Trump dice que no se retirará de la carrera presidencial de 2024 si es acusado

(CNN) — El expresidente Donald Trump dijo este sábado que no se retiraría de la carrera presidencial de 2024 si es acusado en alguna de las investigaciones federales y estatales que enfrenta.

“Ni siquiera pensaría en irme”, dijo Trump a los periodistas en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) en Maryland, donde los asistentes lo nombraron su candidato presidencial favorito poco antes de subir al escenario.

Trump se enfrenta a una serie de investigaciones que incluyen varias indagatorias penales. Los fiscales en el condado de Fulton, Georgia, investigan el esfuerzo de Trump y sus aliados para anular los resultados de las elecciones de Georgia de 2020, mientras que el Departamento de Justicia de EE.UU. investiga el ataque al Capitolio de Estados Unidos. el 6 de enero de 2021, así como el manejo de Trump de material clasificado después de que dejó el cargo.

Trump se muestra desafiante frente a las investigaciones en curso y este sábado argumentó que “han utilizado como arma la justicia en nuestro país”.

Trump se niega a comprometerse a respaldar al candidato republicano de 2024 si no es él, y este sábado también dijo que no ha decidido si firmará el compromiso de lealtad que la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, exige a los candidatos republicanos de 2024 para participar en los debates.

“Probablemente hay personas que se postularán a las que no estaría muy feliz de respaldar, así que ya veremos. Creo que algunos de ellos, no usaré nombres, no quiero insultar a nadie, pero no estaría muy contento con algunos de ellos”, afirmó Trump.

Durante su discurso en la CPAC este sábado, Trump dijo que los republicanos deben “cambiar nuestra forma de pensar” sobre la votación anticipada y por correo después de las derrotas del Partido Republicano en 2020 y 2022, un cambio dramático después de años de falsedades sobre esas formas de votación plagadas de fraude.

Trump dijo que los republicanos que avanzan deben intentar “vencer a los demócratas en su propio juego”.

“Eso significa arrasar a la izquierda con votos por correo, votos anticipados y votos el día de las elecciones”, dijo.

Lo que Trump no mencionó: los republicanos se han destacado durante mucho tiempo en esas tácticas. Pero pasó años tratando de convencer a los conservadores de que no se podía confiar en los votos anticipados y por correo, lo que les dio a los demócratas una gran ventaja que se mostró en la victoria del presidente Joe Biden en 2020 y en la decepcionante actuación de los republicanos en las elecciones intermedias del año pasado.

Citó a Kari Lake, la republicana que perdió la carrera por la gubernatura de Arizona. Los errores de impresión provocaron demoras en algunas partes del condado de Maricopa el día de las elecciones. Finalmente, se contaron todas las papeletas de los votantes. Trump — si bien exageraba los problemas — dijo que algunos partidarios de Lake no esperaron en filas más largas de lo esperado, lo que le costó votos.

“Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque sucedieron algunas cosas malas”, dijo.

Sus comentarios se produjeron durante un discurso de casi dos horas en la CPAC en el que argumentó que puede dar a los conservadores una “retribución” contra los demócratas y los republicanos establecidos. Sus comentarios concluyeron la reunión reducida de CPAC, celebrada en un centro de convenciones en Maryland en las afueras de la ciudad de Washington mientras la carrera presidencial de 2024 comienza a tomar forma y varios republicanos de alto perfil preparan sus ofertas para impedir que Trump gane la nominación del partido para un tercer ciclo consecutivo.

Trump dijo que guiará al Partido Republicano hacia una postura más aislacionista, una posición que lo pone en desacuerdo con su exembajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley, quien ya lanzó su candidatura para 2024, y varios otros posibles contendientes presidenciales republicanos.

“Nunca volveremos a un partido que quiere dar dinero ilimitado para luchar en guerras interminables en el extranjero, pero exige que reduzcamos los beneficios de los veteranos y los beneficios de jubilación en casa”, dijo Trump.

Afirmó que Biden lleva a la nación al “olvido” y que otros republicanos no podrían corregir el rumbo.

“Soy el único candidato que puede hacer esta promesa: evitaré la Tercera Guerra Mundial”, dijo Trump.

Apuntó a varios republicanos específicos y le dijo a la multitud de la CPAC que el Partido Republicano “nunca volverá al partido de Paul Ryan, Karl Rove y Jeb Bush”, refiriéndose al expresidente de la Cámara de Representantes, al exasesor de George W. Bush y al exgobernador de Florida. También criticó al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, y al senador de Utah, Mitt Romney, por su nombre.

Trump también sugirió — como lo hizo Biden en su discurso sobre el Estado de la Unión — que algunos republicanos han abogado por reformas a la Seguridad Social y Medicare como parte de los esfuerzos para reducir el gasto y reformar el gobierno.

“No volveremos a las personas que quieren destruir nuestro gran sistema de Seguridad Social, incluso algunos en nuestro propio partido; Me pregunto quiénes podrían ser, que quieren aumentar la edad mínima del Seguro Social a 70, 75 o incluso 80 en algunos casos, y que quieren recortar Medicare a un nivel que será irreconocible”, dijo.

Trump es popular en la reunión conservadora anual. Fue la primera opción del 62% de los asistentes de CPAC a quienes se les preguntó a quién preferían como candidato republicano en 2024. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que no asistió al evento de este año, terminó segundo con un 20% de apoyo. La encuesta de sondeo no es una encuesta científica y no es representativa del electorado republicano en general, ya que se limita a los asistentes al CPAC.

Trump prometió purgar el gobierno de “dinastías políticas arraigadas en ambos partidos”.

“En 2016 declaré: yo soy tu voz. Hoy agrego: soy tu guerrero. Soy tu justicia. Y para aquellos que han sido agraviados y traicionados: yo soy su retribución”, dijo Trump. “No voy a dejar que esto suceda. … Borraré totalmente el estado profundo. Despediré a los burócratas no elegidos y las fuerzas en la sombra que han armado nuestro sistema de justicia como nunca antes. Y volveré a poner a la gente a cargo de este país”.

Los comentarios de Trump dirigidos a las personas transgénero parecieron generar los mayores aplausos este sábado. Dijo que firmaría una medida que “prohíba la mutilación sexual infantil en los 50 estados” y afirmó que “mantendría a los hombres fuera de los deportes femeninos”.

Trump afirmó que el país, tal como él lo ve, “se perderá para siempre” si no prevalece en 2024.

“Esta es la batalla final: ellos lo saben, yo lo sé, tú lo sabes, todos lo saben. O ganan ellos, o ganamos nosotros. Y les prometo esto: si me devuelven a la Casa Blanca, su reinado terminará y Estados Unidos volverá a ser una nación libre”, dijo Trump.

