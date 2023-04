Así será Max: precio, series, cambios respecto a HBO y fecha de lanzamiento

Nueva York (CNN) — Warner Bros. Discovery presentó este miércoles “Max”, su superplataforma de streaming que une algunas de las…

Nueva York (CNN) — Warner Bros. Discovery presentó este miércoles “Max”, su superplataforma de streaming que une algunas de las marcas más históricas de la compañía bajo un mismo techo y pretende competir agresivamente en el mercado del streaming a medida que el negocio de la televisión lineal tradicional declina rápidamente.

El nuevo servicio, anunciado por el CEO David Zaslav en un encuentro con la prensa este miércoles, se lanzará el 23 de mayo y ofrecerá a los consumidores acceso a una amplia biblioteca de programas de la extensa cartera de Warner Bros. Discovery: Warner Bros., HBO, HGTV, Food Network, Cartoon Network, TLC y otros.

“Es el que hay que ver”, dijo Zaslav, refiriéndose al eslogan del servicio, “porque tenemos muchas de las franquicias más emblemáticas y reconocidas del mundo. Es nuestra superpotencia”. La plataforma de streaming es un servicio al que “todos los miembros de la familia” pueden acudir en busca de entretenimiento, añadió.

Precios

Las personas suscritas a Max pueden elegir entre tres niveles de precios. El más barato cuesta US$ 9,99 al mes y mostrará anuncios. La versión sin anuncios costará US$ 15,99, el precio del actual servicio HBO Max de la empresa.

Ese nivel permitirá a los clientes transmitir en dos dispositivos a la vez y descargar hasta 30 títulos, pero el contenido solo estará disponible en alta definición en lugar de 4K.

Las franquicias de “Harry Potter” y “Game of Thrones” se renuevan en el recién creado streamer Max

Los usuarios que deseen las transmisiones en 4K de mayor resolución tendrán que contratar el “plan ultimate” Max por US$ 19,99 al mes, que incluye hasta cuatro transmisiones simultáneas, 100 descargas y sonido Dolby Atmos.

Los clientes actuales de HBO Max pasarán al nuevo servicio sin tener que hacer nada. Esos usuarios, ha dicho un portavoz de Warner Bros. Discovery a CNN, podrán mantener las funciones existentes, como la resolución 4K HDR, durante un periodo limitado antes de que se les pida que pasen al “plan ultimate”.

La plataforma Max nació de la megafusión anunciada entre WarnerMedia y Discovery en 2021 y completada el año pasado. Warner Bros. Discovery es también la empresa matriz de CNN.

Series y realities

Los ejecutivos de la compañía promocionan el servicio de streaming combinado como único en su mezcla de contenidos: combina programas de prestigio como “Succession” y “House of the Dragon”, de HBO, con otros no guionizados como “Fixer Upper”, de HGTV, y “90 Day Fiancé”, de TLC.

Entre los nuevos títulos que se anunciaron, se encuentran:

Harry Potter, una serie original de Max que es una fiel adaptación de la querida serie de libros originales de J.K. Rowling, quien se desempeñará como productora ejecutiva

Una serie de comedia original de Max derivada de “The Big Bang Theory”

“A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”, una precuela original de HBO de “Game of Thrones”

Una serie dramática original de Max basada en las películas “The Conjuring”

“Fixer Upper: The Hotel”, de Magnolia Network

“Survive the Raft”, de Discovery Channel

“Peter & the Wolf”, de Bono

“Rick and Morty: The Anime”, de Adult Swim

“Lost Women of Highway 20”, de Investigation Discovery

“Tiny Toons Looniversity”, de Cartoon Network

“Love & Translation”, de TLC

“Plan de ataque” para noticias y deportes

Zaslav también insinuó que la programación de noticias y deportes se incluirá en el servicio en el futuro, dado que Turner Sports y CNN son propiedad de Warner Bros. Discovery.

Logotipo del próximo servicio de streaming “Max” de Warner Bros. Discovery.

“Somos líderes mundiales en deportes y en noticias”, dijo Zaslav. “Y en unos meses volveremos a hablarles de nuestro plan de ataque para utilizar estos contenidos importantes y diferenciadores para hacer crecer aún más nuestro negocio de streaming”.

El servicio Max representa el futuro para Warner Bros. Discovery, que se ha atrincherado en un negocio de televisión tradicional en declive a medida que la audiencia se pasa al streaming.

En los últimos años, otras empresas del sector del cable también han lanzado plataformas de streaming, como Disney, NBC y Paramount. Pero ninguna de estas empresas ha logrado el éxito de Netflix, pionera en el negocio del streaming y con más de 230 millones de suscriptores en todo el mundo.

Discovery asume el control de HBO, CNN y Warner Bros., creando un nuevo gigante de los medios

Warner Bros. Discovery espera acumular 130 millones de suscriptores para 2025. En el acto de presentación, el jefe de streaming de la empresa, Jean-Briac Perrette, habló de varias mejoras en la interfaz de HBO Max para aumentar la retención y participación, y añadió que la empresa invirtió en tecnología de machine learning para que los servicios de streaming en casa puedan recomendar contenidos utilizando un “enfoque humano optimizado con la máquina”.

No obstante, el crecimiento de suscriptores a los servicios de streaming se ha desacelerado en los últimos años a medida que el mercado se satura. Algunas empresas han introducido planes más económicos con publicidad para atraer a más gente.

Cada vez más, los ejecutivos han pasado a destacar la rentabilidad por encima del crecimiento de suscriptores como la medida más importante del éxito de una empresa. Netflix incluso anunció el año pasado que dejaría de proporcionar sus números de suscriptores, declarando que la empresa está “cada vez más centrada en los ingresos como nuestra principal métrica de línea superior”.

