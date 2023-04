ANÁLISIS | Estados Unidos se enfrenta a un momento decisivo antes de la comparecencia de Trump

(CNN) — Donald Trump llevará esta semana a Estados Unidos a vivir otro grave drama nacional sin precedentes cuando se…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Donald Trump llevará esta semana a Estados Unidos a vivir otro grave drama nacional sin precedentes cuando se convierta en el primer expresidente en comparecer ante un tribunal acusado de un delito.

Se espera que el 45º presidente se entregue este martes en Manhattan, el escenario en el que construyó su leyenda como impetuosa figura de la cultura popular y magnate inmobiliario, pero que ahora podría, en el caso de “El pueblo del estado de Nueva York contra Donald J. Trump”, fraguar su caída.

En lo que serán escenas extraordinarias, Trump regresará a Nueva York después de que un jurado investigador votara a favor de acusarle la semana pasada en un caso relacionado con un presunto pago de dinero por silencio a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016. Su comparecencia, acompañado por agentes del Servicio Secreto, se producirá mientras lanza su campaña para la Casa Blanca en 2024. Trump tiene previsto pronunciar un discurso cuando regrese a Mar-a-Lago este martes por la noche en el que tratará de sacar provecho político de una peligrosa crisis legal personal.

A Trump lo acusaron. Esto es lo que sigue ahora en la corte

Para muchos estadounidenses que desdeñan a Trump y su desenfrenado único mandato, el caso podría ser una señal de que, por fin, se le están pidiendo cuentas por su comportamiento aplastante contra las normas y de que todo el mundo –incluso los expresidentes– es igual ante la ley. Pero Trump, valiéndose de su vínculo con sus partidarios más leales, está afirmando que la acusación es un caso de persecución política desnuda por parte del fiscal de distrito Alvin Bragg, demócrata, que está diseñado para frustrar la posibilidad de un regreso presidencial. Según las cifras de recaudación de fondos que su campaña está promocionando, Trump está recibiendo un impulso político de la atención.

Sin embargo, una acusación penal lleva a Trump a un territorio político único. Y resulte como resulte el caso, su vuelta a los focos en estas circunstancias es otro giro en una saga agotadora que incluye un doble juicio político, falsas acusaciones de robo de elecciones y un ataque de una muchedumbre al Congreso de EE.UU. durante una presidencia de cuatro años sin control que llevó a la nación al punto de agotamiento y profundizó su polarización.

Algunos juristas, sin haber visto el acta de acusación aún sellada, se han preguntado si un caso que parece girar en torno a infracciones de las prácticas contables y posibles violaciones de la financiación de la campaña es lo suficientemente grave como para merecer el paso histórico de acusar a un expresidente que ya se presenta de nuevo a las elecciones.

Al mismo tiempo, es en última instancia el comportamiento de Trump, que rompe las normas, lo que ha llevado al país a este sombrío momento. También está siendo investigado por sus esfuerzos para anular el resultado de las elecciones de 2020 en Georgia, y por un abogado especial que investiga su acaparamiento de documentos clasificados y su conducta en el periodo previo al ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos. En varios de estos casos, Trump podría enfrentarse a problemas legales aún más graves que en el asunto de Stormy Daniels, pero ese caso es el único que hasta ahora ha dado lugar a una acusación.

ANÁLISIS | Por qué Trump sigue siendo el favorito para la nominación republicana, a pesar de su acusación

Trump ha negado haber cometido irregularidades en todos los casos. Pero una vez más, los sistemas político y jurídico de Estados Unidos, sometidos a una prueba de estrés casi constante desde que bajó por la escalera mecánica de la Torre Trump para lanzar su campaña en 2015, se verán sometidos a una enorme presión que probablemente no haga sino profundizar el distanciamiento interno del país.

El equipo de Trump adelanta una agresiva estrategia legal

En el período previo a la comparecencia de este martes, el equipo legal de Trump dio un adelanto de una defensa robusta que se desarrollará en el contexto de una furiosa campaña política. Sus principales leales ya están intentando utilizar el poder de la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes para tratar de interferir en el procesamiento de Bragg. En una entrevista en el programa “State of the Union” de CNN, el abogado de Trump, Joe Tacopina, dijo que el equipo del expresidente declararía en voz alta y con orgullo que no es culpable y señaló un intento de tratar de evitar que el caso llegue a juicio.

“Anticipo mucho que se presentará una moción de desestimación, porque no hay ninguna ley que se ajuste a esto”, dijo Tacopina, acusando a Bragg, un fiscal local, de extralimitarse en sus poderes al tratar de acusar de un delito electoral federal. Es posible que Trump haya sido acusado de infringir las leyes de Nueva York, pero como los cargos no se han hecho públicos, es imposible evaluar sus afirmaciones. John Miller, de CNN, informó la semana pasada de que Trump se enfrentará a más de 30 cargos relacionados con fraude empresarial.

Mientras que los críticos de Trump han celebrado la acusación como una señal de que nadie está por encima de la ley, Tacopina argumentó que el expresidente en realidad estaba recibiendo un trato peor que el que recibiría un ciudadano común debido a su fama y aspiraciones políticas.

