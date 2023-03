Genaro García Luna espera su sentencia “en shock”, revela su abogado César de Castro a CNN

(CNN Español) –– Mientras espera su sentencia en Estados Unidos, Genaro García Luna ha tenido tiempo de procesar la fuerte…

(CNN Español) –– Mientras espera su sentencia en Estados Unidos, Genaro García Luna ha tenido tiempo de procesar la fuerte realidad de que podría pasar el resto de su vida en la cárcel, reveló su abogado defensor César de Castro, en una amplia entrevista con CNN. Y agregó que, aun así, el exsecretario de Seguridad Pública de México sigue en shock.

Después de un proceso de seis semanas, el 21 de febrero un jurado en Nueva York declaró culpable a García Luna de cuatro cargos relacionados con narcotráfico y uno por haber mentido a las autoridades estadounidenses de inmigración. Fiscales federales acusaron a quien fue la máxima autoridad policíaca de México de haber aceptado millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa, al mismo tiempo que se le consideraba uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en la guerra contra las drogas.

En la primera entrevista individual que concedió a los medios tras darse a conocer el veredicto, De Castro habló sobre todo lo que sucedió durante el juicio, incluido cuando el presidente de México, Andres Manuel Lopez Obrador, dijo que lo demandaría. También se refirió a la credibilidad de los testigos contra su defendido, la evidencia que no llegó a presentar la Fiscalía y lo que sigue para García Luna.

¿Apelará el exfuncionario el fallo del jurado, decidirá cooperar con el gobierno estadounidense o dará una entrevista para dirigirse al pueblo mexicano?

Lo siguiente es gran parte de la conversación entre De Castro y María Santana, corresponsal de CNN en Nueva York.

García Luna aún podría colaborar con el Gobierno de Estados Unidos

Genaro García Luna permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en Brooklyn mientras espera el día de su sentencia, que está programada para el 27 de junio. Enfrenta una condena de entre 20 años y cadena perpetua.

Santana: El día del veredicto dijo que Genaro García Luna estaba en shock con la decisión del jurado. ¿Qué piensa ahora? ¿Sigue en shock?

De Castro: Creo que, como para cualquiera en sus circunstancias, es un momento impactante en el juicio. Es un momento bastante intenso del juicio. Entonces, todos nosotros experimentamos ese tipo de momento de shock. Para él, en este caso, tengo que decir que a todos mis clientes parece abrirles los ojos sobre nuestro sistema.

Santana: ¿De qué manera?

De Castro: En el sentido de ¿dónde estaba el resto de la evidencia? ¿Dónde estaba la corroboración de algunos de los peores criminales que testificaron en ese juzgado? ¿Puede el Gobierno realmente presentar un caso basado solo en los cooperantes? ¿Cuándo iban a mostrar las grabaciones?

Se pensó: Ciertamente, el gobierno de Estados Unidos va a lanzar un enorme martillo y vamos a ver el poder del Gobierno estadounidense, pero al final del día, fueron seis, o lo que sea, los colaboradores. Pero, en realidad, como le dije al jurado en mis argumentos finales, en verdad se reduce a dos. Su primero y su último testigo que, en nuestra opinión, tenían poca o ninguna credibilidad.

Santana: ¿Tuvo Genaro García Luna la oportunidad de colaborar con el Gobierno y, si es así, por qué no colaboró? ¿Se arrepiente ahora de no haberlo hecho?

De Castro: Casi todos los acusados tienen esa oportunidad. Entonces yo diría que sí, él había tenido esa oportunidad antes. No lo hizo y fue a juicio. ¿Arrepentirse? No, en primer lugar. En segundo lugar, el juicio estableció que muchos testigos optaron por cooperar después de su sentencia en el caso. Hay dos formas de cooperar, antes y después, en cualquier momento.

