First Republic obtiene un rescate de US$ 30.000 millones de los grandes bancos de EE.UU.

Nueva York (CNN) — First Republic Bank, que se enfrenta a una crisis de confianza de los inversores y clientes,…

Listen now to WTOP News

Nueva York (CNN) — First Republic Bank, que se enfrenta a una crisis de confianza de los inversores y clientes, recibirá un salvavidas de US$ 30.000 millones de un grupo de los bancos más grandes de Estados Unidos.

“Esta muestra de apoyo de un grupo de grandes bancos es muy bienvenida y demuestra la resiliencia del sistema bancario”, dijo este jueves el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Caen las acciones de First Republic Bank tras las rebajas de calificación de Fitch y S&P ante la preocupación sobre los depósitos

Los principales bancos incluyen JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y Truist.

La infusión de US$ 30.000 millones le dará al prestamista de San Francisco el efectivo que tanto necesita para cumplir con los retiros de los clientes y reforzar la confianza en el sistema bancario de EE.UU. durante un momento tumultuoso para los prestamistas.

Un portavoz de First Republic se negó a comentar.

Los mercados están al límite por problemas de liquidez

Las acciones de First Republic se detuvieron varias veces por volatilidad este jueves. La acción subió brevemente un 22% por la tarde después de caer más de un 30% más temprano en el día.

Los problemas del banco reflejan las continuas preocupaciones sobre el sistema bancario tras el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank.

¿Quién es el culpable del colapso de SVB? 1:11

Tanto Fitch Ratings como S&P Global Ratings rebajaron la calificación crediticia de First Republic Bank este miércoles por la preocupación de que los depositantes pudieran retirar su efectivo.

Muchos bancos regionales, incluido First Republic, tienen grandes cantidades de depósitos no asegurados por encima del límite de US$ 250.000 de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés). Aunque no está cerca del porcentaje masivo de depósitos no asegurados de SVB (94% de su total), First Republic tiene un 68% considerable del total de depósitos que no están asegurados, según S&P Global.

Eso llevó a muchos clientes a salir del banco y poner su dinero en otra parte, creando un problema para First Republic: tiene que pedir dinero prestado o vender activos para pagar a los clientes sus depósitos en efectivo.

¿Está seguro mi dinero? ¿Es seguro el sistema bancario? Respuestas a tus preguntas sobre el colapso de Silicon Valley Bank

Para ganar dinero, los bancos utilizan una parte de los depósitos de los clientes para otorgar préstamos a otros clientes. Pero First Republic tiene una relación de pasivo a depósito inusualmente alta del 111%, dice S&P Global. Eso significa que el banco ha prestado más dinero del que tiene en depósitos de los clientes, lo que lo convierte en una apuesta especialmente arriesgada para los inversores.

La Reserva Federal creó un sistema de préstamos diseñado para evitar que los bancos regionales quiebren después del colapso de SVB. La instalación permitirá a los bancos dar a la Fed sus bonos del Tesoro como garantía para préstamos a un año. A cambio, la Fed les dará a los bancos el valor que los bancos pagaron por los bonos del Tesoro, que se desplomaron el año pasado debido a que la Fed subió las tasas de interés.

Esa extraordinaria intervención federal parece haber sido insuficiente para mantener satisfechos a los inversores.

First Republic anunció este domingo un acuerdo con JPMorgan para obtener acceso rápido a efectivo si es necesario, y el banco dijo que tenía US$ 70.000 millones en activos no utilizados que podría usar rápidamente para pagar los retiros de los clientes si fuera necesario.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.