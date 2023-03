¿Quién es Brendan Fraser? Un repaso a la trayectoria del ganador del Oscar a mejor actor por su papel en “The Whale”

(CNN Español) — Brendan Fraser se llevó el domingo el Oscar a mejor actor principal por su papel en la…

(CNN Español) — Brendan Fraser se llevó el domingo el Oscar a mejor actor principal por su papel en la película “The Whale”.

El actor, ampliamente conocido por la película “The Mummy”, interpreta en la cinta a Charlie, un hombre solitario de unos 270 kilos que intenta reconectarse con su hija de la que está distanciado.

Su actuación le ha valido el reconocimiento de la Academia, luego de haber recibido una ovación de seis minutos en el Festival de Cine de Venecia que lo conmovió hasta las lágrimas.

Brendan Fraser se conmueve tras ovación de 6 minutos por “The Whale” en el Festival de Cine de Venecia

Fraser entró de lleno en la conversación gracias a “The Whale”. ¿Pero qué otras cosas conocemos del actor? Aquí te presentamos algunos datos, según la página web especializada IMDb.

Brendan Fraser asiste al ‘photocall’ de “The Whale” en el 79º Festival Internacional de Cine de Venecia, el 4 de septiembre de 2022 en Venecia, Italia. (Foto: John Phillips/Getty Images)

¿Quién es Brendan Fraser?

Datos personales

Fecha de nacimiento: 3 de diciembre de 1968

Lugar de nacimiento: Indianápolis, Indiana, Estados Unidos

Nacionalidad: estadounidense y canadiense (esta última porque sus padres son de Canadá)

Matrimonio: Afton Smith. La pareja se casó en 1998 y se divorció en 2008

Hijos: sus tres hijos son Griffin Arthur Fraser, Holden Fletcher Fraser y Leland Francis Fraser

Trayectoria

Tras estudiar en el Cornish College of the Arts (en Seattle), consiguió un papel menor como marinero en la película “Dogfight” (1991).

Consiguió papeles más relevantes en las películas “Encino Man” (1992) y “School Ties” (1992).

Tras algunos años de papeles secundarios, consiguió su primer rol protagonista en la comedia “George of the Jungle” (1997).

Después de este papel, recibió elogios de la crítica por su rol dramático en la película “Gods and Monsters” (1998).

Es ampliamente conocido por su papel de Rick O’Connell en “The Mummy” (1999)

Recibió varias nominaciones por “The Mummy”, entre ellas la de mejor actor en los Premios Saturn.

Tiene créditos como actor en 77 producciones, desde películas y series hasta doblajes y videojuegos.

La mayoría de los premios que ha ganado Fraser en el mundo del cine son por la película “Crash” (2004). Estos galardones han sido por el mejor reparto en conjunto (es decir, no individuales).

En “The Whale”, Fraser comparte protagonismo con la actriz Sadie Sink, conocida por su papel de Max en la exitosa serie “Stranger Things”. (Sink interpreta a Ellie, la hija de Charlie en “The Whale”).

Fraser tiene papeles en filmes próximos a salir, como en “Killers of the Flower Moon”, nueva película de Martin Scorsese que se estrena en 2023 y donde interpretará a W.S. Hamilton.

