Jamie Lee Curtis gana su primer Oscar y recuerda a sus padres, estrellas de cine que nunca obtuvieron el galardón

(CNN) — Jamie Lee Curtis ganó su primer Oscar y logró un hito que sus padres, estrellas de cine nominados…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Jamie Lee Curtis ganó su primer Oscar y logró un hito que sus padres, estrellas de cine nominados a un premio de la Academia cada uno, no obtuvieron.

La actriz de Hollywood, famosa descendiente de la estrella de “Psycho” Janet Leigh y el actor de “Some Like It Hot” Tony Curtis, se llevó a casa el galardón a la mejor actriz de reparto en los Oscar este domingo por su aclamada actuación en “Everything Everywhere All at Once”.

Durante su emotivo discurso, Curtis, de 64 años, se aseguró de recordarle al mundo sus raíces de Hollywood, y el hecho de que sus difuntos padres nunca llegaron al podio.

Ganadores Premios Oscar 2023: lista completa por categorías

Oscars 2023: ganadores, momentos destacados y más sobre los premios 8:13

“Sé que parece que estoy parada aquí sola, pero no es así. Soy cientos de personas”, dijo Curtis, antes de enumerar a sus compañeros de trabajo en “Everything Everywhere All at Once”. Entonces agregó: “Acabamos de ganar un Oscar”.

Curtis agradeció a su familia y a los seguidores de las “películas de género” que ha hecho.

En los momentos finales de su discurso, Curtis dijo: “Y mi madre y mi padre fueron nominados a los Oscar en diferentes categorías. Acabo de ganar un Oscar”.

Leigh fue nominada a mejor actriz de reparto en 1960 por su papel en “Psycho” de Alfred Hitchcock, mientras que Tony Curtis recibió una nominación en 1958 a mejor actor principal por su actuación en “The Defiant Ones”.

Tony Curtis, Janet Leigh y Jamie Lee Curtis. (Crédito: Jim Smeal/Ron Galella Collection/Getty Images)

En diciembre, Curtis intervino en la conversación sobre el nepotismo después de que Vulture.com apodara 2022 “El año del nepo baby” en una serie de artículos sobre el privilegio de las celebridades con padres famosos.

“No hay un día en mi vida profesional que pase sin que me recuerden que soy hija de estrellas de cine”, escribió en ese momento, y agregó que “la conversación actual sobre los nepo babys está diseñada para tratar de disminuir y denigrar y duele”.

¿Qué es un “nepo baby” y por qué todos hablan de ellos?

Curtis, cuyos créditos actorales incluyen “Freaky Friday” de Disney y “Halloween”, señaló que, si bien había navegado su carrera actoral de décadas “con las ventajas que me trajo mi fama asociada y reflejada”, no estaba de acuerdo con la “suposiciones y comentarios sarcásticos de que alguien relacionado con otra persona que es famosa en su campo por su arte, de alguna manera no tendría ningún talento”.

La madre de dos agregó: “Me he dado cuenta de que eso simplemente no es cierto”.

Curtis también se burló de su apodo de “Nepo Baby” en los premios SAG del mes pasado, donde ganó el premio a la actuación destacada de una actriz de reparto.

Durante su discurso, le dijo a la audiencia: “Sé que me miran y piensan ‘nepo baby’, por eso está ella allí, y lo entiendo totalmente”, dijo Curtis. “Pero la verdad es que tengo 64 años y esto es simplemente asombroso”.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.