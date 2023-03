Estrenos musicales de la semana: Rosalía y Rauw Alejandro celebran su relación en “RR”; Alejandro Sanz y Danny Ocean lanzan su colaboración “Correcaminos”

(CNN Español) – Rosalía y Rauw Alejandro lideran nuestros estrenos musicales de la semana con el proyecto en conjunto que…

(CNN Español) – Rosalía y Rauw Alejandro lideran nuestros estrenos musicales de la semana con el proyecto en conjunto que titularon “RR”.

También, Alejandro Sanz y Danny Ocean finalmente pueden decir que tienen juntos una colaboración. En la lista también figuran Jesús Mendoza, Myke Towers, Valeria Castro, entre otros.

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos más destacados. Mira la lista de estos lanzamientos musicales y sus videos.

Estrenos musicales de la semana

Rosalía y Rauw Alejandro, “RR”

Recientemente, hemos escuchado muchos temas de despecho y algunos de ellos han sido parte de nuestra lista de estrenos musicales. Pero esta semana el amor lidera nuestra compilación: precisamente es el de Rosalía y Rauw Alejandro.

La pareja de cantautores presentó un EP de tres canciones titulado “RR”, uno por cada año de noviazgo.

“Para nosotros siempre es primero el amor y después todo lo demás, pero esta vez nos hemos saltado todo para poder terminar ‘RR’ y compartirlo con el mundo. Después de más de tres años, estas tres canciones están aquí y cada una de ellas pertenece a una etapa diferente del amor”, dijo Rosalía a través de un comunicado.

“Siempre supimos que queríamos hacer música juntos. Sin embargo, estábamos enfocados en nuestra relación. Teníamos que encontrar el momento adecuado para este proyecto. Creo que tres canciones no es suficiente para expresar todos mis sentimientos hacia ella, así que me la pasaré escribiendo más y más. Estamos muy felices por este proyecto. RR pa’ siempre”, agregó Rauw Alejandro.

La sorpresa llegó ––y causó revolución–– en el tema “Beso”, en el que Rosalía confirma el compromiso con el artista puertorriqueño.

Alejandro Sanz y Danny Ocean, “Correcaminos”

Desde hace años, Danny Ocean esperaba este momento: poder tener una colaboración con Alejandro Sanz, uno de sus ídolos.

La semana pasada, los artistas presentaron “Correcaminos”. Y esta semana la canción es una de las principales en nuestra lista de estrenos musicales. Se trata de un tema con el que invitan a sus seguidores a ser más como ese personaje de la famosa caricatura de los Looney Tunes y Merrie Melodies: desenfadado, viviendo la vida sin importar qué “coyote” te persiga.

“Lo llaman trabajo pero lo nuestro es puro placer. De entre las fechorías musicales, fetiches de mi vida, esta con Danny quedará entre mis favoritas. Un artista con todas las letras y todos los símbolos de exclamación posibles. Una aventura de canción en reconocimiento al correcaminos que los dos llevamos dentro y que nos ha traído hasta aquí”, compartió Sanz a través de un comunicado.

“Alejandro Sanz es mi artista favorito, imagínate poder colaborar con tu artista favorito en una canción que coescribiste con él. Es mágico. No sé cómo describirlo honestamente. Más allá de todo el ambiente musical y artístico, el hecho de poder compartir personalmente con Alejandro es un honor y una bendición”, dijo Danny Ocean.

Myke Towers, “La vida es una” (álbum)

El cantante puertorriqueño Myke Towers presentó esta semana su cuarta producción de estudio, “La vida es una” (Warner Music Latina).

El disco marca una nueva etapa en la carrera de Towers, en la que como indica un comunicado se aleja “de su rap más agresivo”. En sus 23 canciones, la producción presenta ritmos que prometen hacerte bailar: desde el afrobeat y el reggae hasta el pop.

En entrevista con Zane Lowe de Apple Music, Towers dijo que aunque musicalmente el disco apunta a sonidos globales, aún mantiene la esencia de su natal Puerto Rico.

“Esto es música global, pero con mi vibra isleña. Esta es mi esencia. Todavía puedo rapear. Tengo mis barras. Pero esta música es más global… tienes que ser genuino”, dijo el cantante.

“Me tomé un descanso y me ayudó a centrarme en crear de la manera correcta. Había sacado muchas canciones y necesitaba dar un paso atrás porque quiero ser intencional con mis lanzamientos y no hacer las cosas por hacer”, agregó Towers a través de un comunicado.

“La vida es una” está disponible en las principales plataformas de streaming.

Valeria Castro, “con cariño y con cuidado” (álbum)

La cantante española Valeria Castro presentó la semana pasada su primer álbum de estudio, “con cariño y cuidado”.

Se trata de un disco de 11 temas personales, que transmiten situaciones como lo vivido por la isla de La Palma tras la erupción volcánica del Cumbre Vieja en 2021. Ese sentimiento de perder todo queda plasmado en “un hogar”, una canción que abre con un relato de los enseres que la lava del volcán se comió a su paso.

Castro dijo a medios españoles que este es un tema que le llega de cerca porque su abuela perdió su hogar por el volcán.

“Hace un año y medio un nudo enorme en la garganta me hizo pensar que no iba a conseguir escribir más canciones, que se me iban a quedar las penas dentro y no iba a saber cómo soltarlas, pero por suerte un día te das cuenta de que pasa lo que tiene que pasar y que todas esas penas se aligeran si se cantan”, dijo Castro en su cuenta de Instagram sobre la producción.

“Este disco lleva dentro lo que he aprendido, lo que he llorado, todo lo que he sentido: la rabia, la pena, el amor, el desamor, la alegría, la tristeza, pero sobretodo mucho cariño y mucho cuidado”, agregó.

Andrés Cepeda y Gusi, “Duele”

Comenzamos esta lista con el amor y la terminamos con el despecho al son de bolero. Esa es la propuesta de Andrés Cepeda y su colaboración con Gusi, “Duele”.

Esta es la primera vez que ambos colaboran en un tema. La canción la compusieron Gusi y Benji Cordero y “habla de una relación que termina y el recuerdo evoca el dolor que surge de la ausencia del ser querido”, dice un comunicado de prensa.

“Cuando compuse esta canción lo primero que pensé es que es un tema perfecto para cantarlo con Andrés, me llegó esa imagen a la cabeza, de inmediato le envié la maqueta y él acepto encantado”, dijo Gusi.

Otros estrenos musicales destacados

BZRP y Arcángel, “BRZP Music Sessions #54”

Maluma, Anuel AA, “Diablo, qué chimba”

Jesús Mendoza, “Ando dolido”

Grupo Firme, Junior H, “Tronando ligas”

La Usurpadora, The Musical, “La vida es un carnaval”

Kevin Kaarl, “Te quiero tanto”

Alé Araya feat. Josephm Chilliams, “Midnight Gospel”

Corina Smith, “x100”

León Leiden, “Desamor Feliz Pt. 2”

Miss Cafeina, “Para toda la vida”

Khea, “Eclipse”

Alex Cuba, “Agüita de coco”

J Noa, “No me pueden parar”

Santa Fe Klan feat. Russ, “Te encontré”

