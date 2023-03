Las duras palabras del juez a Alex Murdaugh en su sentencia

(CNN) — En un momento destacado, el juez que lideró el juicio por doble asesinato contra Alex Murdaugh habló en…

(CNN) — En un momento destacado, el juez que lideró el juicio por doble asesinato contra Alex Murdaugh habló en términos crudos y personales antes de la sentencia del exabogado este viernes por los homicidios de su esposa e hijo. El juez Clifton Newman dijo a Murdaugh que la imagen de su esposa e hijo deben “visitarlo” cada que cierra los ojos.

Así se dirigió Newman a Murdaugh antes de condenarlo a cadena perpetua.

La caída de un abogado prominente

“Este es uno de los casos más preocupantes para el juez, el Estado, la defensa y la cobertura mediática en todo el país”, dijo Newman. “Tenemos una esposa que ha sido asesinada. Un hijo que ha sido salvajemente asesinado. Un abogado, una persona de la respetada familia que ha controlado la justicia en esta comunidad durante más de un siglo, el retrato de su abuelo estaba colgado en la parte de atrás del juzgado y que tuve que ordenar que lo retiraran para garantizar que tanto el Estado como la defensa tuvieran un juicio justo”.

Condenan a Alex Murdaugh a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, por matar a su esposa e hijo

“Y he asistido al juicio, y no solo he asistido al juicio, sino que como juez que preside el jurado investigador del Estado he asistido y participado en la emisión de órdenes de registro de varios tipos, audiencias de fianza y he tenido que considerar muchas cosas. Tenemos este caso, y también estoy asignado a presidir otros 99 por lo menos, otros 99. Y el testimonio ha surgido en relación con esos otros casos. No haré ningún comentario con respecto a ningún otro asunto pendiente, ya que también se me han asignado esos casos”.

“También es particularmente preocupante, Sr. Murdaugh, porque como miembro de la comunidad legal, has ejercido ante mí, y nos hemos visto en varias ocasiones a lo largo de los años, y fue especialmente desgarrador para mí verte salir en los medios como un padre afligido que perdió a su mujer y a su hijo a ser una persona que fue acusada a la persona que los mató, y luego has participado en una conducta engañosa aquí en la sala del tribunal, aquí en el estrado, y como se establece por el testimonio a lo largo del tiempo que conduce desde el momento de la acusación y antes del momento de la acusación a este punto en el tiempo, sin duda, no tienes ninguna obligación de decir nada más que ‘inocente'”.

“Obviamente, como las apelaciones son probablemente esperadas o absolutamente esperadas, yo no esperaría una confesión de ningún tipo. De hecho, como he presidido casos de asesinatos en los últimos 22 años, todavía estoy por encontrar un acusado que pueda ir allí, que pueda volver a ese momento en el tiempo cuando decidieron apretar el gatillo o asesinar a alguien. No he conseguido que nadie, ningún acusado, ni siquiera los que se han confesado culpables, vuelva atrás para explicarme qué ocurrió en ese momento en el que decidieron apretar el gatillo, en el que decidieron cometer el crimen más atroz conocido por el hombre”.

Murdaugh admite haber mentido

“Este caso cumple los requisitos de la ley de pena de muerte con base en las circunstancias agravantes de que el acusado asesinara a dos o más personas mediante un acto o de acuerdo con un plan o una línea de conducta. No cuestiono en absoluto la decisión del Estado de no solicitar la pena de muerte. Pero al sentarme aquí en la sala del tribunal y mirar a mi alrededor los numerosos retratos de jueces y otros funcionarios del tribunal y reflexionar sobre el hecho de que durante el último siglo, tu familia, incluyéndote, ha procesado a personas en esta sala y muchas han recibido la pena de muerte, probablemente por conductas menores. Recuérdame la expresión que pronunciaste en el estrado. ‘Oh, qué enredada telaraña tejemos’. ¿Qué quisiste decir con eso?”

“Quise decir que cuando mentí, seguí mintiendo”, respondió Murdaugh.

“Y la pregunta es ¿cuándo terminará? ¿Cuándo terminará? Y ya ha terminado para el jurado, porque han llegado a la conclusión de que sigues mintiendo y mentiste durante todo tu testimonio. Y tal vez con la multitud de personas que hay aquí tal vez todos crean o el 80% o el 99% crean que mientes ahora con tu declaración de inocencia ante el tribunal. Tal vez crees que no importa que no hay nada que pueda mitigar una sentencia dado el delito, los delitos que se cometieron”.