Santana: ¿Puede colaborar aun siendo hallado culpable y sentenciado? Porque una de las cosas que muchas personas se preguntan es si él tiene información, pruebas de que personas en un nivel más alto que él, vamos a decir expresidentes, sabían o estaban involucrados en aceptar sobornos, trabajar con narcotraficantes, ¿por qué no presentarlo, por qué no hablar?

De Castro: Vuelvo a lo que dije antes, esa es una opción. Él puede hacer eso y sabrá que esa es una opción. Sin duda lo discutiremos. Él puede explorar esas opciones, puede hacer eso conmigo. Él siempre ha mantenido sus opciones abiertas. Cualquiera debería saber lo que puede y no puede hacer. Hablaré con él sobre eso y veremos qué sigue.

Santana: Desde la prisión en Brooklyn donde está recluido, ¿está García Luna al tanto de todas las reacciones, las repercusiones que ha tenido este juicio? Por ejemplo, ¿vio el comunicado del expresidente Felipe Calderón después del veredicto? El expresidente defendió su gestión en contra de los narcotraficantes, del narcotráfico durante su Gobierno, pero no salió a defender a Genaro García Luna.

De Castro: No creo que él este consciente en la medida en la que estás hablando de la reacción en México porque en la cárcel están algo aislados. Pero, por supuesto, hay medios de comunicación y, por supuesto, nos reunimos con él y él puede comunicarse con su familia. Él está consciente del comunicado.

Santana: ¿Cuál fue su reacción?

De Castro: Realmente no hemos hablado mucho de eso. Para mí, te diré cuál fue mi reacción, que creo que fue similar para él. Eso realmente no me sorprendió. Como le digo a la mayoría de mis clientes, aprendes muy rápido cuando te arrestan y acusan en Estados Unidos, especialmente en un caso de alto perfil, quién permanecerá a tu lado y quién no, y quién estará en el medio o no puede, necesariamente, tomar una posición, por decirlo así. Así que este ha sido un proceso bastante solitario para esta familia. Ha habido muy pocos que han venido a estar a su lado.

Santana: ¿Dará Genaro García Luna una entrevista en algún momento? Por la figura que fue, jefe de toda la seguridad del país, y al que la gente le puso tanta confianza, ¿no crees que debería dar la cara y hablarle directamente a México?

De Castro: Por supuesto, él quiere. ¿Quién no lo haría, por todas las razones que acabas de decir? En primer lugar, es su país, él ama a su país. Es un patriota y trabajó muy de cerca con el gobierno de Estados Unidos. Pero ¿quiere hablar y dar una entrevista? Estoy seguro de que no puedo aconsejarle que haga eso en este momento. Tenemos que ir a la sentencia, tenemos cuestiones legales que desafiar. Creo que puede querer hacer eso en el futuro, eso realmente depende de él y su familia. Pero sé que ciertamente lo haría, querría hacer eso.

La defensa piensa apelar el fallo

Antes de apelar su condena, García Luna tiene que ser sentenciado, explicó De Castro. La defensa tiene 14 días a partir de la fecha en la que la corte dicta una sentencia para presentar una notificación a la corte de apelaciones y, a partir de ese momento, tiene tres meses para presentar una moción con sus argumentos ante el tribunal.

Santana: Dijo que estaban pensando apelar el fallo del jurado, ¿aún está bajo consideración, y bajo qué fundamento piensan apelar?

De Castro: Tenemos que revisar toda la transcripción del juicio. Creo que una cosa que la gente muy a menudo no entiende aquí en Estados Unidos y en el mundo es que, en nuestro sistema, se basa únicamente en aquello que está registrado, no es un juicio doble. No presentamos nuevas pruebas a la Corte de Apelaciones.

Santana: ¿No puede decir ‘Fiscalía: Encontramos esta otra cosa’ e ir a presentarla durante el proceso de apelación?

