Kelly Clarkson habla sobre la realidad de su divorcio

(CNN) — Kelly Clarkson dice que no volverá a casarse, pero que está abierta a encontrar el amor nuevamente. También relató cómo se comprometió a apoyar a sus hijos mientras se adaptan a la realidad del divorcio.

La cantante habló recientemente sobre su separación de Brandon Blackstock, el padre de sus dos hijos, y sobre el impacto que ha tenido en su familia.

“Literalmente les pregunto a mis hijos todas las noches cuando estamos juntos: ‘¿Estás feliz? Y si no lo estas, ¿qué podría hacerte más feliz?’”, dijo Clarkson en “The Angie Martinez IRL Podcast”. “’A veces’, dicen, especialmente en los últimos dos años. Y me afecta y quiero que sean honestos, así que nunca les digo ‘Dios, no me digas eso’, pero muchas veces me comentan ‘Sabes, estoy muy triste. Ojalá mamá y papá vivieran en la misma casa'”.

Luego agregó: “Estoy criando ese tipo de personas. Quiero que sean honestos conmigo”.

Clarkson dijo que haber crecido en una familia de padres divorciados la ayudó a comprender mejor los sentimientos alrededor de eso.

“Simplemente me siento con ellos y les digo, ‘Lo entiendo. Yo también vengo de una familia de padres divorciados. Lo entiendo. Apesta’”, dijo. “Pero vamos a resolverlo. Y nosotros dos los amamos mucho. Pienso en comunicarme con ellos y no tratarlos como adultos, porque no lo son, pero tampoco tratarlos como niños. No son sentimientos menores. Son grandes sentimientos, y son grandes emociones”.

Clarkson y Blackstock se separaron en junio de 2020, y la cantante dijo que había sido por diferencias irreconciliables. Mencionó que si bien no planea volver a casarse, sí quiere encontrar el amor.

“No me voy a casar”, dijo. “En mi vida, he pasado por un par de divorcios en mi propia familia cuando era niña. Me encantaría enamorarme. Me encantaría encontrar a alguien y enamorarme y hacer eso, pero tengo hijos y por eso lo digo”.

