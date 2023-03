Tormentas generadoras de tornados en sureste de Estados Unidos dejan varios muertos

(CNN) — Al menos 26 personas murieron, decenas resultaron heridas y cuatro están desaparecidas después de que poderosas tormentas y…

(CNN) — Al menos 26 personas murieron, decenas resultaron heridas y cuatro están desaparecidas después de que poderosas tormentas y al menos un tornado golpearan el sureste de Estados Unidos el viernes por la noche, arrancando techos de casas, casi arrasando algunos vecindarios y dejando sin electricidad a miles, dijeron las autoridades.

El mayor sistema de tormentas está avanzando hacia el este el sábado por la mañana.

El presidente Joe Biden habló con funcionarios después de los tornados mortales y dijo que está “orando por aquellos que han perdido a sus seres queridos en los devastadores tornados en Mississippi y por aquellos cuyos seres queridos están desaparecidos”.

Biden también se comprometió a “enfocar nuestro apoyo federal donde se necesita más rápidamente”, en el comunicado.

Una vista aérea de las secuelas de un tornado, en Rolling Fork, Mississippi, EE. UU., 25 de marzo de 2023 en esta captura de pantalla obtenida de un video. SevereStudios.com/Jordan Hall/Reuters

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, emitió un estado de emergencia en todos los condados afectados por las tormentas severas, según un comunicado.

“Estoy devastado por la destrucción y la pérdida de vidas que han causado estas tormentas”, dijo Reeves. Prometió que el estado de Mississippi haría todo lo posible para enviar recursos a los necesitados y ayudarlos a reconstruir.

Y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en un tuit que su departamento “brindará apoyo a las comunidades afectadas” en Mississippi a través de FEMA.

Mayorkas ha hablado con Reeves, los senadores de Mississippi Roger Wicker y Cindy Hyde-Smith y el representante Bennie Thompson sobre la respuesta a la tormenta.

“La pérdida se sentirá en estos pueblos para siempre. Oren para que la mano de Dios esté sobre todos los que perdieron familiares y amigos”, tuiteó el gobernador de Mississippi, Tate Reeves.

“Tenemos numerosos equipos de búsqueda y rescate locales y estatales que continúan trabajando esta mañana. Hay una serie de activos sobre el terreno para ayudar a los afectados”, dijo la Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi.

Los esfuerzos de búsqueda y rescate de las víctimas de la tormenta comenzaron después de que un tornado confirmado azotara las ciudades de Silver City y Rolling Fork, la última de las cuales fue descrita por un residente como destruida.

Escombros en un restaurante en la mañana de sábado 25 de marzo de 2023 en Rolling Fork, Mississippi. (Rogelio Solís/AP)

Rolling Fork, Mississippi, una ciudad de menos de 2.000 habitantes que vive bajo la constante amenaza de inundaciones, fue declarada por el cantante de blues Muddy Waters como su ciudad natal.

El alcalde de Rolling Fork, Eldridge Walker, dice que su “ciudad se ha ido”.

“Los esfuerzos de rescate están ocurriendo mientras hablamos”, dijo el alcalde a CNN el sábado por la mañana.

El tornado se movía a 80 km/h (50 mph) cuando se ubicó sobre la ciudad poco después de las 8 p.m. CT, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

El tornado de Montebello es el más fuerte que ha azotado Los Ángeles desde 1983

Muchos edificios y casas de la ciudad fueron arrasados por la tormenta, según Walker. “Hay algunas estructuras que han quedado, algunas no están tan dañadas como otras”, dijo.

“Vamos a volver fuertes. Las casas que se destruyen se pueden reemplazar”, dijo Walker, quien instó a los residentes a permanecer en el lugar mientras los equipos de rescate continúan recorriendo el área.

“Nunca había visto algo así”, dijo Brandy Showah a CNN. “Esta era una hermosa pequeña ciudad, y ahora se ha ido”.

Una residente dijo que ella y varios otros corrieron a refugiarse dentro de un congelador cuando golpeó el tornado.

“Esta caja es nuestro congelador… esto es lo que nos salvó la vida”, dijo Tracy Harden, propietaria de Chuck’s Dairy Barn en Rolling Fork.

Tracy Hardin, centro, quien con su esposo Tim, a la izquierda, es propietaria de Chuck’s Dairy Bar, consuela a un vecino en Rolling Fork, Mississippi. Rogelio V. Solis/AP

Y Jeremy McCoy, el alguacil del condado de Yazoo, quien fue al vecino Rolling Fork para ayudar con los daños del tornado, dijo que la ciudad ahora “parece un vertedero”.

Se registraron al menos 13 muertes aproximadamente a 96 kilómetros (60 millas) al noroeste de Jackson en el condado de Sharkey, hogar de Rolling Fork, según la forense del condado Angelia Easton.

Otras tres personas murieron y al menos dos personas se encuentran en estado crítico en el condado de Humphreys, dijo a CNN el director de gestión de emergencias, Royce Steed, el sábado por la mañana.

En el condado de Carroll, tres personas murieron en una casa, dijo el forense Mark Stiles a CNN, y agregó que parece que murieron en un tornado. Además, dos personas murieron en el condado de Monroe, en el noreste de Mississippi, dijo el forense Alan Gurley.

El tornado dañó casas y edificios, destrozó árboles y derribó líneas eléctricas en el área, dijo Showah a CNN.

