ANÁLISIS | Taylor Swift envía un poderoso mensaje a las mujeres en el “Eras Tour”

(CNN) — La primera sensación de incomodidad que sentí en el concierto de Taylor Swift en Las Vegas me llegó después de que se desvaneciera el contagioso ritmo de “Cruel Summer”, la canción favorita de los fans y la segunda de su gran actuación.

Swift paseó por el escenario con un body de lentejuelas y botas a juego. Como ella misma dice, sus ojos de gata eran lo suficientemente afilados como para matar a un hombre.

Dio las gracias a los miles de seguidores que la aclamaban por su ensordecedor apoyo y, cuando los rugidos se apagaron, hizo una pausa y gritó la frase que me dejó anonadada y envió un poderoso mensaje a las decenas de miles de mujeres asistentes sobre cómo abrazar el éxito.

“Me hacen sentir como si fuera la primera mujer en encabezar el Estadio Allegiant”.

Bajó la mirada hacia sus bíceps y levantó los brazos en señal de victoria.

El público enloqueció. Quedé boquiabierta. Se me apretaron las tripas y me preparé para un golpe.

Acababa de oír a Swift, una mujer, gritar su logro, sin calificativos, sin “he hecho algo” y sin un ápice de humildad para suavizar el golpe.

Fue una declaración audaz y sin remordimientos de su éxito.

Desafiar la doble moral

Taylor Swift durante su actuación en el estadio Allegient de Las Vegas. (Crédito: Casey Flanigan/imageSPACE/MediaPunch/AP)

Cuando entré en el Estadio Allegiant de Las Vegas, esperaba alucinar con Swift y las 44 canciones que interpreta en directo para la gira “Eras Tour”. Pero no esperaba sentirme incómoda ante su declaración de ambición desmedida.

El momento de su declaración fue un poco descarado; formaba parte de su introducción a la canción “The Man”, que llama la atención sobre la doble moral sexista a la que se enfrentan las mujeres, incluidas las que Swift ha combatido en el sector musical.

“Qué se siente al presumir de recaudar dólares y conseguir zorras y modelos”, cantó. “Si saliera a flashing mis dólares, sería una zorra, no una baller”.

Cuando gritó su logro en Las Vegas, junto con un baile de la victoria correspondiente, estoy seguro de que pretendía conjurar la masculinidad y poner de relieve el doble estándar que rodea al éxito, ya que nada de lo que hace Taylor Alison Swift es involuntario. Es conocida por dejar un rastro interminable de huevos de Pascua para que sus fans los encuentren y descifren, los cuales revelan pistas sobre cosas como los lanzamientos de los álbumes y el verdadero significado de una letra.

Es una maestra en todo lo que hace, canta y grita a un estadio de fútbol lleno de fans.

Por eso, aunque el momento fuera parte de su actuación en torno a “The Man”, tampoco fue casualidad que Swift decidiera cantar su éxito esa noche.

Y tanto si estábamos encogidos en nuestros asientos, como yo, o animándola, también como yo, sus palabras transmitieron un poderoso mensaje.

Soy insegura de mi propia ambición

Emily Halnon recorre Diamond Peak Wilderness en el Pacific Crest Traail. (Cortesía: Emily Halnon)

La incomodidad que sentí no tenía nada que ver con Swift ni con su actuación récord. Mi inquietud interior estaba alimentada por mis propias inseguridades con respecto a la ambición femenina y el condicionamiento social que me ha enseñado a rehuir la apropiación de mis éxitos. Estaba proyectando mi propio malestar en Swift.

Intelectualmente, estoy a favor de que las mujeres ambiciosas ocupen un lugar en el mundo, pero emocionalmente, tengo una resistencia muy arraigada a la idea, como demuestra mi reacción visceral.

Al igual que Swift, que actuará durante más de tres horas seguidas cada noche de esta gira de 52 paradas, yo también soy una atleta de resistencia. Soy corredora de trail de larga distancia y, aunque no estoy ni siquiera cerca de ser la Taylor Swift del ultrarunning, he gozado algunos éxitos en mis esfuerzos atléticos, pero apenas puedo hablar de ellos delante de una sola persona, por no hablar de 70.000.

Como cuando corrí una carrera de 80 kilómetros hace un par de veranos y mis amigos me preguntaron qué tal me había ido.

“Me divertí mucho”, les dije. “Me sentí fuerte todo el día”.

Normalmente esperaba a que mi compañero u otra persona me dijera que había ganado la carrera. O simplemente omitía ese detalle. Lo hago a menudo, ya sea mi puesto en la meta, el ritmo o la distancia.

No quiero ser “esa” mujer

No quiero presumir, ni parecer engreída, competitiva o, Dios no lo quiera, autopromocionarme. Esa frase por sí sola me parece más sucia que el suelo de un estadio de fútbol después de un espectáculo de tres horas.

He visto cómo se menospreciaba a las mujeres por su ambición y éxito desde que pude pronunciar las palabras “Hillary Clinton”. Sé que el camino más seguro para una mujer es ser humilde y modesta.

Cuando decidí intentar batir un récord de velocidad en el tramo de 740 km del Pacific Crest Trail de Oregón, una de las partes más difíciles de la carrera fue hablar a la gente de mi objetivo, que era un requisito para este récord.

No quería parecer una mujer fuerte y competitiva, que creía que era capaz de conseguir algo grande. Tampoco quería parecer una mujer ambiciosa que perseguía el éxito y se atrevía a confiar en sí misma. La mejor historia sería tropezar con un logro, no perseguirlo abiertamente yo misma.

En mi primer borrador de este ensayo, el que no compartí inicialmente con mi editor, omití que llegué a batir ese récord y que también batí los tiempos de los hombres. (Nota del editor: Una de las carreras más notables que hizo fue establecer el Tiempo más Rápido Conocido general en el PCT de Oregon, de 740 km, en 7 días, 19 horas y 23 minutos).

Tuvo un fuerte impacto en mí

Mi incomodidad en Las Vegas pasó a ser asombro, seguido rápidamente por un “Claro que sí, Taylor”.

Cuando volví a casa en Oregon, no podía dejar de pensar en lo poderoso que era que Swift fuera tan audaz. No se limitó a esa declaración, sino que ofreció una clase magistral de tres horas sobre la confianza y el orgullo de lo que ha conseguido. Y me gustó. Creo que a la mayoría de los presentes en el Estadio Allegiant también. A lo largo de esta gira, millones de mujeres la verán compartir su éxito.

Al menos una de esas mujeres del público necesitaba escucharla para celebrar su propio éxito (y probablemente más de las que yo habría imaginado con base en mi reacción inicial).

El fin de semana siguiente vi un fragmento de su actuación en el AT&T Stadium, sede de los Dallas Cowboys. Cuando se apagó el ritmo de “Cruel Summer”, volvió a hacerlo.

“Soy la primera artista que actúa tres noches en este estadio”, gritó.

La vi contonearse, con la cara llena de alegría mientras agitaba las caderas ante decenas de miles de personas, y esta vez no me acobardé. Pensé en cómo puedo parecerme un poco más a Swift la próxima vez que lo consiga.

Emily Halnon es una corredora y escritora afincada en Eugene, Oregon. Sus ensayos han aparecido en The Guardian, The Washington Post, Salon y Runner’s World, y sus memorias “To the Gorge” se publicarán en 2024.

