¿Necesitas desintoxicarte de los dispositivos digitales? Trátalos como una mala relación y sepárate de ellos

(CNN)– Ocurre en nuestras relaciones más intensas: la necesidad de dar un paso atrás y susurrar las palabras: “Necesito más espacio”.

A veces se lo decimos a nuestra pareja, a veces a un amigo, y otras, el sentimiento va dirigido a nuestro teléfono inteligente.

A medida que gran parte de nuestras transacciones e interacciones diarias suceden a través del teléfono, a veces nos parece que el mundo pasa sin nosotros si lo dejamos o desconectamos aunque solo sea un minuto, así que no lo hacemos.

Según una encuesta de Gallup de 2022, el 83% de los adultos estadounidenses afirma tener su teléfono inteligente cerca casi todo el tiempo mientras está despierto, y el 64% admite consultarlo en cuanto se despierta por la mañana.

Pero estar constantemente conectado no es sostenible y puede llegar el momento de decir basta.

Para la escritora y periodista científica Catherine Price, ese momento llegó poco después del nacimiento de su hija.

“Tenía momentos en los que me encontraba despierta a altas horas de la noche… Tenía una especie de experiencia extracorpórea, probablemente debido a la falta de sueño. La veía mirándome y luego bajaba la vista para mirar el teléfono, y eso me destrozaba”, cuenta.

Se dispuso a hacer una de las cosas que mejor sabía hacer frente al problema: investigar y escribir. El resultado es el libro “How to Break Up With Your Phone: The 30-Day Plan to Take Back Your Life”.

Ya sea separarte del teléfono o desintoxicarse digitalmente, no es fácil, pero sí factible.

“Normalmente no uso la palabra desintoxicación digital porque para mí implica que estás tratando de tomar un descanso total de la tecnología durante un período prolongado de tiempo, que no creo que realmente sea realista para la mayoría de la gente”, dijo Price.

“La idea es que si rompes con un ser humano, no estás diciendo que nunca más vas a volver a salir con otro ser humano”, explicó. “Solo estás diciendo que esa relación no era adecuada para ti. Con suerte, tienes un momento de autorreflexión para evaluar qué tenía de bueno y de malo y qué te gustaría en la nueva relación”.

Si sientes la necesidad de tomarte un respiro del teléfono, estás en buena compañía. Esa misma encuesta de Gallup reveló que el 58% de los adultos cree que pasa demasiado tiempo con su smartphone; entre los que tienen entre 18 y 29 años, esa cifra se dispara hasta el 81%.

Incluso hay un día dedicado a reducir el uso del teléfono. Desde la puesta de sol del viernes 3 de marzo hasta el anochecer del sábado 4 de marzo, se ha designado el Día Mundial de la Desconexión, un periodo de 24 horas en el que se guardan los teléfonos y otras pantallas y se anima a la gente a participar en la vida real.