La casa de la abuela de Showah sufrió daños en el techo y sus acondicionadores de aire fueron arrancados, dijo Showah, pero su abuela está a salvo. La mayoría de los árboles en el jardín de su abuela fueron derribados, incluido uno que su abuelo plantó hace 50 años.

“Mi amiga quedó atrapada en su casa unas casas más abajo, pero la sacamos”, dijo Showah, y agregó que todavía hay personas que viven junto a su abuela atrapadas en sus hogares. Ella dijo que toda la energía en el área de su abuela fue eliminada.

Daños por un tornado que aterrizó en Silver City, Mississippi, el viernes por la noche. MHP Greenwood

Las tormentas severas abrieron un camino ruinoso en toda la región, atrapando a las personas en sus hogares, desencadenando esfuerzos de búsqueda y rescate y cortando el suministro eléctrico en Alabama, Tennessee y Mississippi.

Un hombre del condado de Morgan, Alabama, murió después de quedar atrapado dentro de su casa móvil el viernes por la noche, según Brandy Davis, de Morgan County Emergency Management.

Montones de escombros, aislamiento, vehículos dañados y muebles para el hogar es todo lo que queda de un parque de casas móviles en Rolling Fork, Mississippi. Rogelio V. Solis/AP

Los árboles caídos y los escombros de la tormenta ensucian y bloquean las carreteras. Las casas y los edificios estaban casi arrasados, con electrodomésticos, muebles y ropa tirados donde alguna vez estuvieron las paredes o los techos de las casas, muestran videos de la escena.

El mismo tornado “grande y destructivo” también se confirmó cerca de la comunidad de Coila, según el Servicio Meteorológico Nacional, que emitió una emergencia de tornado –el tipo más peligroso de advertencia de tornado– en Rolling Fork, Silver City y la cercana Anguilla.

Ha habido al menos 11 informes de tornados en Mississippi y Alabama en las últimas 24 horas, según el Centro de Predicción de Tormentas. Estos informes incluyen la tormenta que afectó a Rolling Fork, Silver City y Winona en Mississippi.

Todavía no está claro si fue un tornado de trayectoria larga o si las tormentas generaron múltiples tornados.

Hay corte de energía en partes de 3 estados

En respuesta a la desolación en Mississippi, el estado activó sus esfuerzos de apoyo médico, incluidas ambulancias adicionales y otros recursos de emergencia para los afectados por la avalancha de tormentas mortales, tuiteó el gobernador Tate Reeves el viernes por la noche.

“La búsqueda y el rescate están activos”, escribió Reeves. “Muchos en MS Delta necesitan su oración y la protección de Dios esta noche”.

Los tornados o tormentas severas que ocurren en la noche tienen el mayor potencial de ser peligrosos porque es menos probable que las personas sean notificadas a tiempo si están dormidas.

La amenaza de tormentas severas persistió durante la noche en ciertas áreas del norte de Alabama y el centro de Tennessee, que enfrentaron alertas y advertencias de tornados el sábado temprano.

Las tormentas dejaron sin electricidad a más de 100.000 hogares y negocios en Alabama, Mississippi y Tennessee a las 3:45 am. (hora del este), con más de 50.000 apagones reportados solo en Alabama, según el sitio de seguimiento PowerOutage.us.

En el condado de Morgan, Alabama, los escombros de la tormenta se extendieron por aproximadamente 1,6 kilómetros (1 milla), según un tuit de la oficina del sheriff del condado.

Los socorristas rescataron a siete personas que quedaron atrapadas en una casa grupal cuando los árboles y las líneas eléctricas colapsaron en las casas, dijo la oficina del alguacil. La agencia también respondió a un tráiler volcado y una casa rodante volcada con personas atrapadas dentro.

El sur se prepara para un fin de semana de tormentas

Más de 20 millones están en riesgo por las tormentas que impactarán en gran parte del sur y partes del medio oeste el domingo. Las principales amenazas serán vientos dañinos, granizo y tornados aislados a medida que la tormenta avance desde la costa este el sábado por la noche.

Existe un riesgo de nivel 2 de 5 en partes del sur para otra ronda de tormentas severas que traerán vientos dañinos, tornados aislados y granizo severo en el área. Las áreas afectadas incluirán Montgomery en Alabama, Jackson en Mississippi y Columbus y Macon en Georgia.

Múltiples rondas de tormentas son posibles a lo largo del domingo. Es probable que la primera ronda de tormentas severas continúe en partes de Alabama y Georgia el domingo por la mañana, trayendo consigo la amenaza de granizo. Estas tormentas luego avanzarán hacia el este hacia las Carolinas el domingo por la tarde, lo que representa una amenaza de vientos dañinos.

Se espera que se formen tormentas adicionales a lo largo de partes del este de Texas el domingo por la tarde y se pronostica que avancen hacia Louisiana, Mississippi y, finalmente, Alabama durante la tarde y la noche.

Una amenaza de nivel 1 de 5 incluye Rolling Fork y Silver City, Mississippi, que sufrieron graves daños por un tornado el viernes por la noche.

Las inundaciones también podrían representar una amenaza en partes del sur, ya que es posible que llueva de 5 a 10 centímetros (2 a 4 pulgadas) adicionales hasta el domingo.

Devon Sayers, Isabel Rosales, Jaide Timm-Garcia, Melissa Alonso, Sharif Paget, Keith Allen, Taylor Ward y Haley Brink de CNN contribuyeron a este reporte

