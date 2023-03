¿Quiénes son los personajes de “The Last of Us”? Conoce a cada uno y sus historias dentro de la serie

Nota del editor: este artículo contiene “spoilers” sobre los episodios de “The Last of Us”. La nota se actualizará semanalmente…

Nota del editor: este artículo contiene “spoilers” sobre los episodios de “The Last of Us”. La nota se actualizará semanalmente cada vez que se estrene un nuevo capítulo de la serie.

(CNN Español) – La serie “The Last of Us” de HBO continúa maravillando a la audiencia.

El proyecto, que se estrenó el domingo 15 de enero, se transmite semanalmente por el canal HBO y a través de su servicio de streaming, HBO Max. Ambos servicios forman parte de Warner Bros. Discovery, compañía matriz de CNN.

Contrario a los modelos de compañías de streaming, la serie estrena un nuevo capítulo cada semana. En total serán 9 episodios en la primera temporada de esta historia.

¡Ya no podrás escapar de los “clickers”! HBO renueva su exitosa serie “The Last of Us” para una segunda temporada

¿De qué se trata “The Last of Us”?

La serie está basada en un videojuego del mismo nombre que salió hace una década y estuvo disponible para PlayStation. La historia relata la vida de un mundo apocalíptico, luego de que un hongo, el Cordyceps, lograra la infección humano a humano.

La infección ocurre a través de una mordida, convirtiendo a su héesped en un zombi agresivo y extremadamente rápido. En la vida real, el hongo Cordyceps solo infecta a insectos.

Así es la vida y carrera de Pedro Pascal, protagonista de The Last of Us: películas, series, familia

La historia de la serie adaptada a la televisión empieza en el año 2003, cuando comienzan las primeras infecciones en Austin, Texas. Joel (interpretado por Pedro Pascal) pierde a su hija mientras intentan huir del caos que se generó por los primeros infectados. La serie avanza rápidamente dos décadas, llevando a Joel a Boston, donde vive en una zona de cuarentena terriblemente vigilada por fuerzas militares.

Ellie (Bella Ramsey) es una de la pocas personas inmunes a la infección por el hongo Cordyceps. Posiblemente ella sería la clave para crear una vacuna contra la enfermedad la cual es, hasta el momento (en la serie), incurable.

¿Cuáles son los personajes de la serie?

Episodio 1: “When You’re Lost in the Darkness”

Joel

(Crédito: HBO)

Pedro Pascal interpreta a Joel Miller, uno de los dos protagonistas de “The Last of Us”. El personaje es nativo de Texas y tuvo a su hija, Sarah, de muy joven. Joel es uno de los sobrevivientes al principal brote de infecciones, el cual ocurrió el 26 de septiembre de 2003, el día en el que el personaje cumplía 36 años.

Tras la muerte de su hija, el carácter de Joel cambia y se vuelve un hombre más agrio, que o muestra sentimientos. Sin embargo, a lo largo de los episodios, se ven momentos en los que Joel se quiebra emocionalmente.

Sarah

(Crédito: HBO)

Sarah Miller es la hija de Joel. Es una adolescente cuya muerte, a manos de ejército, deja una huella en la personalidad de Joel. El personaje lo interpreta Nico Parker.

La niña murió en los brazos de su padre mientras ambos escapaban de Austin, Texas, tras el brote de infecciones.

Para el día de su cumpleaños, como regalo, Sarah manda a reparar uno de los relojes de su padre. Tras dos décadas de la muerte de su hija, a Joel se le ve usando el mismo reloj, una señal del valor sentimental de la pieza y la conexión con su hija.

Tess

(Crédito: HBO)

Anna Torv interpreta a Tess en la versión televisiva de “The Last of Us”. Es una de las sobrevivientes y compañera de Joel en la zona de cuarentena en Boston. Tanto Tess como Joel son contrabandistas de bienes y otros productos.

Es quien lleva a Joel a Ellie, la adolescente que aparentemente es inmune a la infección que ocasiona el hongo Cordyceps.

La historia de Tess finaliza en el episodio número dos, luego de ser atacada por uno de los clickers. Ella se sacrifica para que Joel y Ellie puedan seguir su camino.

Ellie

(Crédito: HBO)

Bella Ramsey interpreta a Ellie Williams, la otra protagonista de “The Last of Us”. Ellie es una adolescente que parece ser imnune a la infección por el hongo Cordyceps, una de las pocas personas que resiste a la enfermedad.

Como persona, Ellie es irreverente, ha tenido que vivir a oscuras y en el encierro. Esto se hace evidente en el segundo episodio cuando junto a Joel y Tess salen de la zona de cuarentena.

Marlene

De izquierda a derecha: Merle Dandridge y Natasha Mumba. (Crédito: HBO)

Ellie llega a la vida de Joel y Tess a través de Marlene (en la foto es la actriz de la izquierda), la líder de las Fireflies, una especie de grupo revolucionario que lucha en contra de las reglas de los militares que mantienen la zona de cuarentena.