De Castro: Ellos no pueden hacer eso, nosotros no podemos hacer eso. Porque, qué pasa si surge algo nuevo donde encuentro algo que: ‘Wow, esto desmiente por completo el testimonio de uno de los testigos’. Hay un vehículo para eso. Simplemente no es la apelación directa. Tenemos que presentar una moción por separado que permita impugnar una condena basada en nuevas pruebas. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, consideraremos cuáles son todos nuestros argumentos, pero ciertamente podemos cuestionar la suficiencia de la evidencia para que tal vez sea un motivo, y buscaremos otros motivos que queremos levantar.

La Fiscalía excluyó evidencias por orden del juez

Santana: Vamos a hablar de la evidencia que no presentó la Fiscalía, y fue todo sobre las finanzas, adquisiciones, los activos de Genaro García Luna después de 2012, después de que salió del gobierno. ¿Por qué se excluyó?

De Castro: El Gobierno quería decir que era rico: ‘Era rico y mira, eso muestra que de alguna manera fue sobornado por el cártel o de alguna manera estaba en la cama con el cártel’. Seguramente pensarías que 10 años después intentarán decir que podemos seguir el rastro del dinero o que tenemos una razón para creer que parte de su riqueza posterior a 2012 estaba conectada con el cártel. Nos acercamos más y más al juicio, y eso nunca se materializó. Hicimos nuestra moción, que decía que todo lo que sucedió después de 2012 debía ser excluido. El Gobierno es libre de tener una teoría y decir: ‘Oh, no, creemos que está escondiendo el dinero o lo que sea’. Pero no lo probaron, y la corte estuvo de acuerdo y dijo: ‘Bueno, eso sería solo especulación, así que no voy a permitirlo. Está descartado a menos que puedas demostrar que existe una conexión de que el cártel de alguna manera estaba financiando su estilo de vida posterior a 2012’.

Santana: Tampoco se habló durante el juicio de lo que sabían las autoridades estadounidenses sobre las actividades de García Luna. ¿Qué sabían y cuándo lo supieron? De hecho, un día después del veredicto, el senador de Iowa Chuck Grassley, uno de los republicanos de más alto rango en el Congreso, envió una carta a los jefes de la DEA y el FBI preguntando qué sabían las agencias sobre la corrupción y actividad criminal de García Luna y exigiendo pruebas, incluyendo grabaciones que puedan ampliar, arrojar nueva luz en este caso. ¿Qué piensas sobre eso?

De Castro: Bueno, entiendo que la hipótesis de esa carta era: Escuchen, el jurado ha hablado y ha condenado al señor García Luna por importación, por ayudar al cártel a importar todas estas drogas. Sí, averígüenlo… esperen un minuto. La narrativa [durante el juicio] fue, ¿cómo pasa la droga por México? A través de la corrupción. ¿Es creíble, si eso fuera realmente cierto, que pasa en la frontera? Se detiene allí mismo y luego no hay forma de que sobornen a nadie más o hagan cualquier otra cosa. Es como que por arte de magia ahora se convierte en una operación clandestina para transportar la droga a Chicago, Nueva York, Los Ángeles, todos los grandes centros de nuestro país, y creo que la pregunta que la gente se hace, y no puedo hablar por Chuck Grassley y su equipo, pero bueno es: ¿Qué sabía potencialmente la DEA, el FBI, cualquiera? Para mí, la única forma de entender eso es mirar hacia atrás a nuestro juicio. El Gobierno, en sus obligaciones de descubrimiento, me ha dado montones y montones de grabaciones, tengo demasiadas, déjame decirte. Pero nada de eso está relacionado con el señor García Luna. De lo contrario, el Gobierno lo habría presentado en el juicio. Todos piensan que se guardaron esas cosas. No, hay muchas grabaciones. Le pregunté a su primer testigo, él dijo que grabaron a las personas, y no han presentado ni una sola grabación.