Conoce a Juan Merchan, el juez de origen latino que preside la acusación penal de Trump

“Si no se hubiera presentado a las elecciones presidenciales –que, por cierto, según las encuestas, han subido significativamente desde que se anunciaron–, si no se hubiera presentado a las elecciones, no habría sido acusado”, dijo Tacopina. Bragg no ha hecho ningún comentario público sobre el caso desde que se conoció la acusación el pasado jueves.

Tacopina también telegrafió un esfuerzo por apuntar a la credibilidad del exabogado de Trump, Michael Cohen, que hizo un pago de US$ 130.000 a Daniels y fue a prisión por cargos que incluyen mentir al Congreso, pero que puede ser un testigo central en cualquier juicio a Trump.

“Michael Cohen es un mentiroso patológico, convicto, perjuro. Ha mentido a bancos, a Hacienda, al Congreso”, dijo Tacopina. Pero el abogado de Cohen, Lanny Davis, contraatacó, advirtiendo en “State of the Union” que una defensa de Trump que destrozara la reputación de su cliente no funcionaría. “Mi viejo amigo Joe Tacopina… (tiene) una estrategia equivocada si piensa que está construyendo toda su estrategia sobre ataques personales a Michael Cohen”, dijo Davis.

Mientras que los ataques característicamente agresivos de Trump contra Bragg, el juez del caso y el Departamento de Justicia de Biden podrían ser eficaces en un contexto político, no hay garantía de que funcionen en los tribunales. Bragg tiene una tarea exigente, ya que debe demostrar más allá de toda duda razonable que Trump cometió delitos. Pero el expresidente se encuentra ahora en una posición inédita para él: está sujeto a las reglas de la prueba y al calendario de un tribunal al que pueden no importarle sus métodos habituales de atacar, desviar y retrasar.

Un momento sin precedentes

El espectáculo nunca visto de un expresidente presentándose por primera vez ante un tribunal traspasará a la nación este martes. Tacopina dijo a Dana Bash, de CNN, que aún estaba esperando los detalles de lo que ocurriría. Pero las complejidades de procesar a un ex presidente bajo estrecha protección del Servicio Secreto significan que este no es un caso ordinario; incluso si la justicia sugiere que Trump debe ser tratado como cualquier otro ciudadano.

Ya hay una intensa seguridad en Nueva York dada la sensibilidad política del caso y después de que Trump advirtiera de una potencial “muerte y destrucción” antes de ser acusado, especialmente dada su incitación en el pasado antes de la insurrección del Capitolio. Hasta ahora, sin embargo, los llamamientos de Trump a las protestas no han atraído a muchos de sus partidarios a las calles.

CNN informó de que a Trump le pilló desprevenido la decisión del gran jurado de acusarle, según una persona que habló directamente con él. Mientras que antes se preparaba para una acusación, empezó a creer los informes de que una posible acusación estaba a semanas –o más– de distancia.

La acusación ya ha tenido un impacto en la carrera presidencial del Partido Republicano, con los principales aspirantes potenciales a Trump, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, uniéndose a los aliados del expresidente en el Congreso para criticar la investigación de Bragg como motivada por el partidismo. Dada la popularidad de Trump entre los republicanos de base, es posible que sus potenciales rivales no tengan otro movimiento, pero sería prematuro concluir que los problemas legales de Trump resultarán ser un punto de unión a largo plazo para los votantes del Partido Republicano.

Nueva York toma medidas de seguridad extrema por visita de Trump 2:15

DeSantis, que aún no ha declarado su candidatura, está llevando a cabo una campaña en la sombra basada en la premisa de que podría ofrecer políticas al estilo de Trump sin el caos ni las distracciones del expresidente. Y a muchos republicanos ya les preocupa que un candidato republicano acusado pueda ser un lastre en unas elecciones generales en noviembre de 2024. Otro republicano, el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, que ha pedido a Trump que se haga a un lado debido a la acusación, anunció su propia candidatura a la presidencia este domingo.

En un comunicado el jueves, Trump demostró que responderá a este roce con la suerte política de la misma forma en que ha arremetido contra amenazas anteriores en su carrera empresarial y política: con furia y tratando de usar su poder político para provocar una enorme perturbación e ira partidista.

“Creo que esta caza de brujas se volverá en contra de Joe Biden”, dijo. “El pueblo estadounidense se da cuenta exactamente de lo que los demócratas de izquierda radical están haciendo aquí. Todo el mundo puede verlo. Así que nuestro Movimiento y nuestro Partido –unidos y fuertes– derrotarán primero a Alvin Bragg, y después derrotaremos a Joe Biden, y vamos a echar a todos y cada uno de estos demócratas corruptos de sus cargos para que podamos Hacer A América grande de nuevo”.

Su enfoque significa que es probable que este martes sea solo el comienzo de un nuevo capítulo dramático y divisivo en la carrera política de Trump y otra prueba extrema para Estados Unidos.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.