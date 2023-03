Finlandia encabeza la lista de los países más felices del mundo para 2023; Costa Rica es el más feliz de Latinoamérica

(CNN) — Hay motivos para el optimismo en el último informe sobre la felicidad mundial. Por un lado, la benevolencia…

Por un lado, la benevolencia es aproximadamente un 25% más alta que antes de la pandemia.

“La benevolencia hacia los demás, especialmente la ayuda a los extraños, que aumentó drásticamente en 2021, se mantuvo alta en 2022”, dijo John Helliwell, uno de los autores del Informe sobre la felicidad mundial, en una entrevista con CNN.

Y la felicidad global no se ha visto afectada en los tres años de la pandemia de covid-19. Las evaluaciones de vida de 2020 a 2022 han sido “notablemente resistentes”, dice el informe, con promedios globales básicamente en línea con los tres años anteriores a la pandemia.

“Incluso durante estos años difíciles, las emociones positivas se han mantenido el doble de frecuentes que las negativas, y los sentimientos de apoyo social positivo son el doble de fuertes que los de soledad”, dijo Helliwell en un comunicado.

El informe, que es una publicación de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, se basa en datos de encuestas globales de personas en más de 150 países. Los países se clasifican según la felicidad en función de sus evaluaciones de vida promedio durante los tres años anteriores, en este caso de 2020 a 2022.

El informe identifica las naciones más felices, las que se encuentran en la parte inferior de la escala de felicidad y todo lo demás, además de los factores que tienden a conducir a una mayor felicidad.

Los países más felices del mundo para 2022

Finlandia, con la racha ganadora de seis años como el país más feliz del mundo

Por sexto año consecutivo, Finlandia es el país más feliz del mundo, según las clasificaciones del Informe Mundial de la Felicidad basadas en gran medida en las evaluaciones de vida de Gallup World Encuesta.

El país nórdico y sus vecinos Dinamarca, Islandia, Suecia y Noruega obtienen muy buenos puntajes en las medidas que usa el informe para explicar sus hallazgos: esperanza de vida saludable, PIB per cápita, apoyo social, baja corrupción, generosidad en una comunidad donde la gente cuidarse unos a otros y libertad para tomar decisiones clave en la vida.

Pero como no todos podemos mudarnos a Finlandia, ¿hay algo que otras sociedades puedan aprender de estas clasificaciones?

“¿Están haciendo cosas que desearíamos haber visto antes y podemos empezar a hacer? ¿O es algo único en su clima e historia lo que los hace diferentes? Y afortunadamente, al menos desde mi perspectiva, la respuesta es la primera”, dijo Helliwell, quien es profesor emérito en la Escuela de Economía de Vancouver, Universidad de Columbia Británica.

Adoptar una visión holística del bienestar de todos los componentes de una sociedad y sus miembros contribuye a mejores evaluaciones de la vida y países más felices.

“El objetivo de toda institución debe ser contribuir en lo que pueda al bienestar humano”, dice el informe, que incluye dar cuenta de las generaciones futuras y preservar los derechos humanos básicos.

En el ranking de 2023, Israel subió al lugar No. 4 este año desde el No. 9 del ranking el año pasado. Países Bajos (No. 5), Suiza (No. 8), Luxemburgo (No. 9) y Nueva Zelandia (No. 10) completan el top 10.

Australia (No. 12), Canadá (No. 13) , Irlanda (No. 14), Estados Unidos (No. 15) y Reino Unido (No.19) se sitúan entre los 20 primeros.

Lituania, con la plaza principal de Kaunas en la foto, llegó al top 20 en el último Informe Mundial de la Felicidad. (Crédito: Subodh Agnihotri/iStockphoto/Getty Images)

Si bien los mismos países tienden a aparecer entre los primeros 20 año tras año, hay un nuevo participante este año: Lituania.

La nación báltica ha estado escalando constantemente en los últimos seis años del puesto 52 en 2017 al puesto 20 en la lista más reciente. Y los otros países bálticos, Estonia (puesto 31) y Letonia (puesto 41), también han ido escalando posiciones.