García Luna podría ser deportado a México para enfrentar cargos de corrupción

El gobierno de México actualmente trabaja en demandas legales para intentar recuperar más de US$ 700 millones que, según el presidente López Obrador, fueron robados al Estado por García Luna y otros funcionarios corruptos. Fondos, de acuerdo con el presidente, gracias a los cuales García Luna y su familia han podido vivir una vida millonaria en Miami, con la compra de varias propiedades y otros artículos de lujo.

En respuesta, De Castro dijo que García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, rechazan las acusaciones del gobierno de México y afirman que ninguno de ellos estuvo involucrado en cualquier tipo de corrupción. Ellos no tienen por ahora un abogado que los represente en cualquiera de esos asuntos en México porque el gobierno de ese país no los ha acusado formalmente de esos delitos, aseveró De Castro.

Santana: El gobierno de México ha lanzado investigaciones de corrupción contra Genaro García Luna, también contra su esposa, Linda Cristina Pereyra, ¿está representando a la familia, a Genaro García y a su esposa durante este proceso?

De Castro: Bueno, yo ciertamente tengo participación porque está pasando como parte de mi defensa de Genaro García Luna. Como sabes, el tribunal me ha designado para representarlo en el caso penal. Entonces, la respuesta es no, en términos de que no represento a Cristina ni a Genaro en esas acciones separadas. Además, no ejerzo en México porque, si van a iniciar acciones, necesitará un abogado allí.

Pero el problema con eso es que, primero, trajeron una demanda en Florida en medio de este caso diciendo que él era rico en Miami porque tenían algún tipo de lavado de dinero fraudulento o algo relacionado con contratos que él y las empresas relacionadas con él recibieron del Gobierno mexicano para los servicios de seguridad. No están diciendo que es rico del narcotráfico. Eso es un poco extraño, dado que fue en Florida, el Distrito Este lo está procesando por enriquecerse siendo narcotraficante. Es confuso. Así que realmente no lo entiendo y creo que todo se relaciona con lo que ocurrió en 2012, esa evidencia que fue excluida de 2012.

Santana: Están hablando de US$ 700 millones, una mansión valorada en 4 millones, apartamentos en una isla privada de 2 millones, otro condominio de US$ 1 millón. ¿Cómo se explica esto, que tengan todas esas propiedades valoradas en tanto dinero, él siendo un funcionario público toda su carrera y ella una empresaria con pequeños negocios?

De Castro: Primero, el diablo está en los detalles, ¿no? Es muy extraño que por años han estado investigando a los García Luna. ¿Qué dijo el gobierno en sus argumentos finales? Creo que 10 años. Tardaron 10 años en preparar el caso que presentaron en el Distrito Este. Les tomó 10 años armar eso y eso se basó solo en cooperantes. Nada de eso fue presentado. Todas estas otras propiedades, no sé de dónde vienen. Estados Unidos y México trabajaron muy de cerca en este caso.

Santana: ¿Pero él es dueño de todo esto, tiene todas estas propiedades?

De Castro: No sé. He escuchado que hubo una conferencia de prensa o algo así. Ni siquiera he revisado cuáles son esas propiedades. Las propiedades de las que tenemos conocimiento y de las que tiene conocimiento el Gobierno de Estados Unidos, después de 10 años de una investigación forense que, por cierto, estaban haciendo con el Gobierno de México, fueron las propiedades que discutimos en nuestra moción. Estas cosas nuevas, ni siquiera sé de lo qué están hablando.

Santana: ¿Podría Genaro García Luna ser extraditado a México para enfrentar estos cargos?

De Castro: La respuesta corta es sí. ¿Por qué? Primero, fue condenado, acaba de ser condenado por un delito. Su familia son ciudadanos [de EE.UU.], así que ese es un tema diferente, pero él es un residente permanente legal [en el país]. Ha sido condenado por un delito. Por lo tanto, sería deportado luego de cumplir su condena. Entonces, tiene que ser sentenciado. Ciertamente, vamos a apelar, pero suponiendo que no podamos revertir su condena de alguna manera, y él tiene que cumplir la sentencia que sea, la pregunta es qué sucede después de que cumple su condena.