Así está la familia Murdaugh: rodeada de acusaciones de crímenes, muertes y el juicio a Alex Murdaugh

Los opiáceos podrían haber convertido a Murdaugh en un “monstruo”

“Tuvimos una audiencia previa donde se presentó un aviso de coartada en este caso y tú afirmas haber estado en otro lugar en el momento del crimen, y luego, cuando todos los testigos te señalaron en la escena del crimen en los últimos minutos o días, cambiaste de dirección y admitiste haber estado allí. Y entonces eso requirió más mentiras, y seguiste mintiendo, y cuando cuestiono cuándo terminará, ya ha terminado para muchas de las personas que te escucharon y concluyeron que nunca terminará”.

“En tu alma, tienes que lidiar con ello. Y sé que tienes que ver a Paul y Maggie en la noche mientras intentas dormir. Estoy seguro de que te visitan por las noches”.

Murdaugh contestó, “todos los días y las noches”.

“No lo dudo”, contesó el juez. “Y seguirán haciéndolo. Y medita sobre la última vez que te miraron a los ojos, como tú miraste al jurado a los ojos”.

“Una persona que siempre fue tan sociable y amistosa provocó que su vida se enredara en una telaraña, en una situación como en la que se ha convertido la tuya. Es tan desafortunado porque tenías una familia tan encantadora de gente tan amigable, incluyéndote a ti. Pasar de eso a esto. Te han quitado la licencia para ejercer la profesión de abogado, has pasado de abogado a testigo y ahora tienes la oportunidad de hacer tu última apelación como exabogado.

“Ahora tienes la oportunidad de hacer tu apelación final como exabogado. Es realmente sorprendente que renuncies a este derecho en este momento. Y si optas por hacerlo, depende de ti. No estás obligado a hacerlo, pero tienes la oportunidad de hacerlo”, explicó Newman.

“Les repetiré que respeto a este tribunal. Soy inocente. Nunca, bajo ninguna circunstancia, haría daño a mi mujer Maggie y nunca, bajo ninguna circunstancia, haría daño a mi hijo Paw-paw”, insistió Murdaugh.

“Y puede que no hayas sido tú”, respondió Newman. “Podría haber sido el monstruo en el que te conviertes cuando tomas 15, 20, 30, 40, 50, 60 pastillas de opiáceos, y quizá te conviertes en otra persona. Eso ya lo he visto antes. La persona que está ante mí no es la que cometió el delito, aunque es el mismo individuo. Lo dejaremos así”.

Sentencia a Murdaugh por asesinato

“Puedo imaginarme ese día 7 de junio cuando un abogado es confrontado y confiesa haber robado más de US$ 500.000 a un cliente, y tiene a alguien como Mark Tinsley pisándole los talones persiguiendo la muerte de Mallory Beach y teniendo a un padre en su mayor parte en su lecho de muerte, puedo imaginarme, o no puedo realmente imaginármelo, pero sé que tuvieron que pasar bastantes cosas por tu mente ese día. Pero es asombroso que vengas a testificar que era un día cualquiera en el que mi mujer, mi hijo y yo estábamos disfrutando de la vida. No es creíble. No es creíble. Tú puedes convencerte de ello, pero obviamente, eres incapaz de convencer a nadie más de ello”.

“Por lo tanto, si quisieras probar cualquier argumento de este tipo como abogado, perderías todos los casos sobre eso, y los casos que no tendrás la oportunidad de argumentar más, excepto tal vez el tuyo, ya que te encuentres en el Departamento Correccional”.

“¿Algo más?”, preguntó el juez.

“No, señor”, respondió Murdaugh.

“Muy bien. Sr. Murdaugh, lo sentencio al Departamento Correccional del Estado por cada una de las acusaciones de asesinato en la muerte de su esposa Maggie Murdaugh. Lo sentencio por el término de su vida natural. Por el asesinato de Paul Murdaugh, a quien probablemente tanto amaba, lo sentencio a prisión por asesinarlo, por el resto de su vida natural. Esas sentencias serán consecutivas. Bajo el estatuto de un crimen en el que no hay otra acusación de otros crímenes, se le remite al Departamento de Correccionales. Y los agentes pueden seguir adelante con la imposición”.

