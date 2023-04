20 millones de personas del sur al noreste de EE.UU. están bajo la amenaza de tormentas severas que provocaron rescates en el agua

(CNN) — El mismo sistema meteorológico que generó tornados y tormentas mortales en el centro de EE.UU. hace unos días…

(CNN) — El mismo sistema meteorológico que generó tornados y tormentas mortales en el centro de EE.UU. hace unos días continuó azotando a Texas con fuertes lluvias mientras avanzaba hacia el este este viernes temprano, poniendo a aproximadamente 20 millones de personas en riesgo de tormentas eléctricas severas desde el sur y el medio oeste hasta el noreste.

A medida que la tormenta se alejaba del centro de Texas, dejó importantes inundaciones que provocaron varios rescates en Austin a medida que aumentaba el nivel del agua, dijeron funcionarios locales.

Algunas personas gritaron pidiendo ayuda después de quedar atrapadas entre una cerca y un arroyo en Austin, y una de ellas requirió hospitalización por una lesión que no puso en peligro su vida, dijo el Servicio Médico de Emergencia (EMS) del Condado de Austin-Travis en las redes sociales.

Los socorristas también recibieron informes de autos amontonados en un arroyo y rescataron a seis personas, tuiteó el EMS.

Otros esfuerzos de rescate acuático involucraron a equipos que usaron cuerdas para ayudar a dos personas que no podían moverse porque el agua seguía alta.

El Departamento de Bomberos de Austin también rescató a un conductor del agua después de recibir un informe de que un automovilista estaba sentado encima de un automóvil, dijo el EMS.

Además de las fuertes lluvias, se registró al menos un informe de tornado en Tyler, Texas, este jueves por la noche, un día después de que las autoridades recibieran más de una docena de informes de tornado en Oklahoma, Iowa y Kansas.

Muchas áreas en el sureste de Texas, incluyendo Austin, San Antonio y el área de Dallas-Fort Worth, estaban bajo vigilancia de tormenta severa que advertía sobre granizo peligrosamente grande, vientos dañinos y la posibilidad de algunos tornados.

Las condiciones provocaron suspensiones temporales de vuelos en los aeropuertos internacionales de San Antonio y Austin–Bergstrom este jueves por la noche. Esas áreas estaban bajo una advertencia de inundación repentina “que amenaza la vida”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Fuertes tormentas eléctricas pueden afectar este viernes partes de la parte superior del valle de Ohio y en la región inferior de los Grandes Lagos, así como la llanura costera superior de Texas en la parte inferior del valle de Mississippi, dijo el Centro de Predicción de Tormentas.

Oklahoma sufre daños significativos por los tornados

Los impactos del jueves por la noche en Texas se producen después de que el mismo sistema de tormentas generara una docena de tornados reportados en Oklahoma, Kansas e Iowa este miércoles por la noche.

Entre las áreas más afectadas se encuentra la ciudad de Cole, Oklahoma, donde se informó que dos personas murieron después de que el clima severo azotara a la comunidad de unas 600 personas, dijeron las autoridades. También se informó una tercera muerte relacionada con el clima en Oklahoma.

Survey crew in McClain County (near Cole) just uploaded this picture back to the office. Four people were in this house when the tornado hit. All survived by sheltering under a mattress in their mud room. #okwx pic.twitter.com/STnh8nJGdo

— NWS Norman (@NWSNorman) April 20, 2023

Las muertes ocurrieron después de que un fuerte tornado, con una velocidad máxima estimada del viento entre 240 y 250 km/h, azotara la ciudad, que se encuentra a unos 50 km al sur de la ciudad de Oklahoma, según el estudio preliminar de daños realizado por funcionarios del Servicio Nacional del Clima con la oficina de Norman, Oklahoma.

El tornado, clasificado como EF3 debido a la velocidad del viento, viajó unos 30 km dentro del condado de McClain en unos 35 minutos, según determinó el estudio preliminar.

Otro tornado con vientos máximos estimados de entre 210 km/h y 202 km/h barrió la ciudad de Shawnee en el condado de Pottawatomie, según muestran los datos de la encuesta preliminar. Ese tornado fue calificado como EF2.

Mientras tanto, un tornado EF2 también azotó la ciudad de Etowah, hogar de unas 160 personas en el condado de Cleveland, y viajó alrededor de 17 kilómetros, encontró el estudio preliminar.

Muchas áreas en Oklahoma experimentaron algún tipo de clima severo el miércoles, pero las áreas de Cole y Shawnee sufrieron los daños de tormenta más significativos, dijo el Departamento de Manejo de Emergencias y Seguridad Nacional del estado en una actualización el jueves.

Entre 50 y 100 casas resultaron dañadas en Cole, y otras 100 resultaron dañadas en Shawnee, según la actualización, aunque las evaluaciones aún están en curso.

“Nuestro condado fue duramente golpeado y tomará un tiempo revisar cada área”, dijo la agencia de manejo de emergencias del condado de Pottawatomie después del tornado.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, declaró el estado de emergencia para McClain, Pottawatomie, Cleveland, Lincoln y Oklahoma debido a las severas tormentas y tornados.

— Robert Shackelford, Michelle Watson y Rebekah Riess de CNN contribuyeron a este informe.