Junto a su grupo buscan una solución para el brote que ha detenido al mundo durante 20 años. Es por ello que Marlene pone en manos de Tess y Joel a Ellie, quien podría ser la única persona que tiene el poder de poner fin a la tragedia.

Episodio 2: “Infected”

Dra. Ratna

(Crédito: HBO)

En el segundo episodio de “The Last of Us” nos trasladamos brevemente a Jakarta, días antes del violento brote que cambió al mundo (en el videojuego y la serie). En ese flashback conocemos a la doctora Ratna, profesora de micología en la Universidad de Indonesia. El personaje lo interpreta Christine Hakim.

En el episodio, la Dra. Ratna examina a una mujer que está infectada con el hongo y le dice a las autoridades que no hay cura para la enfermedad que está causando el Cordyceps. Quizás, la única solución, dice, es aniquilar a toda la población de Jakarta con una bomba.

En el episodio no se conoce qué ocurre finalmente con la doctora o con Jakarta.

Episodio 3: “Long, Long Time”

Bill

(Crédito: HBO)

Bill es un sobreviviente que logró aislarse de la civilización y permanecer sano fuera de la zona de cuarentena, gracias a su búnker del fin de los tiempos.

Es un hombre solitario, muy reservado y poco social. En el búnker logró almacenar armamento, utensilios para necesidades básicas, entre otras cosas. También construyó todo un sistema de seguridad con cámaras y sendas trampas mortales que fueron capaces de no solo matar a personas infectadas sino a cualquiera que osara traspasar el vecindario resguardado por Bill.

El personaje lo interpreta Nick Offerman.

Su vida cambia con la llegada de Frank.

Frank

(Crédito: HBO)

Frank, como Bill, es un sobreviviente del Cordyceps. En su camino a Boston cae en una de las trampas de Bill, quien vive en Lincoln, Massachusetts. Tras demostrar que no estaba infectado, Frank pide a Bill algo de comer porque tenía varios días sin alimentarse.

A pesar de no estar muy convencido del todo, Bill le sirve a Frank un plato con un alimentos cazados y cultivados por él mismo. También le ofrece un baño y ropa limpia.

La química entre ambos despierta luego que Frank y Bill tocaran el piano. Los hombres comienzan una relación que duró al menos una década. A Frank lo interpreta Murray Bartlett (lo reconocerás también por ser el manager del hotel en “The White Lotus”, también de HBO).

La personalidad de Frank es totalmente contraria a Bill: es amigable, social y en esa búsqueda de conectar con personas hizo una amistad con Tess, a través de transmisiones con un radio.

Esa amistad lo llevó a invitar a Tess y Joel a casa para comer juntos. A raíz de ese encuentro, Joel y Bill forman una atípica amistad la cual le dejará frutos en medio de una amarga despedida.

Episodio 4: “Please Hold To My Hand”

Kathleen

(Crédito: HBO)

En este episodio conocemos a Kathleen, la líder de un grupo revolucionario en Kansas City. El personaje es interpretado por Melanie Lynskey.

Este personaje fue creado específicamente para la serie, es uno de los que no existían en el videojuego.

Ella es una de las antagonistas en “The Last of Us”, dijeron Mazin y Druckmann en el podcast oficial de la serie.

Lynskey dijo a Variety que su personaje carece de humanidad. “Ella es capaz de hacer cosas que son bastante brutales sin realmente pestañear”, cuenta Lynskey a la publicación.

Perry

(Crédito: HBO)

Perry es la mano derecha de Kathleen en el grupo revolucionario de Kansas City. El personaje es interpretado por Jeffrey Pierce, quien también prestó su voz en el videojuego pero para otro personaje.

En el videojuego, Pierce interpretó al hermano de Joel, Tommy.

Episodio 5: “Endure and survive”

Henry y Sam Burrell

De izquierda a derecha: Keivonn Montreal Woodard y Lamar Johnson. (Crédito: HBO)

A Henry y Sam ya los vimos justo al final del episodio anterior, que finalizó en un tremendo final abrupto.

Henry y Sam son dos hermanos que están siendo buscados por la despiadada Kathleen y su movimiento. ¿La razón? Henry fue un colaborador de FEDRA que entregó a Michael, hermano de Kathleen, para obtener medicina para tratar a su hermano, Sam, quien tenía leucemia.

Michael fue el fundador del grupo revolucionario que ahora lidera Kathleen.

Los hermanos son originarios de Kansas City, la ciudad en la que se encontraban Joel y Ellie de paso y en la que quedaron atrapados tras un enfrentamiento con el grupo revolucionario.

El camino de Sam, Henry, Joel y Ellie se cruza inesperadamente. Todos se necesitan. Al conocer a Kansas City como la palma de su mano, los hermanos ofrecen a Joel y Ellie una vía para escapar de la ciudad: a través de túneles.

Sin embargo el plan falla al final. Sam es mordido durante una batalla entre clickers y el grupo revolucionario de Kathleen. Al día siguiente, el niño trata de atacar a Ellie y su hermano lo mata. Al darse cuenta de lo que hizo, Henry se suicida.

Henry es interpretado por Lamar Johnson. Keivonn Montreal Woodard le da vida a Sam.

