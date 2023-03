Un nuevo río atmosférico se dirige hacia California, con amenazas de inundaciones y nevadas

(CNN) — Después de sufrir una avalancha de fuertes tormentas e inundaciones destructivas, California se prepara para la llegada de…

(CNN) — Después de sufrir una avalancha de fuertes tormentas e inundaciones destructivas, California se prepara para la llegada de un duodécimo río atmosférico que se espera que traiga una nueva ronda de fuertes nevadas y lluvias al estado.

La última de las tormentas trajo humedad a California este domingo, azotando el estado con fuertes vientos y arrojando más lluvia y nieve sobre la región antes de que se espere que se extienda hacia el interior este lunes.

Casas parcialmente bajo el agua después de que el río San Joaquín se desbordara tras las lluvias en Manteca, California, el 19 de marzo de 2023. (Crédito: Fred Greaves/Reuters)

Miles de personas estaban bajo órdenes de evacuación el domingo en dos pequeñas ciudades del centro de California –Alpaugh y Allensworth– como funcionarios preocupados carreteras podrían llegar a ser intransitables y aislar a los residentes, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Tulare. Los socorristas de docenas de agencias, incluida la Guardia Nacional de California, salieron este domingo por la tarde para ayudar a los residentes a evacuar; una vista que se ha convertido en familiar en el estado devastado por las inundaciones esta temporada de invierno.

“La devastación es indescriptible”, dijo Brandon Mendonsa, agricultor del condado de Tulare, a KFSN, afiliada de CNN. “El agua sigue llegando, esto está lejos de terminar”.

Se espera que el próximo río atmosférico, que apunta principalmente al sur de California, sea más frío que el anterior y llegue este martes con fuertes vientos, lluvias torrenciales, nieve de montaña y la amenaza de más inundaciones. Los suelos del llamado Estado Dorado siguen excesivamente saturados por la tormenta de la semana pasada, lo que hace que el terreno sea vulnerable a más inundaciones y rápidas escorrentías, según el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Qué es un río atmosférico? Sus efectos ya se sienten en California. Mira las consecuencias

Aunque no se pronostica que sea tan potente como los ríos atmosféricos de semanas anteriores, se espera que el sistema traiga de 25 a 75 milímetros de lluvia a través de las elevaciones más bajas y de 50 a 100 milímetros a través de las estribaciones del sur de California hasta el jueves. Arizona también podría ver hasta 76 milímetros de lluvia.

Los fuertes vientos también son motivo de preocupación. Según el Servicio Meteorológico, las ráfagas podrían alcanzar los 130 km/h, lo suficientemente fuertes como para derribar árboles y tendidos eléctricos desde la costa central de California hasta el sur.

The #AtmosphericRiver northwest of Hawaii is beautiful yet powerful. This will arrive in SoCal Tue & bring heavy rain to lower elevations through Wed with heavy snow in parts of the mountains. Strong winds will occur at times, plus a chance of flooding in low-lying areas. #CAwx pic.twitter.com/IrgSwQbiNl

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) March 19, 2023

Se emitieron avisos de vientos fuertes para el sur de California, incluyendo Los Ángeles, para este martes y este miércoles.

En la Sierra Nevada y las cordilleras del sur de California, las nevadas podrían añadir hasta varios centímetros para algunos de los terrenos más altos y es probable que los viajes sean peligrosos en los próximos días.

Alertas de tormenta de invierno ya se han emitido para la Sierra Nevada, donde un adicional de 30 a 120 centímetros de nieve es posible finales de este lunes hasta el miércoles por la tarde. Las montañas de San Bernardino también están bajo vigilancia de tormenta invernal, con nevadas que se espera que alcancen hasta 120 centímetros hasta el miércoles con ráfagas de hasta 136 km/h.

La grave sequía se reduce a la mitad

Kristen Vogt y su perro Roo caminan entre las aguas de la inundación para volver a su casa, tras la crecida del río San Joaquín en Manteca, California, el 19 de marzo de 2023. (Crédito: Fred Greaves/Reuters)

Este invierno, California ha sido azotada por 11 ríos atmosféricos diferentes, largas y estrechas bandas de humedad que pueden transportar aire saturado a través de miles de kilómetros como una manguera de incendios. Aunque las tormentas han trastornado la vida de muchos habitantes del estado, dañando viviendas y obligando a evacuaciones, también han contribuido a hacer mella en la histórica sequía del estado.

Sólo el río atmosférico de la semana pasada batió récords de precipitaciones diarias en Los Ángeles, Santa Bárbara y Santa María.

Ha llovido tanto que la junta del agua del sur de California suspendió las medidas de conservación de emergencia por sequía para más de 7 millones de personas.

La sequía grave en California se redujo a la mitad con respecto a la semana anterior, cubriendo ahora sólo el 8% del estado, frente al 80,6% de hace sólo tres meses, según el US Drought Monitor. Algo más de un tercio del estado permanece en algún nivel de sequía.

El invierno anormalmente húmedo –combinado con las recientes tormentas– eliminó la sequía excepcional y extrema en California por primera vez desde 2020, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Inundaciones, evacuaciones y cortes de energía: California sufre los embates de un río atmosférico que no le da tregua

“La cobertura de sequía moderada a excepcional en todo Estados Unidos está en su punto más bajo desde agosto de 2020 y es probable que continúe mejorando, o termine por completo, en gran parte de California y la Gran Cuenca”, dijeron los meteorólogos de NOAA.

Según la NOAA, se espera que el deshielo de los próximos meses mejore aún más las condiciones de sequía en gran parte del oeste de Estados Unidos. Pero eso también podría significar más inundaciones.

“Aproximadamente el 44% de EE.UU. corre el riesgo de sufrir inundaciones esta primavera”, declaró Ed Clark, director del Centro Nacional del Agua de la NOAA. “El histórico manto de nieve de California, unido a las lluvias primaverales, está aumentando el potencial de inundaciones primaverales”.

— Rachel Ramírez, de CNN, contribuyó a este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.