“Es esencialmente la misma historia que se está desarrollando en el resto de Europa Central y del Este “, dijo Helliwell.

Los países en esas regiones “probablemente han normalizado esa transición posterior a 1990 y [se] sienten más sólidos en su nueva identidad” a medida que pasan los años, dijo.

Francia cayó del top 20 al No. 21 en el informe de este año.

La lista de los países más felices de América Latina

Vista de una cascada en Los Santos, provincia de San José, Costa Rica el 12 de marzo de 2019. (Crédito: Ezequiel Becerra/AFP a través de Getty Images)

El reporte dice sobre América Latina “todavía tienen evaluaciones de vida media que son significativamente más altas (alrededor de 0,5 en la escala de 0 a 10) que las predichas por el modelo”.

Según el reporte, la diferencia se ha atribuido a una variedad de factores, incluidas algunas características únicas de la vida familiar y social en los países de América Latina.

Y esto podría explicar por qué los países de la región recién aparecen en el ranking de más de 150 países en el puesto 23, con Costa Rica a la cabeza de este listado, seguido de Uruguay y Chile.

Estos son los países con el puesto más alto en el listado de la felicidad.

Costa Rica (No. 23)

Uruguay (No. 28)

Chile (No. 35)

México (No. 36)

Panamá (No. 38)

Nicaragua (No. 40)

Brasil (No. 49)

El Salvador (No. 50)

Argentina (No. 52)

Honduras (No. 53)

Otros países “menos felices”

Al final de la lista está Afganistán en No. 137. El Líbano está un rango por encima en el No. 136.

Las evaluaciones de vida promedio en estos países están más de cinco puntos por debajo (en una escala de 0 a 10) que en los 10 países más felices.

La invasión de Rusia a Ucrania puso a ambos países en el centro de atención mundial cuando se publicó el informe de 2022.

Entonces, ¿dónde se encuentran estas dos naciones, según las últimas encuestas?

El bienestar en Ucrania definitivamente se ha visto afectado, pero “a pesar de la magnitud del sufrimiento y el daño en Ucrania, las evaluaciones de vida en septiembre de 2022 se mantuvieron más altas que después de la anexión de 2014, respaldadas ahora por un sentido más fuerte de propósito común, benevolencia y confianza en el liderazgo ucraniano”, dice el informe.

La confianza en sus gobiernos creció en ambos países en 2022, dice la encuesta, “pero mucho más en Ucrania que en Rusia”. Y el apoyo ucraniano al liderazgo en Rusia cayó a cero.

En la clasificación de este año, Rusia ocupa el puesto 70 y Ucrania el 92.

Una mirada hacia el futuro

Las interrupciones de la pandemia han provocado mucha reflexión.

“La gente se está replanteando los objetivos de su vida”, dijo Helliwell. “Están diciendo: ‘Voy a volver, pero ¿a qué voy a volver? ¿A qué quiero volver? ¿Cómo quiero pasar el resto de mi vida?’”.

Él espera que este “movimiento hacia pensar en valores y otras personas más explícitamente” afectará no solo factores como qué trabajos o escuelas eligen las personas, sino también cómo operan dentro de esos ambientes.

“No se trata realmente de las calificaciones o el salario, se trata de cooperar con otras personas de una manera útil. Y, por supuesto, eso es útil para el mundo, pero el objetivo de esta investigación sobre la felicidad es que también es bueno para las personas que lo hacen.

“En otras palabras, terminas sintiéndote mejor contigo mismo si realmente cuidas de otras personas en lugar de ser el número uno”.

Los países más felices del mundo para 2023

1. Finlandia

2. Dinamarca

3. Islandia

4. Israel

5. Países Bajos

6. Suecia

7. Noruega

8. Suiza

9. Luxemburgo

10. Nueva Zelandia

11. Austria

12. Australia

13. Canadá

14. Irlanda

15. Estados Unidos

16. Alemania

17. Bélgica

18. República Checa

19. Reino Unido

20. Lituania