Santana: Pero, estamos hablando de una larga sentencia. Podría ser de entre 20 años a vida en la cárcel, ¿no podría esto suceder antes de cumplir esos años en la cárcel?

De Castro: Generalmente, no. Pero esa es una conversación más política. Eso es algo entre países que tienen que tener una conversación.

De Castro le responde a López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho en sus conferencias de prensa que analizaba presentar una demanda contra César de Castro. Eso, luego de que el abogado mencionó su nombre durante el juicio contra García Luna basándose en unas notas sobre declaraciones previas de uno de los testigos de la Fiscalía. Esas notas mencionan supuestos sobornos presuntamente destinados a la campaña presidencial de López Obrador en 2005. En esa audiencia, ante la pregunta de De Castro el testigo se desmarcó de esas declaraciones y dijo que no eran ciertas.

Santana: Durante el juicio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que trató de implicarlo en un esquema de sobornos y de aceptar millones de dólares de narcotraficantes mediante un intermediario para su campaña presidencial, ¿puedes explicar qué fue lo que pasó en ese momento?

De Castro: Creo que la forma de responder a esa pregunta es comenzar con lo que hago como abogado defensor, que es hacer preguntas a los testigos y debo tener una base de buena fe para hacerlas, y si tengo una base de buena fe, que puede provenir de varias fuentes, puede provenir de afuera de lo que ha sido proporcionado por el Gobierno o de lo que ha sido proporcionado por el Gobierno. La mayoría de las veces, de ahí es de donde proviene, de la información que me ha proporcionado el gobierno, como documentos, apuntes de reuniones, cosas así. Y creo que lo que vieron en el juicio fue cuando yo estaba haciéndole una pregunta a un testigo, al Rey Zambada, basada en entrevistas previas que había tenido durante una serie de años con el gobierno. Mi enfoque con El Rey Zambada era desacreditar al Rey Zambada para establecer que él no es creíble. Creo que hicimos un gran trabajo como equipo con cada uno de los testigos que se presentó.

Santana: ¿Le impactó ese momento, personalmente, toda la atención que se le dio y las palabras de Andrés Manuel López Obrador?

De Castro: No esperaba la agresividad que recibí al hacer esas preguntas. Viene con el territorio, lo entiendo. Soy abogado defensor, a la gente no le gusta lo que hacemos, pero sí recibí y sigo recibiendo muchas reacciones de los que son o dicen ser simpatizantes del presidente. Nunca he escuchado nada del presidente. Quiero decir, sé que da sus conferencias matutinas, pero nadie relacionado con el presidente me ha amenazado ni nada por el estilo. Ciertamente, los simpatizantes han cruzado ciertas líneas que han hecho mi vida o han tratado de hacer mi vida incómoda. No ha funcionado, pero lo han intentado.

Santana: ¿Cómo le responde al presidente, si pudiera decirle algo, y quizás vea esto?

De Castro: Diría que revisé la transcripción, e hice mi trabajo, hice lo que se me exige como abogado defensor. Y, como dije antes, miré el bosque para ver los árboles. Yo creo que tumbamos los testigos cooperantes que presentó el Gobierno de Estados Unidos y establecimos que no son testigos creíbles. El jurado no estuvo de acuerdo. Respetamos el veredicto del jurado, pero no estamos de acuerdo en la credibilidad de estos testigos. Y creo que, si el presidente mirara nuestros contrainterrogatorios de todos los testigos, incluido el de El Rey Zambada, vería que hicimos un gran trabajo desacreditando a un individuo que aparentemente afirma haber estado relacionado con él de alguna manera.

Santana: ¿Tendría el presidente algún caso en su contra?

De Castro: No, ningún caso.

Yilber Vega y Fidel Gutiérrez colaboraron con este reporte.