Episodio 6: “Kin”

Tommy Miller

(Crédito: HBO)

En este episodio volvemos a ver en el mundo pospandémico a Tommy, el hermano de Joel, quien es interpretado por Gabriel Luna. A Tommy lo vimos por primera vez en el primer episodio, cuando estalla el brote del hongo.

Según los creadores del show, Craig Mazin y Neil Druckmann, Tommy es el propósito de la lucha de Joel ya que tiene que tener a alguien a quien salvar.

Joel ha mencionado a Tommy en varios episodios y en este episodio conocemos un poco más de su historia luego de que cambió el mundo tras la infección por el hongo Cordyceps.

Tanto Tommy como Joel tomaron decisiones en sus vidas para sobrevivir, entre ellas, matar a personas. Tommy —quien llegó a ser parte de los Fireflies— se refugió en el pueblo de Jackson en Wyoming en donde conoció a María, su esposa. Ambos esperan su primer hijo.

Maria Miller

(Crédito: HBO)

Luego de atravesar lo que llamaron el “río de la muerte”, Ellie y Joel se encuentran con un grupo de personas a caballo que protegen a Jackson de la llegada de cualquier persona que pueda estar infectada.

Una de las personas que apuntan de forma amenazante a Joel y Ellie es Maria. El personaje es interpretado por Rutina Wesley.

Maria viene de Nebraska en donde era una fiscal de distrito. Ella es una de las líderes de este pueblo que parece estar aislado de toda la civilización.

Joel y Maria tienen en común un aspecto doloroso de sus vidas: perdieron a un hijo al inicio del brote de Cordyceps. Este vistazo a su vida se da a conocer cuando Ellie busca a Maria en su casa, luego de asentarse en Jackson, y ve un pequeño memorial que Tommy y Maria realizaron para Kevin y Sarah, la hija adolescente de Joel que falleció en el primer episodio.

Episodio 7: “Left Behind”

Riley

(Crédito: HBO)

El episodio 7 de “The Last of Us” es uno que está dedicado enteramente a Ellie y su relación con Riley. En el podcast oficial de la serie, Craig Mazin cuenta que esta relación se exploró en un contenido descargable separado al videojuego principal.

Riley es una amiga de Ellie, su única amiga, dicen los creadores de esta historia. Se conocieron en la escuela controlada por FEDRA en Boston, en donde estudiaban. En algún momento Riley se escapa de la escuela para unirse al grupo subversivo Fireflies. Riley es interpretada en la serie de HBO por Storm Reid.

En este episodio se explora la vida de Ellie antes de ser protegida por los Fireflies y descubrimos una parte importante de su historia: cómo y cuándo fue mordida.

Esto ocurre cuando Riley organiza lo que pudiese interpretarse como una cita en un centro comercial abandonado. Allí, Riley lleva a Ellie a jugar videojuegos, Mortal Kombat en específico, a un carrusel y posteriormente a un restaurante en donde las chicas tienen un desencuentro.

Riley explica que los Fireflies la estaban trasladando fuera de Boston y trata de reclutar a Ellie para que se quede a cargo de su posición en Boston, algo que desencadena en una pelea entre ellas. Luego de la agria despedida, Ellie regresa al centro comercial y cree escuchar a Riley gritar. Ambas vuelven a verse en una tienda de departamento en donde, tras besarse, son atacadas por un hombre infectado. Ambas son mordidas.

Riley presenta a Ellie con varias opciones, entre ellas terminar con sus vidas o seguir adelante.

Episodio 8: “When We Are In Need”

David

(Crédito: HBO)

Este es uno de los episodios más impactantes y dramáticos de la temporada. Conocemos a la figura central de una comunidad en Colorado liderada por David, un profesor convertido en pastor.

David, interpretado por Scott Shepherd, es un narcisista que usa la fe y pasajes bíblicos para controlar a los miembros de su comunidad. En este episodio conocemos que el grupo del hombre que apuñaló a Joel era parte de esta comunidad y, por ende, buscan venganza.

El primer encuentro de Ellie con David fue mientras ella estaba cazando un venado para alimentarse. Tras un tenso intercambio, David y Ellie logran “negociar” un intercambio de antibióticos (para curar a Joel) por la mitad del venado (que finalmente David se llevó entero).

Esa “negociación” no era del todo limpia porque David ya estaba maquinando la forma de encontrar a Ellie y Joel y hacerles pagar por la muerte de Alec, el hombre que los atacó en la universidad.

En todo este proceso, Ellie se da cuenta del plan de David y trata de distraerlos. Sin embargo, queda atrapada en las garras de este hombre, quien se la lleva a la comunidad y trata de manipularla para que se les una. Los creadores de la serie dijeron en el podcast oficial de la producción que la atracción de David por Ellie y su personalidad no era paternal, sino carnal.

Mientras está detenida, Ellie descubre que David es un caníbal y alimentaba a los miembros del grupo (sin que algunos de ellos supieran) de carne humana.

David muere en el episodio a manos de Ellie, mientras ella trata de escapar del centro comunitario en donde la tenía detenida.

