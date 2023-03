La amenaza de tiempo severo aumenta a medida que la tormenta occidental se dirige hacia el este de EE.UU.

(CNN) — El mismo sistema de tormentas que trajo tanta lluvia y nieve al oeste de Estados Unidos se está…

(CNN) — El mismo sistema de tormentas que trajo tanta lluvia y nieve al oeste de Estados Unidos se está desplazando hacia el este e intensificando, lo que supone un posible brote de tiempo severo que podría afectar a casi 70 millones de personas desde el valle del Mississippi hasta los valles de Ohio y Tennessee este viernes.

“Parece estar desarrollándose un escenario preocupante”, advirtió el Centro de Predicción de Tormentas. “Se esperan rachas intensas y dañinas, y varios tornados (algunos fuertes y de largo recorrido)”.

Este patrón meteorológico será similar a los que hemos visto repetidamente en los últimos meses, cuando un evento atmosférico fluvial o un sistema de tormentas que impacta en el oeste se intensifica a medida que se desplaza hacia el este, dando lugar a un brote de tiempo severo a través de la sección media del país.

Hay una pequeña probabilidad de tormentas este jueves en las Llanuras, incluyendo Oklahoma City, Tulsa, Sioux Falls y Topeka. También podríamos ver vientos con rachas, granizo y la posibilidad de un tornado aislado.

Sin embargo, la amenaza severa aumenta este viernes.

A regional outbreak of severe thunderstorms is forecast Friday, March 31. The most intense storms, capable of damaging gusts , a few tornadoes (some strong & long-tracked), & large hail are expected from the Mid-MS Valley to the Mid-South. More details: https://t.co/QMmU4tBZDt. pic.twitter.com/m3SGTxSF8S

— NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) March 30, 2023

El centro de tormentas ha colocado un nivel 4 de 5 de “riesgo moderado” de tiempo severo para casi 4 millones de personas en dos áreas separadas a lo largo del río Mississippi: Para partes del noreste de Arkansas, el Bootheel de Misuri y el oeste de Tennessee, incluido Memphis, y para partes del este de Iowa y el noroeste de Illinois.

Lugares como Cedar Rapids, Davenport y Iowa City están incluidos en la amenaza de tiempo severo.

Sigue las tormentas aquí

“Las cosas todavía se ven bastante volátiles en nuestra región para el viernes”, dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Quad Cities, Iowa. “Se prevé que los movimientos de las tormentas superen los 80 km/h, dados los fuertes campos de viento, por lo que la gente debería planificar con antelación los refugios en caso de que se produzcan fenómenos meteorológicos severos, ¡ya que estas tormentas se moverán rápidamente!”.

SPC has upgraded much of the area to a Moderate (level 4 out of 5) risk for severe storms for Friday from 2 to 8 PM. Damaging winds to 70 MPH, tornadoes, and large hail will all be possible. The storms will be moving at 50+ MPH, so you will have little time to seek shelter! pic.twitter.com/cv50egSMYt

— NWS Quad Cities (@NWSQuadCities) March 30, 2023

Una zona más amplia que se extiende desde el norte de Iowa y el suroeste de Wisconsin hasta el centro de Mississippi y el sur de Arkansas se encuentra bajo un “riesgo aumentado” de nivel 3 sobre 5 de tiempo severo.

Esta amenaza afecta a más de 14 millones de personas en lugares como Nashville, St. Louis, Des Moines y Little Rock.

“Inicialmente podría haber una pequeña amenaza de tornado con las tormentas a medida que entran en nuestros condados del oeste, pero una línea de tormentas con una amenaza de vientos dañinos en línea recta será en última instancia la principal preocupación”, explicó la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Nashville.

Los vientos podrían alcanzar los 112 km/h y es posible que caiga granizo.

Muchas de estas tormentas continuarán durante la noche, creando un escenario aún más peligroso porque la gente está durmiendo.

Cuatro consejos de seguridad que te podrían salvar la vida ante un tornado

Este fenómeno meteorológico se produce una semana después de que un mortífero brote de tornados matara a decenas de personas, muchas de ellas en Mississippi.

Sobrevivientes del devastador tornado en Mississippi cuentan su experiencia 2:45

“Para esta semana nuestra mayor probabilidad de tiempo severo está un poco al norte de donde estaba la semana pasada”, dijo a CNN el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Amber Schlessiger. Schlessiger dice que la región golpeada con fuerza hace una semana debe estar preparada. “La gente va a estar dormida y no pondrá sus alarmas hasta la mañana siguiente, por lo que necesitan tener una manera de ser despertados”.

También existe amenaza de tiempo severo para más de 31 millones de personas desde el sur de Minnesota y Wisconsin hasta partes del este de Texas, el norte de Louisiana, Mississippi y Alabama.

Vientos con rachas, granizo de gran tamaño y la posibilidad de tornados aislados son posibles a medida que las tormentas de rápido movimiento se dirigen hacia el este.

Junto con la amenaza severa, las fuertes lluvias podrían provocar inundaciones. El centro de predicción ha destacado un área que se extiende desde el este de Oklahoma a Kentucky para un ligero riesgo de lluvias excesivas.

“Tasas por hora de más de 1-2 (pulgadas) son posibles, con estas tasas por hora en gran medida impulsando la amenaza de inundaciones repentinas, ya que la mayor parte de la precipitación pronosticada se espera durante un periodo de 3-6 horas”, explicó el centro de predicción.

Cómo ayudar a las víctimas del tornado de Mississippi

Posibilidad de ventisca

Las fuertes nevadas se extenderán por gran parte del Alto Medio Oeste, añadiéndose a su ya destacada temporada invernal.

“Los avisos relacionados con el clima invernal están en vigor desde Dakota del Sur hacia el este en Minnesota y Wisconsin para el potencial de los totales de nieve en general, entre 3-6 (pulgadas), con totales localmente más pesados de 10 (pulgadas) como posibles”, dijo el centro de predicción.

Junto con las fuertes nevadas, ráfagas de viento de hasta 80 km/h podrían provocar una tormenta blanca.

“Ráfagas de viento detrás del frente de más de 80 km/h conducirán a áreas de nieve en ráfagas y condiciones de ventisca, haciendo que los viajes sean peligrosos o imposibles”.

Las temperaturas seguirán siendo inusualmente frías, con máximas de entre -6 a 4 grados Celsius para este jueves y viernes.

Las mínimas nocturnas descenderán más este sábado por la mañana.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.