Lasso presenta “Eva”, su cuarto disco de estudio: “Muy trabajado y muy querido, 100% para mi base”

(CNN Español) – Lasso presentó “Eva”, su cuarto álbum de estudio. Se trata de una producción sin colaboraciones en sí, que solamente incluye el remix de “Ojos marrones”, uno de sus éxitos, el cual realizó junto a Sebastián Yatra.

Para la producción, el cantautor venezolano escribió más de 100 canciones, de las cuales solo 11 (sin el remix) fueron rescatadas. Y la mujer es el hilo conductor de las historias hechas canción de Lasso. Es un álbum dedicado e inspirado en ellas.

“Es un disco muy trabajado, muy querido en general. Yo creo que escribí como 100 canciones más o menos para este disco, y realmente es lo mejor que tengo, que a veces no es el caso. A veces uno tiende a sacar lo que tiene en el momento y en este caso no, fue muy buscado. Todo lo que está es algo que tiene mucho trabajo atrás”, contó Lasso a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom.

Lasso explica el génesis de “Eva”

En su mayoría, el disco se escribió a lo largo de 2021, excepto “Clavos” que fue compuesta antes de la pandemia. En el transcurso de ese año, el intérprete se inspiró en música de distintas décadas y cuyas referencias sonoras decantó en temas, como lo explicó en el desglose de cada una de las canciones en su cuenta de Instagram.

A pesar de estar bastante inspirado y de haber lanzado un disco, “Cuatro Estaciones”, el 2021 fue un año particularmente complicado para Lasso.

“Fue un año muy complicado para mí en general por el hecho de que nada de lo que yo saqué ese año funcionó, o funcionó muy por debajo de lo que todos pensamos. Entonces yo tenía como muchas contradicciones en la cabeza de lo que debía ser y lo que no debía ser”, relató.

En el proceso de escribir, algo que a Lasso le apasiona, dijo que tenía que buscar un sonido en específico, “tengo que ver quién soy a nivel musical. Una de esas es desprenderme de las colaboraciones para ver a qué sueno yo”, dijo.

En esa búsqueda, Lasso examinó géneros y épocas. Y precisamente de esa exploración musical es que se escogieron las canciones que forman parte de la obra.

“De repente, en un momento dado, estoy escuchando mucho a los ochenta, entonces la gran cantidad de cosas que estaba escribiendo son de los ochenta. Te vas con un vibe R&B, por ejemplo, entonces tienes como un momento R&B, donde todo es R&B. O un momento baladas, un momento de up tempos, de setentas, de cosas acústicas y de cada uno de esos momentos salen tres o cuatro canciones. En el disco está o la mejor de algún periplo o las mejores dos de algún periplo”, explicó Lasso.

La mejor canción que ha escrito Lasso

De la lista, las únicas canciones que se reservó para el momento del lanzamiento fueron: “Clavos”, “Perdón que no te perdono”, “Quédate con él” y “Eva”. Esta última, señaló Lasso, es la mejor canción que ha escrito en sus más de 10 años de carrera.

“Es mi canción preferida del disco. Creo que es mi preferida de todo mi repertorio, de toda mi vida completa. Creo que es la mejor que he hecho”, explicó Lasso. Además, según el venezolano, es la única que ha podido escuchar una y otra vez antes del lanzamiento de la producción.

El tema, que toma inspiración de canciones como “The Scientist” de Coldplay o “Wish You Were Here” de Pink Floyd, se convierte en una hermosa balada que celebra la existencia de la mujer.

“Yo siempre he estado enamorado de The Scientist de Coldplay, y (la canción) lo que tiene y, por los menos lo que a mí me hace sentir Coldplay, es como que todo está bien en general. Ellos tienen un manejo armónico de la calma. The Scientist es para mí como la mayor expresión de eso que te estoy diciendo. He tratado de copiar esa canción un trillón de veces y nunca lo había logrado hasta Eva”, contó Lasso a Zona Pop CNN.

Nadie dijo que sería fácil emular el sentimiento detrás de ese éxito de Coldplay, pero Lasso lo logró.

“(Eva) es la (canción) más humana, la más trabajada. Creo que la letra no tiene pérdida por donde la agarres, me parece que tiene un mensaje muy lindo (…) Es una canción que me da mucha paz”, agregó.

El venezolano compartió abiertamente que este tema es, además, el primero en su carrera que compone bajo la influencia de alucinógenos.

“Yo no soy una persona de drogas, nunca lo he sido, pero estaba en este lugar mágico grabando el disco en el medio de la nada y me dieron a probar un hongo y tuve como un momento de colores y viendo un poco cosas locas, y me vino esta canción”, contó Lasso.

“Clavos”, la canción que rechazaron otros artistas

Entre las peculiaridades del álbum está “Clavos”: un tema que Lasso escribió junto al grupo LAGOS (Luis Jiménez y Agustín Zubillaga) y la productora y compositora Ali Stone, y que fue rechazado por al menos una docena de cantantes.

“Es una canción que yo pude haber mandado como a 15 artistas femeninas y todas rechazaron la canción”, dijo Lasso.

A pesar de que había esperanza en el tema, explicó, nadie la quería cantar junto a él. “Es lo que todavía no entiendo, la verdad. Lo que creo que es un tema, tal vez… O sea, eso de ser clavo de alguien, no es algo (en donde) mucha gente quiera estar”, explicó.

La guitarra, la protagonista omnipresente

Si sigues la carrera de Lasso te darás cuenta que es uno de los pocos artistas latinos actuales que se planta en la tarima con guitarra en mano.

Ese instrumento, cuya maestría y soltura con sus cuerdas elogian sus colegas, es otra de las protagonistas omnipresentes de la producción. Como referencia, Lasso tomó a uno de los más grandes artistas del pop-rock latino, que también se ha distinguido por su intimidad con la guitarra: el colombiano Juanes.

“Yo soy guitarrista antes de ser cantante”, dice Lasso. “Toco muy bien la guitarra, mucho mejor de lo que canto. No hay mucha gente que toque la guitarra ahorita, ni tampoco que lo haga bien, ni que tenga mi misma influencia. Así como uno de mis grandes ídolos, que es Juanes, lo hizo en su momento, lo quería hacer yo también”, relató el cantante.

“Eva” fue ese escenario para mostrarse como un artista completo, capaz de escribir letras agudas y emotivas, así como sus excelentes habilidades de guitarrista, a pesar de que siempre le dio pena hacer solos, según cuenta.

El disco es una exploración muy personal y un trabajo hecho solamente para satisfacer sus propias necesidades musicales y las de su público.

“Toda esta premisa está hecha por el hecho que yo dije ‘yo nunca voy a tener un hit, voy a trabajar 100% para mi base’. No va a ser, como te digo, para hacer un hit, como había trabajado todo el 2021, sino voy a trabajar para la gente que me quiere y que me sigue”.

“Eva” (Universal Music) está disponible en las principales plataformas de streaming.

