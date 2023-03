La BBC dice que Gary Lineker dejará de presentar Match of the Day tras la polémica en Twitter

(CNN) — La BBC anunció que Gary Lineker dejará de presentar el famoso programa Match of the Day, tras la…

(CNN) — La BBC anunció que Gary Lineker dejará de presentar el famoso programa Match of the Day, tras la polémica suscitada por un tuit que escribió a principios de semana.

Este martes, Lineker respondió “Santo cielo, esto es más que horrible”, a un video publicado en Twitter por el Ministerio del Interior británico en el que se anunciaba la política del Gobierno en materia de solicitantes de asilo.

Luego escribió: “No hay una gran afluencia. Acogemos a muchos menos refugiados que otros grandes países europeos. Esto es solo una política inconmensurablemente cruel dirigida a las personas más vulnerables en un lenguaje que no difiere del utilizado por Alemania en los años 30, ¿y yo estoy fuera de lugar?”.

En un comunicado este viernes, un portavoz de la BBC dijo que la decisión de que Lineker diera un paso atrás se produjo tras “extensas discusiones” con el exfutbolista y su equipo.

“Hemos dicho que consideramos que su reciente actividad en los medios sociales es una violación de nuestras directrices”, escribió el portavoz. “La BBC ha decidido que Lineker deje de presentar ‘Match of the Day’ hasta que hayamos acordado una postura clara sobre su uso de las redes sociales”.

“Cuando se trata de dirigir nuestra cobertura de fútbol y deportes, Gary es insuperable. Nunca hemos dicho que Gary deba ser una zona libre de opiniones, o que no pueda tener un punto de vista sobre los temas que le importan, pero sí hemos dicho que debe mantenerse bien alejado de tomar partido en cuestiones políticas partidistas o controversias políticas”, justificó la BBC.

La decisión ha suscitado numerosas reacciones en Internet. El presentador de televisión y exfutbolista Ian Wright declaró que no aparecerá en “Match of the Day” este sábado en respuesta a la decisión de la cadena.

“Todo el mundo sabe lo que Match of the Day significa para mí, pero le he dicho a la BBC que no lo haré mañana. Solidaridad”, tuiteó Wright.

Por su parte, el expresentador de BBC Breakfast y Football Focus, Dan Walker, tuiteó: “Solía sustituir a Gary Lineker en MOTD… no estoy seguro de que me apetezca este fin de semana. Qué desastre”.

CNN se puso en contacto con el equipo de Lineker para obtener una respuesta a la decisión.

