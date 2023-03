CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 700 705½ 681 685¾ —15 Jul 708¼ 714 690¾ 695 —13½ Sep 716¼ 722¼ 700¼ 703½ —13¼ Dec 725 735¼ 714½ 718½ —11 Mar 736½ 744½ 725½ 729 —9½ May 736½ 745¼ 728½ 731¾ —8¼ Jul 714 722 708¼ 712½ —5½ Est. sales 102,781. Mon.’s sales 112,539 Mon.’s open int 365,684, up 874 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 632¾ 638¼ 628¾ 631¼ —1¾ Jul 615 620¼ 610½ 612 —3½ Sep 567¾ 572 562¾ 563¾ —4 Dec 559¾ 564¼ 554¾ 556 —4 Mar 567¾ 572½ 563¼ 564½ —3¾ May 572¾ 576¾ 568½ 569¾ —3½ Jul 574¼ 578 571 573¼ —1¾ Sep 549¾ 550¾ 545½ 545½ —3¼ Dec 538 540 534 535 —3¾ Dec 493½ 493½ 493½ 493½ Est. sales 207,405. Mon.’s sales 215,463 Mon.’s open int 1,344,807 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 356½ 362½ 356½ 357¼ +1½ Jul 354 359¼ 352½ 352½ — ¾ Sep 358 358 358 358 +1¼ Dec 371 371 368 369 +3¼ Est. sales 552. Mon.’s sales 539 Mon.’s open int 4,579 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1483¾ 1497 1466½ 1467¼ —18¾ Jul 1464¾ 1476¼ 1447¾ 1448½ —18¼ Aug 1417¼ 1428¼ 1402 1402¼ —18 Sep 1343¾ 1353 1328½ 1329½ —16¼ Nov 1308 1316½ 1295¼ 1296 —13 Jan 1313 1321¼ 1300¾ 1301¾ —12¾ Mar 1308¼ 1315¼ 1296 1296 —13¾ May 1310¼ 1315¾ 1296¼ 1296¼ —14¾ Jul 1307¼ 1315¼ 1299¼ 1299¼ —14½ Nov 1249¾ 1258¾ 1243 1243 —13¼ Nov 1184 1184 1184 1184 +1¼ Est. sales 160,594. Mon.’s sales 242,364 Mon.’s open int 693,012

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.