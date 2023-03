Otro río atmosférico apunta a una California azotada por tormentas y que todavía enfrenta inundaciones y carreteras dañadas

(CNN) — Otro río atmosférico se abre camino hacia California, azotada por tormentas, donde los residentes todavía se enfrentan a…

(CNN) — Otro río atmosférico se abre camino hacia California, azotada por tormentas, donde los residentes todavía se enfrentan a carreteras inundadas, puentes colapsados, ríos desbordados, vecindarios inundados y una fisura en un dique que obligó a cientos a evacuar.

Se espera que la nueva tormenta golpee al estado el lunes, trayendo fuertes lluvias, nieve en las montañas y amenazando con aún más inundaciones en el norte y el centro de California justo cuando el primer río atmosférico se reduce, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Los ríos atmosféricos consisten en bandas largas y estrechas de humedad que transportan aire caliente y vapor de agua desde los trópicos.

Alrededor de 15 millones de personas permanecen bajo alerta de inundación en California y Nevada cuando la tormenta se acercaba el domingo temprano.

Más inundaciones podrían generar una situación grave en algunos vecindarios, donde las lluvias torrenciales en los últimos días convirtieron las calles en ríos y dañaron las carreteras, dejando a la gente varada y provocando numerosos rescates. Al menos dos personas han muerto como resultado de las tormentas, dijeron las autoridades.

Esta fotografía aérea muestra autos y casas sumergidos por las inundaciones en Pajaro, California, el sábado 11 de marzo de 2023.

Entre las áreas más afectadas se encuentra el condado de Monterey, donde la crecida del río Pajaro rompió un dique alrededor de la medianoche del viernes, enviando agua a borbotones sin control a la comunidad cercana de Pajaro y obligando a los residentes a huir, el “peor escenario” para la comunidad, dijo Luis Alejo, presidente de la junta de supervisores del condado de Monterey.

Algunas personas no pudieron evacuar antes de que llegara el agua de la inundación y los equipos ejecutaban rescates en aguas altas el sábado, dijo a CNN el capitán de Cal Fire, Curtis Rhodes.

Muchos residentes de Pajaro son trabajadores agrícolas que no solo pueden perder sus propiedades, sino que tampoco podrán ganarse la vida durante algún tiempo si las continuas inundaciones afectan la agricultura, comentó Alejo a CNN.

“Estas son las personas que menos pueden permitirse este tipo de dificultades”, afirmó Alejo.

A medida que los residentes abarrotan los refugios de emergencia, los esfuerzos para detener las inundaciones por la brecha se complican por la aproximación del segundo río atmosférico.

“Este fin de semana es un respiro muy breve”, dijo David King, del Servicio Meteorológico Nacional. “El clima cambiará, se espera el lunes por la noche”.

Mandatory Evacuation orders issued for the Community of #Pajaro due to a #LeveeBreak. Please heed evac warnings/orders. Pajaro River levee broke early this morning resulting in active flooding. #Evacuate if told. #TurnAroundDontDrown @Cal_OES @CaltransHQ @CAgovernor pic.twitter.com/tDttiTcaC0

— California Governor’s Office of Emergency Services (@Cal_OES) March 11, 2023

Mientras los ojos estaban puestos en el río Pajaro, el río Salinas hacia el sur también se desbordaba, lo que causó más órdenes de evacuación en el condado de Monterey. El aumento del agua del río ya había inundado casas y negocios alrededor de la comunidad de San Ardo.

Los equipos de emergencia han rescatado a más de 90 personas en el condado de Monterey, según la alguacil Tina Nieto. “Incluso rescatamos a un hombre que flotaba en una de las áreas en un tubo con su mascota encima”, agregó.

Hacia el norte, cuando las fuertes lluvias del viernes azotaron el condado de Santa Cruz, unos 700 residentes de Soquel quedaron atrapados después de que una tubería fallara y desatara graves inundaciones y el colapso de la única carretera que une a la comunidad con el resto de la región, según Steve Wiesner, subdirector de obras públicas del condado. Los residentes permanecerán aislados hasta que se pueda crear un nuevo cruce, lo que podría llevar días, dijo Wiesner.

“Ahora somos una isla”, comentó a CNN la residente Molly Watson.

Otra área muy afectada fue el condado de Tulare, donde las órdenes de evacuación se ampliaron para incluir la comunidad de Teviston, así como partes de Cutler y Exeter cuando aumentó el caudal del río, anunció la oficina del sheriff del condado el viernes por la noche. Las autoridades instaron a los residentes a mantenerse alejados de las vías fluviales y evitar todos los viajes innecesarios.

Un video de Springville en el condado de Tulare mostró daños devastadores después de las graves inundaciones del viernes.

“Es bastante desgarrador”, dijo Hatti Shepard a CNN. “Muchas personas trabajadoras desplazadas perdieron su hogar y posesiones”.

Ambos lados de la autopista 99 cerraron debido a inundaciones en Earlimart, condado de Tulare, el 11 de marzo de 2023.

Los ríos atmosféricos recientes, que pueden transportar humedad a miles de kilómetros como una manguera contra incendios, son los últimos en afectar al estado después de una avalancha de tormentas similares en diciembre y enero que también provocaron inundaciones mortales.

Sin embargo, los impactos de las tormentas actuales se ven agravados por el hecho de que las fuertes lluvias ahora impactan áreas que ya estaban sepultadas por las fuertes nevadas de las últimas dos semanas. El derretimiento de la capa de nieve desempeñará un papel en la prolongación de las inundaciones en los próximos días, dijeron los meteorólogos.

El presidente de EE.UU. Joe Biden aprobó una declaración de estado de emergencia solicitada por el gobernador Gavin Newsom. La medida libera fondos para los millones de residentes que se han visto afectados por el clima severo desde principios de año.

Caltrans crews continue to respond today to areas of instability on Highway 1 caused by recent rains. These images were taken today from Mill Creek at post mile 18 in Monterey County. #Hwy1 #BigSur #MontereyCounty pic.twitter.com/ej67aKTi3P

— Caltrans District 5 (@CaltransD5) March 11, 2023

Mientras tanto, el gobernador de Nevada, Joe Lombardo, amplió el estado de emergencia para incluir condados adicionales debido a las inundaciones asociadas con la misma tormenta.

“A medida que este clima severo continúa afectando a más residentes en el norte de Nevada, nuevamente insto a todos los habitantes a mantenerse seguros, viajar con precaución y seguir todas las pautas locales. Los socios estatales y federales continuarán vigilando los daños locales y trabajarán rápidamente para evaluar las reparaciones necesarias en el norte de Nevada”, dijo Lombardo en un comunicado.

La meteoróloga de CNN Haley Brink y Mike Valerio, Aya Elamroussi, Andy Rose, Sharif Paget, Melissa Alonso y Jillian Sykes de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.