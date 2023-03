1 Belleroph h 6.94 +5.13 Up283.8 2 KimballIntl 12.58 +5.68 Up 82.3 3 ProtagThera 25.00 +9.29 Up 59.1 4 EUDA…

1 Belleroph h 6.94 +5.13 Up283.8 2 KimballIntl 12.58 +5.68 Up 82.3 3 ProtagThera 25.00 +9.29 Up 59.1 4 EUDA Hlth n 2.02 + .68 Up 50.7 5 Immuner A 7.53 +2.44 Up 47.9 6 MaxeonSlrT 27.37 +8.65 Up 46.2 7 ThredUp A 2.14 + .54 Up 33.8 8 FstarTher 7.12 +1.62 Up 29.5 9 LiveVentures 36.50 +8.30 Up 29.4 10 BridgBioPh 14.06 +3.19 Up 29.3 11 PulseBiosci 3.47 + .77 Up 28.5 12 DiverseyHl 8.11 +1.77 Up 27.9 13 SophiaGen 3.46 + .69 Up 24.9 14 OceanBio A 8.00 +1.53 Up 23.6 15 EvokePhar rs 3.60 + .67 Up 22.9 16 OrchBioMd 14.11 +2.61 Up 22.7 17 Lichen n 2.03 + .37 Up 22.3 18 Alvarium A 12.21 +2.21 Up 22.1 19 CPI CardGr 40.56 +7.23 Up 21.7 20 Expion360 n 5.76 +1.01 Up 21.3 21 RlGoodFood 5.05 + .88 Up 21.1 22 Genelux n 22.32 +3.85 Up 20.8 23 EdibleGrd rs 3.21 + .52 Up 19.3 24 PermaFix 8.15 +1.32 Up 19.3 25 Vertex Inc 17.88 +2.76 Up 18.3 DOWNS Name Last Chg Pct. 1 CastorMar .88 —30.12 Off 97.1 2 SVB FinlGrp 106.04—178.37 Off 62.7 3 Allbirds 1.25 —1.81 Off 59.2 4 PacWestBcp 12.35 —15.29 Off 55.3 5 Meihua 15.12 —16.84 Off 52.7 6 IntelBioSol rs 2.98 —3.14 Off 51.3 7 MiromtrxMd 1.50 —1.12 Off 42.7 8 CardioDiag 3.97 —2.91 Off 42.3 9 CaraTherap 6.06 —4.22 Off 41.1 10 Intrusion 1.32 — .89 Off 40.3 11 Neuronetcs 3.17 —2.10 Off 39.8 12 ShiftTchA rs 1.27 — .83 Off 39.5 13 AltoIngred 1.91 —1.21 Off 38.8 14 PacWstBcp pf 15.89 —9.95 Off 38.5 15 SignatureBk 70.00 —43.70 Off 38.4 16 AclarisThera 7.89 —4.89 Off 38.3 17 GuardfrAI rs 5.41 —3.32 Off 38.0 18 AltmrTher rs 1.56 — .93 Off 37.3 19 HarborCust rs 5.68 —3.32 Off 36.9 20 KintaraTh rs 2.98 —1.74 Off 36.9 21 LuluFash 2.00 —1.15 Off 36.5 22 BonNatLife 1.56 — .87 Off 35.8 23 EmbarkTc rs 2.49 —1.32 Off 34.6 24 Athenex Inc rs 1.94 —1.00 Off 34.0 25 Rallybio 5.27 —2.66 Off 33.5 —————————

