de ocurrir”, dijo el miércoles. “Esa puerta abierta me ha atormentado durante años porque simplemente entré”.

Carroll relató cómo Trump supuestamente la empujó contra la pared a pesar de sus forcejeos y finalmente introdujo sus dedos y luego su pene dentro de ella.

Recordó el dolor que sintió en la nuca y en la vagina.

Carroll, notablemente conmovida en el estrado, hizo una larga pausa cuando su abogado le preguntó qué hizo después de que Trump presuntamente la forzara.

“Cuando me preguntan qué hice en ese momento”, dijo Carroll, tartamudeando entre lágrimas, “siempre pienso… siempre pienso por qué entré allí para ponerme en esa situación. Pero estoy orgullosa de decir que salí, levanté la rodilla y lo empujé”.

A Carroll le preocupaban las represalias

Carroll dijo que la supuesta agresión de Trump solo duró unos minutos, y que su adrenalina no le dio tiempo a tener miedo.

“Fue muy estúpido”, dijo Carroll en el estrado, con la voz quebrada. “Cambió… sé que la gente ha pasado por cosas mucho peores que ésta, pero me… me dejó… me dejó incapaz de volver a tener una vida romántica”.

Carroll recordó un dolor persistente y que tardó un tiempo en calmarse aquella noche, aunque reconoció que no buscó atención médica. “Estaba muy alterada, no sabía quién era, no podía creer lo que había pasado, no podía creer que me hubiera pasado a mí”, dijo.

Carroll declaró que llamó a su amiga Lisa Birnbach cuando salió de la tienda porque Birnbach, dijo, era la mujer más divertida que conocía.

“Si Lisa pensaba que era gracioso, entonces no era algo malo y no hice una estupidez total”, recordó que pensó Carroll. “No lo había procesado. No había procesado lo que estaba pasando”.

Birnbach le dijo a Carroll, que se estaba riendo por teléfono, que no era divertido, que Carroll había sido violada y que debía denunciar la agresión a la policía, declaró Carroll.

Carroll declaró que finalmente acordaron no volver a hablar del tema y que se sentía avergonzada por lo que supuestamente había ocurrido con Trump. “Porque estaba coqueteando con él y riéndome, pasando uno de los mejores momentos y era alta comedia, era divertido y luego que se convirtiera en eso”, dijo Carroll.

Al día siguiente, en el estudio donde entonces se grababa su programa de televisión, Carroll recordó haber visto a otra amiga, Carol Martin, en la que más tarde confió. Coincidiendo en que no podían hablar con franqueza en el trabajo, Carroll le contó a Martin el incidente con Trump esa misma noche en casa de Martin.

Martin advirtió a Carroll que nunca contara su historia ni hablara de ella porque Trump la “enterraría” con su equipo legal.

Carroll estuvo de acuerdo con Martin. “Tenía miedo de Donald Trump. Pensé que tomaría represalias y me sentí avergonzada. Pensé que era culpa mía”, dijo.

El juez que supervisa el juicio civil contra Donald Trump advirtió este miércoles a la abogada del expresidente sobre los comentarios que su cliente hizo en las redes sociales sobre el caso.

La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, fuera de la presencia del jurado, señaló al juez federal de distrito Lewis Kaplan un post que Trump hizo en su sitio de medios sociales Truth Social a principios de este miércoles sobre la demanda.

El mensaje calificaba la demanda de estafa y mencionaba el ADN en el vestido de Carroll que ella alega que llevaba en el momento en que Trump supuestamente la violó a la fuerza y la manoseó en el probador de unos grandes almacenes de lujo de Manhattan a mediados de la década de 1990. Trump niega las acusaciones.

El juez Kaplan advirtió al abogado de Trump, Joe Tacopina, que la declaración y cualquier otra declaración sobre el caso podría abrir a Trump a “una nueva fuente de responsabilidad potencial”. Tacopina dijo que pediría a su cliente que se abstuviera de hacer más comentarios sobre el caso.

El juez había pedido previamente a los abogados que dijeran a los clientes y testigos que se abstuvieran de hacer declaraciones que pudieran incitar a la violencia o a los disturbios civiles, y que se abstuvieran de hacer comentarios que pudieran poner en peligro la seguridad de las personas o el Estado de derecho.

El expresidente Donald Trump comparece ante el tribunal con miembros de su equipo legal para una lectura de cargos por cargos derivados de su acusación por parte de un gran jurado de Manhattan en la ciudad de Nueva York, el 4 de abril de 2023. (Crédito : Curtis Means/Pool/Reuters)

Testimonio de la exgerente de la tienda

Antes de que Carroll subiera al estrado, Cheryl Beall, la exgerente de la tienda Bergdorf Goodman, declaró durante menos de una hora como primera testigo de Carroll en el juicio civil.

Beall trabajó en los grandes almacenes de lujo durante una década, hasta 1998 aproximadamente, y tenía una oficina en el sexto piso, junto al departamento de lencería donde Carroll alega que Trump la violó.

Beall mostró al jurado un plano del sexto piso de la época en cuestión y describió la distribución y los vestidores de esa planta como una habitación con paredes de madera de piso a techo. Declaró que la puerta del probador se bloqueaba automáticamente al cerrarse.

Beall dijo que la tienda tenía la costumbre de mantener las puertas de los vestidores cerradas cuando no se utilizaban, pero que “habitualmente” se dejaban abiertas.

Bergdorf Goodman tenía previsto que al menos una persona vigilara cada departamento en todo momento, pero no era infrecuente que la zona del sexto piso se quedara sin personal, sobre todo en las tardes lentas, dijo Beall.

