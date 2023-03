1Provention 23.99 +17.29 Up258.1 2CorbusPhrrs 6.20 +4.06 Up189.7 3ElevaOncol 2.55 +1.35 Up112.5 4CipherMing 2.32 +1.00 Up 75.8 5SophiaGen 5.45 +1.99…

1Provention 23.99 +17.29 Up258.1 2CorbusPhrrs 6.20 +4.06 Up189.7 3ElevaOncol 2.55 +1.35 Up112.5 4CipherMing 2.32 +1.00 Up 75.8 5SophiaGen 5.45 +1.99 Up 57.5 6KinnateBio 5.42 +1.96 Up 56.6 7PyxisOncol 2.76 +.99 Up 55.9 8MarathDigt 8.17 +2.84 Up 53.3 9RiotBlock 8.10 +2.80 Up 52.8 10OmegaTher 9.78 +3.33 Up 51.6 11CalliditasTh 24.80 +7.97 Up 47.4 12HubCybern 2.50 +.80 Up 47.1 13MMTecrs 2.66 +.78 Up 41.5 14Coinbase 74.98 +21.54 Up 40.3 15MicroStrat 267.66 +75.65 Up 39.4 16ReneoPhar 5.71 +1.46 Up 34.4 17HomePtCap 2.55 +.65 Up 34.2 18CanaanInc 3.08 +.75 Up 32.2 19Immunome 5.69 +1.38 Up 32.0 20HiveBlockrs 3.05 +.70 Up 29.8 21KingsftCld 5.06 +1.16 Up 29.7 22KintaraThrs 3.85 +.87 Up 29.2 23GaleraTher 2.20 +.50 Up 29.0 24PureCycle 6.24 +1.38 Up 28.4 25LandsEnd 8.67 +1.91 Up 28.3 DOWNS Name LastChgPct. 1EsperionTher 1.55 —3.02 Off 66.1 2CasaSyst 1.29 —2.30 Off 64.1 3LandecCplf 1.67 —2.91 Off 63.5 4SMXSecrAn 1.54 —2.54 Off 62.3 5AmPublicEduc 4.07 —5.71 Off 58.4 6LivePerson 4.21 —5.17 Off 55.1 7ToroCorpn 1.70 —2.01 Off 54.2 8ProterraA 1.27 —1.43 Off 53.0 9DermatThrs 1.78 —1.95 Off 52.3 10ZeroFoxn 1.25 —1.24 Off 49.8 11ICADInc 1.27 —1.12 Off 46.9 12YumanityThrs 3.21 —2.70 Off 45.7 13SummtWirs 2.32 —1.80 Off 43.7 14Nexters 3.68 —2.70 Off 42.3 15MolekuleGr 1.45 — .91 Off 38.6 16PacWstBcppf 9.99 —5.90 Off 37.1 17HonestCo 1.74 — .95 Off 35.3 18FstFoundn 7.60 —3.98 Off 34.4 19PFSweb 3.97 —2.01 Off 33.6 20OKYOPharn 1.55 — .78 Off 33.5 21Heartbeam 2.08 — .97 Off 31.8 22NextDecade 4.01 —1.83 Off 31.3 23TitanMach 30.15 —13.28 Off 30.6 24Freightosn 3.14 —1.36 Off 30.2 25LunaInnovh 6.62 —2.81 Off 29.8 —————————

