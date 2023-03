Poderosa tormenta amenaza con tornados y vientos dañinos hacia el sur de Estados Unidos, mientras continúan las nevadas en el oeste

(CNN) — Estados Unidos está nuevamente listo para luchar con una variedad de condiciones climáticas brutales este jueves, ya que…

(CNN) — Estados Unidos está nuevamente listo para luchar con una variedad de condiciones climáticas brutales este jueves, ya que las tormentas están a punto de traer fuertes nevadas hacia el suroeste del país y consigo la triple amenaza de tornados, vientos dañinos y lluvia hacia el sur.

Casi 40 millones de personas en partes de las Llanuras del Sur y partes del sur del país corren algún nivel de riesgo de tormentas eléctricas severas, las peores de las cuales podrían generar múltiples rondas de vientos fuertes, granizo de gran tamaño y tornados, según el Centro de Predicción de Tormentas.

“Se espera que un sistema intensificado produzca tormentas severas significativas y fuertes lluvias que podrían causar inundaciones repentinas. Piensa ahora en qué (hacer) durante una advertencia donde sea que esperes estar mañana/mañana por la noche”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional sobre los impactos de este jueves.

Se espera que el sistema desencadene tormentas de supercélulas aisladas, que conllevan el mayor riesgo de tornados violentos y granizo de gran tamaño, en el centro de Texas y el sur de Oklahoma a partir de este jueves por la tarde y se muevan hacia el este hasta la noche.

Existe una amenaza moderada de nivel 4 de 5 de tormentas severas para el este de Texas, el norte de Luisiana, el suroeste de Arkansas y el sureste de Oklahoma, incluidos Shreveport, Luisiana y los suburbios del este de Dallas.

Reportan más de 40 tormentas en varios estados, mientras California declara estado de emergencia por clima invernal

Las ciudades de Dallas, Memphis, Little Rock y Jackson, Mississippi, tienen un riesgo de tormenta severa de nivel 3 de 5, mientras que Houston y Austin, Texas, tienen una amenaza de nivel 2 de 5.

“Se esperan vientos dañinos generalizados, granizo grande y tornados. Es posible que se produzcan algunos tornados intensos y de larga duración”, advirtió el centro de predicción.

Las fuertes lluvias también son motivo de preocupación: más de 20 millones de personas están bajo vigilancia de inundación desde Oklahoma hasta Ohio. Las tasas de lluvia podrían acercarse a los 51 milímetros por hora en las tormentas más fuertes, lo que provocaría inundaciones repentinas. Se pronostican cantidades de lluvia de hasta 127 milímetros en toda la región, con totales aislados que posiblemente excedan los 200 milíímetros.

La amenaza de clima severo se desplazará hacia el sureste y el valle de Ohio este viernes, incluidas las ciudades de Charlotte, Nashville, Atlanta y Louisville.

Se espera que el mismo sistema de tormentas traiga fuertes nevadas y hielo a las regiones del noreste y los Grandes Lagos para este fin de semana. Esta tormenta invernal de un día de duración también causó estragos en el sur de California, donde grandes cantidades de nieve dejaron a algunos varados e hicieron que las carreteras fueran intransitables durante varios días esta semana.

A significant storm system will bring severe thunderstorms, including tornadoes, and heavy rain which may produce flash flooding to the central U.S. on Thursday then move into the Great Lakes and Northeast with heavy snow and ice Friday and Saturday. https://t.co/VyWINDkBnn pic.twitter.com/l4m5eEHrJP

— National Weather Service (@NWS) March 2, 2023

La amenaza de tiempo severo de este jueves en el sur viene inmediatamente después de otra tormenta que trajo lluvia torrencial y granizo el día anterior.

Un informe de tornado en el condado de Marion, Alabama, se encuentra entre más de 50 informes de tormenta recopilados por el centro de predicción este miércoles, incluidos casos de granizo y vientos fuertes.

También se emitieron múltiples advertencias de inundaciones repentinas en Arkansas, Alabama y Tennessee, incluidos informes de automóviles atrapados en aguas altas en Huntsville, Alabama.

Este miércoles, en otras partes de Estados Unidos, se registraron fuertes nevadas que inundaron la región de Cuatro Esquinas, que abarca el área donde se cruzan Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México.

Más de 25 centímetros de nieve cayeron en el centro de Flagstaff, Arizona, este miércoles, según la oficina del servicio meteorológico local.

Se espera que la nieve disminuya en Arizona ya que las alertas de clima invernal en general expiran este jueves por la mañana.

En Nuevo México, la nieve continuará hasta el jueves por la tarde. Es posible alcanzar hasta 12 centímetros en elevaciones más bajas, mientras que entre 20 45 centímetros podrían caer en elevaciones altas.

Ola de tormentas eléctricas amenaza a 45 millones de personas en el sur de EE.UU., con vientos dañinos y posibles tornados fuertes

50 millones de personas, bajo alerta de tormenta invernal en el noreste de EE.UU. 2:29

California declara el estado de emergencia luego de una brutal tormenta invernal

Mientras tanto, en California, varios días consecutivos de fuertes nevadas dejaron sin electricidad a muchas personas, hicieron que las carreteras sean intransitables durante días y dejaron atrapados a los residentes en sus hogares, lo que llevó al gobernador a emitir un estado de emergencia para 13 condados.

El condado de San Bernardino, muy afectado, junto con los condados de Los Ángeles y Santa Bárbara están incluidos en la declaración de emergencia. Los condados de Tulare, Amador, Kern, Madera, Mariposa, Mono, Nevada, San Luis Obispo, Sierra y Sonoma.

Este miércoles, los residentes de las montañas en el condado de San Bernardino aún no podían acceder a sus vías, lo que llevó a las cuadrillas a usar quitanieves y arados para brindar servicios esenciales, según Eric Sherwin, vocero del Departamento de Bomberos del condado. Si una persona necesita ayuda médica que requiere transporte, los socorristas cargarán al paciente en el snowcat y lo llevarán a una ambulancia o al hospital local, dijo.

Un negocio quedó cerrado por fuertes nevadas en Running Springs, California, mientras los residentes de las montañas de San Bernardino permanecían atrapados en sus hogares el miércoles. (Crédito: David McNew/Getty Images)

Los snowcats “están equipados con equipo de soporte vital avanzado, equipo de rescate y ahora han sido reforzados con equipo de extinción de incendios debido a los efectos de la tormenta”, dijo Sherwin.

La semana pasada, varias áreas del estado registraron más de 254 centímetros de nieve, según el Servicio Meteorológico Nacional.

En el sur de California, Mount Baldy, en las afueras de Los Ángeles, ha registrado 270 centímetros de nieve desde el 22 de febrero. De esos 270 centímetros, 74 cayeron en los últimos dos días y 196 centímetros cayeron a fines de la semana pasada y durante el fin de semana.

El lago Huntington, en las montañas Sierra, fue azotado con 366 centímetros de nieve durante un período de seis días esta semana, según un informe de la Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de Fresno. La oficina también informó de 3 a 3,5 metros de nieve cerca de China Peak, lo que provocó el cierre de la autopista 16.

En todo el estado, casi 80.000 hogares y negocios permanecieron sin electricidad desde la madrugada de este jueves, días después de la primera ronda de tormentas invernales. llegó a California, según PowerOutage.us.

Y aunque el estado está recibiendo un breve respiro de la nieve hasta el final de la semana, se espera que otro sistema se traslade al norte de California este fin de semana.

— Los meteorólogos de CNN Monica Garrett, Robert Shackelford y Taylor Ward y Joe Sutton, Norma Galeana y Taylor Romine de CNN contribuyeron a este informe.

