Sorteo de cuartos de final de la Champions League 2023: equipos clasificados, cuándo es, hora y cómo ver por televisión e internet

(CNN Español) — Los octavos de final de la Champions League 2022/2023 terminaron este miércoles y ya tenemos a los ocho clubes que se enfrentarán en la siguiente eliminatoria.

Los ocho equipos jugarán la fase de cuartos de final en dos jornadas: el 11 y el 12 de abril se disputarán los partidos de ida, mientras que el 18 y 19 de abril serán los de vuelta.

Para saber cuáles serán los duelos, la UEFA, encargada de la organización del torneo, llevará a cabo esta misma semana el ya clásico sorteo de cuartos de final.

A continuación, te damos todos los detalles del sorteo para que no te pierdas cuál será el camino a la final de la Champions.

Equipos clasificados a los cuartos de final de la Champions League

Italia vive un gran momento futbolístico en su liga doméstica, algo que se ve reflejado en los cuartos de final de esta Champions League, ya que es el país con más representantes en dicha fase con un total de tres clubes.

Inglaterra le sigue de cerca con dos equipos en los cuartos de final, mientras Alemania, Portugal y España completan el cuadro con un club cada uno.

Estos son los equipos clasificados a la fase de cuartos:

AC Milan (Italia)

Bayern Munich (Alemania)

Benfica (Portugal)

Chelsea (Inglaterra)

Inter de Milan (Italia)

Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (España)

Napoli (Italia)

¿Cuándo es y qué hora?

De acuerdo con la UEFA, el sorteo de los cuartos de final de la Champions 2022/2023 tendrá lugar este viernes 17 de marzo en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, en Suiza.

Lo podrás ver, según el país en el que vivas, en el siguiente horario:

Hora central europea: 12 p.m.

Ciudad de México, México: 5 a.m.

Buenos Aires, Argentina: 8 a.m.

Bogotá, Colombia: 6 a.m.

Miami, Estados Unidos: 7 a.m.

Detalles importantes del sorteo

Hay tres detalles importantes a destacar en este sorteo:

Los ocho equipos clasificados pueden enfrentarse todos entre sí. Es decir, en los cuartos de final ya no hay impedimentos por ser del mismo país o por haberse enfrentado anteriormente en la fase de grupos, por lo que podríamos tener, por ejemplo, un cruce Milan vs. Napoli (mismo país) o un Inter de Milan vs. Bayern Munich (jugaron en fase de grupos). Todo lo definirá la suerte.

Este viernes 17 de marzo también se lleva a cabo el sorteo de semifinales. Una vez definidos los partidos de cuartos de final, se hará un sorteo para determinar las llaves en las que estarán los clubes, con lo cual quedarán estipulados los posibles enfrentamientos de semifinales.

Asimismo, este día se hará un tercer sorteo para definir el equipo local de la final. Si bien el último partido de Champions se hace en una sede neutral, el club local se determina para cuestiones administrativas, según la UEFA.

¿Cómo ver por TV e internet?

En todo el mundo, el evento de este viernes se puede ver en vivo en el sitio web UEFA.com.

Otras opciones:

México: TNT y HBO Max

Argentina: ESPN, Star+ y Fox Sports

Colombia: ESPN, Star+

Estados Unidos: TUDN, CBS

